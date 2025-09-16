Чим відрізняються запитання на теоретичний іспит в залежності від категорії

Усім, хто готується до складання теоретичного іспиту для отримання посвідчення водія, варто звернути увагу: тестові питання відрізняються залежно від обраної категорії транспортного засобу. Раніше цілком вистачало п’яти категорій, потім їх кількість збільшили до 14, а зараз Верховна Рада готує 17 категорій водійських прав.

Це означає, що кандидати на відкриття категорій A, B, C чи D проходять іспит за різними блоками запитань. Тести сформовані з урахуванням специфіки кожної категорії – адже водій мотоцикла, легкового автомобіля, вантажівки чи автобуса повинен знати правила дорожнього руху, враховуючи особливості, тип, будову та призначення транспортного засобу яким він керує.

Зазвичай, при складанні теоретичного іспиту питання розподіляються за таким принципом:

10 питань – з правил дорожнього руху;

4 – з основ безпеки руху;

4 – з будови та експлуатації транспортного засобу відповідної категорії;

2 – з надання першої домедичної допомоги.

Однак, для кожної категорії розподіл акцентів у тесті різний. Наприклад:

У тестах для категорії A більше уваги приділяється особливостям керування мотоциклом, екіпіруванню та балансу.

Для категорії B – ситуаціям у міському русі, правилам паркування, безпечному обгону.

Для категорії C – питанням, що стосуються перевезення вантажів, габаритів, будови транспортного засобу та вагових обмежень.

У тестах для категорії D – переважають запитання про перевезення пасажирів, домедичну підготовку, дії на зупинках тощо.

Тому важливо заздалегідь повідомити адміністратора сервісного центру МВС, на яку саме категорію ви плануєте складати іспит. Це впливає на формування правильного варіанту тесту, що відповідає майбутній категорії.

Алгоритм складання теоретичного іспиту стандартний: 20 запитань, 20 хвилин на виконання, допускається не більше двох помилок. Самостійно з першого разу теорію складає лише 21% кандидатів, а така ситуація створює підґрунтя для корупційних ризиків.

Ознайомитися з актуальними екзаменаційними питаннями та відповідями до них можна на сайті Головного сервісного центру МВС за посиланням. Нагадаємо, віднедавна для складання теоретичного іспиту почали використовувати оновленні запитання.

Кандидат у водії має необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту, наступна спроба можлива не раніше ніж через 10 календарних днів. Майбутні водії можуть обрати: пройти теоретичний курс підготовки в автошколі або опанувати його самостійно.