Чем отличаются вопросы на теоретический экзамен в зависимости от категории

Всем, кто готовится к сдаче теоретического экзамена для получения водительского удостоверения, стоит обратить внимание: тестовые вопросы отличаются в зависимости от выбранной категории транспортного средства. Раньше вполне хватало пяти категорий, потом их количество увеличили до 14, а сейчас Верховная Рада готовит 17 категорий водительских прав.

Это означает, что кандидаты на открытие категорий A, B, C или D проходят экзамен по разным блокам вопросов. Тесты сформированы с учетом специфики каждой категории – ведь водитель мотоцикла, легкового автомобиля, грузовика или автобуса должен знать правила дорожного движения, учитывая особенности, тип, строение и назначение транспортного средства которым он управляет.

Обычно, при сдаче теоретического экзамена вопросы распределяются по такому принципу:

10 вопросов – по правилам дорожного движения;

4 – по основам безопасности движения;

4 – по устройству и эксплуатации транспортного средства соответствующей категории;

2 – по оказанию первой домедицинской помощи.

Однако, для каждой категории распределение акцентов в тесте разное. Например:

В тестах для категории A больше внимания уделяется особенностям управления мотоциклом, экипировке и балансу.

Для категории B – ситуациям в городском движении, правилам парковки, безопасному обгону.

Для категории C – вопросам, касающихся перевозки грузов, габаритов, строения транспортного средства и весовых ограничений.

В тестах для категории D – преобладают вопросы о перевозке пассажиров, домедицинскую подготовку, действия на остановках и тому подобное.

Поэтому важно заранее сообщить администратору сервисного центра МВД, на какую именно категорию вы планируете сдавать экзамен. Это влияет на формирование правильного варианта теста, соответствующего будущей категории.

Алгоритм сдачи теоретического экзамена стандартный: 20 вопросов, 20 минут на выполнение, допускается не более двух ошибок. Самостоятельно с первого раза теорию сдает с первого раза только 21% кандидатов, а такая ситуация создает почву для коррупционных рисков.

Ознакомиться с актуальными экзаменационными вопросами и ответами к ним можно на сайте Главного сервисного центра МВД по ссылке. Напомним, с недавних пор для сдачи теоретического экзамена начали использовать обновленные вопросы.

Кандидат в водители имеет неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена, следующая попытка возможна не ранее чем через 10 календарных дней. Будущие водители могут выбрать: пройти теоретический курс подготовки в автошколе или освоить его самостоятельно.