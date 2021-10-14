09:21, 14 октября 0

В нынешний тест зимних шин было включено 6 моделей премиум и медиум классов для легковушек D-класса и среднеразмерных кроссоверов.

Специалисты украинской группы Testing Tyres Group испытали на специальных полигонах такие шины: Continental VikingContact 7, Hankook Winter I*Cept IZ2 W616, Michelin X-Ice XI3, Nokian Hakkapeliitta R3 SUV, Pirelli Winter Ice Zero Friction и Toyo Observe Garit GSi5. В данном тесте они были представлены в размере 215/65R17, он распространен в классе среднеразмерных SUV-паркетников и легковушек D-класса.

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Все модели относятся к скандинавскому типу зимних нешипованных шин, которые ориентированы для самых суровых зимних условий. Их протектора сделаны из очень мягкой резиновой смеси, а рисунок предусматривает очень плотную нарезку ламелей, в первую очередь отвечающих за сцепные свойства на льду. Эксперты Testing Tyres Group рекомендуют именно этот тип зимних шин, так как они являются самым оптимальным вариантом как в случае, если зима в Украине будет настоящей, с обилием снега и льда, так и в случае малого количества осадков в виде снега.

Главное преимущество этого класса шин – лучшие сцепные свойства на обледенелой дороге. Этот тип покрытия самый опасный, поэтому и акцент сделан на нем. Более дешевые зимние шины для мягких зим центральной Европы значительно уступают перечисленным моделям в поведении на льду (при торможении, разгоне, маневрах и т.д.), а значит, – они менее безопасны.

Итоги тестирования

Первое место в данном тесте шин заняла модель Continental VikingContact 7. Набрав суммарно 9 баллов, эта модель получила в рейтинге “безопасность” пять звезд и рекомендацию экспертов “очень рекомендована”. Данная шина показала очень хорошие сбалансированные характеристики на всех зимних типах дорожных покрытиях – снег, лед, мокрый и сухой асфальт. Такой баланс свойств в сегменте зимних шин могут обеспечить только производители с огромным опытом разработок, в распоряжении которых есть мощные исследовательские и испытательные центры. Безусловно, это не дешевое удовольствие, поэтому и цена на эту премиальную шину выше, чем у других.

По своим свойствам очень близко к немецкой шине оказалась финская шина Nokian Hakkapeliitta R3 SUV. Она лишь в нескольких тестах немного уступила модели от Continental, но этого оказалось достаточно, чтобы оказаться на второй позиции с минимальной разницей в оценке – 0,3 балла. Тем не менее в рейтинге “безопасность” финский “рыцарь” также получил пять звезд. Кстати, в более ранних тестах зимних шин Tires Testing Group эти две шины делили между собой призовое первое место, но это были другие типоразмеры шин. Hakkapeliitta R3 SUV в размере 215/65R17 также является обладателем очень хороших и сбалансированных характеристик. Кроме того, данная модель Nokian имеет намного привлекательнее цену, за что и получила пять звезд в рейтинге “цена-качество”.

На третьем месте с четырьмя звездами безопасности шина Michelin X-Ice XI3. Это уже устаревшая шина от французского производителя, которую в продаже уже найти очень сложно. Несмотря на свой возраст она достойно защищала имя своего премиум-бренда и оказалась в данной группе конкурентов на третьем месте. Эта шина была лучшей во всех тестах на льду и хороша на других позициях, поэтому также получила высокую оценку и четыре звезды в рейтинге “безопасность”. Кстати, на смену X-Ice XI3 пришла шина Michelin X-Ice Snow, она в теории не должна быть хуже предшественницы и ее в продаже найти уже проще.

На четвертое место вышла шина Pirelli Winter Ice Zero Friction. У этой модели заметен перекос в сторону лучших свойств на асфальте, а на льду и снегу показала средние характеристики. Зато по управляемости на сухом асфальте этой шине нет равных. По цене Winter Ice Zero Friction самая привлекательная среди шин премиум-сегмента, поэтому получила пять звезд.

Шина Hankook Winter I*Cept IZ2 W616 не смогла наравне конкурировать с лидерами этого теста. Она на пятом месте, так имеет не совсем сбалансированные характеристики и есть несколько слабых свойств, – например, управляемость на льду и снегу. В сумме оценка вышла не очень высокая и, соответственно, рейтинг “безопасность”. Стоимость этой шины очень привлекательная, но с учетом ее свойств в рейтинге “цена-качество” ей присвоили всего три звезды.

Аутсайдером нынешней группы шин, где нет бюджетных моделей, оказалась японская модель Toyo Observe Garit GSi5. У нее очень несбалансированные характеристики. Особенно слабой эта шина оказалась на мокром и сухом асфальте, да и на снегу управлять машиной в этих шинах – сложно. Создатели этой модели явно увлеклись свойствами шины при езде по льду и снегу и забыли уделить внимание асфальту. Эта модель также является самой тяжелой шиной в этом тесте, а эта характеристика будет снижать ресурс подвески и увеличивать расход топлива.

Эксперты Tires Testing Group

Юрий Дацык, Дмитрий Чабан, Евгений Сокур

Вердикт экспертов Tires Testing Group по каждой из шин:

Continental VikingContact 7 – “ОЧЕНЬ рекомендована”

Nokian Hakkapeliitta R3 SUV – “ОЧЕНЬ рекомендована”

Michelin X-Ice XI3 – “Рекомендована”

Pirelli Winter Ice Zero Friction – “Рекомендована”

Hankook Winter I*Cept IZ2 W616 – “На усмотрение”

Toyo Observe Garit GSi5 – “Стоит призадуматься”

Подробный отчет испытаний зимних шин от Testing Tyres Group:

Continental VikingContact 7

Вывод экспертов – “Очень рекомендована”

В данной группе шин модель Continental VikingContact 7 обладает наилучшими тормозными свойствами на льду. Она цепко держится за дорогу в поворотах и обеспечивает прогнозируемое поведение на льду, давая возможность исправлять ошибки при превышении разумной скорости. В различных ледовых тестах эта шина показывает высокую скорость прохождения трасс, что подтверждает хорошие сцепные свойства с ледовым покрытием. На снегу маневры на шине VikingContact 7 могут сопровождаться сносами колес передней оси (недостаточная поворачиваемость), но в целом она позволяет ехать быстро и обеспечивает точные реакции при маневрах и прогнозируемое поведение автомобиля.

На мокром асфальте в шинах Continental VikingContact 7 автомобиль чувствует себя очень хорошо. Шина демонстрирует отличные тормозные свойства. В поворотах машина ведет себя нейтрально без склонности к сносам и заносам и только при резких маневрах возможно появление небольшого заноса, который полностью контролируется. На сухом асфальте VikingContact 7 также является обладательницей отличных тормозных свойств, демонстрирует хорошую устойчивость на дороге и прогнозируемую управляемость.

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Nokian Hakkapeliitta R3 SUV

Вывод экспертов – “Очень рекомендована”

Финская шина Nokian Hakkapeliitta R3 SUV на ледовой извилистой трасе самая быстрая. Но в поворотах она не самая стабильная, так как возникают небольшие сносы и заносы, поэтому сразу нужно корректировать поведение рулем или газом. На затяжной ледовой дуге возможны сносы, поэтому для плавной стабилизации нужно сбрасывать газ. На снегу Hakkapeliitta R3 SUV в этом размере демонстрирует уверенное поведение. Машина легко ускоряется и хорошо контролируется в поворотах, которые может проходить с легким заносом.

На мокром асфальте эта шина хорошо входит в повороты, а если поворот резкий, то возникающий небольшой занос добавляет “поворачиваемости”. Если даже шины задней оси ушли в скольжение, машина остается под контролем и управлять ею можно без особого усилия. На сухом асфальте при резких маневрах у R3 SUV имеют место заметно большие крены из-за сильной деформации боковин шин. Это, собственно, и ухудшило поведение машины в сравнении шиной Continental.

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Michelin X-Ice XI3

Вывод экспертов – “Рекомендована”

Французская модель Michelin X-Ice XI3 на льду имеет хорошие тормозные свойства, обеспечивает неплохую управляемость и на затяжной дуге цепко держится за дорогу. При маневрах возможно появление небольших заносов, которые легко нейтрализуются снижением скорости. Стабильная и прогнозируемая шина на обледенелых дорогах. На снегу шина также обеспечивает отличную управляемость и прогнозируемость, и только тормозные свойства на укатанном снегу могли бы быть лучше.

На мокром асфальте Michelin X-Ice XI3 демонстрирует типичное “мишленовское” поведение. Возможно появление сноса колес передней оси (недостаточная поворачиваемость), на что нужно реагировать спокойно, снижая скорость и не делая резких движений. На сухом асфальте шина неплохо тормозит и обеспечивает хорошую управляемость. Необходимость корректировать движение рулем может потребоваться лишь при агрессивной езде на высоких скоростях – 110 км/ч и выше.

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Pirelli Winter Ice Zero Friction

Вывод экспертов – “Рекомендована”

Итальянская шина Pirelli Winter Ice Zero Friction, сделанная в России, на льду уступает лидерам теста как по тормозным свойствам, так и по управляемости и устойчивости. Начало сносов и заносов при маневрах сложнее спрогнозировать, они довольно неожиданные и сложно корректируемые. Но если до скольжения не доводить, машина в этих шинах хорошо слушается руля. В обледенелом затяжном повороте за дорогу держится довольно хорошо.

На снегу эта модель по разгону и торможению заметно отстает от лидеров, но обеспечивает неплохую управляемость. Позволяет ехать быстро, возможны небольшие контролируемые сносы.

На мокром асфальте Winter Ice Zero Friction в целом получила достойные оценки, но все же требует аккуратности и контроля скорости, так как при резких маневрах возможно появление как сноса автомобиля, так и его заноса. По тормозным свойствам здесь она в тройке лучших. На сухом асфальте эта шина самая лучшая в этом тесте по уровню обеспечиваемой управляемости, прогнозируемости и стабильности поведения. Хотя по тормозным свойствам уступает нескольким моделям.

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Hankook Winter I*Cept IZ2 W616

Вывод экспертов – “На усмотрение”

Корейская модель Hankook Winter I*Cept IZ2 W616 на льду не демонстрирует высоких результатов. При маневрах легко уходит в снос при добавлении газа и в занос – при сбросе газа, да и в целом на льду заметно более скользкая шина, чем лидеры теста. На снегу эта шина хорошо тормозит, но по управляемости также проигрывает многим участникам теста. Проявляются большие сносы и заносы – в зависимости от ситуации, да и разгонять машину в таких условиях сложнее.

На мокром асфальте Winter I*Cept IZ2 W616 также не демонстрирует отличного поведения, наделяя автомобиль избыточной поворачиваемостью (склонность к заносам). Машина на этих шинах не любит активного драйва, а требует спокойной, не быстрой езды.

На сухом асфальте эта шина показала себя гораздо лучше. Управлять машиной довольно легко, нет склонности к появлению опасных сносов и заносов.

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Toyo Observe Garit GSi5

Вывод экспертов – “Стоит призадуматься”

Шина Toyo Observe Garit GSi5 на льду обеспечивает отличную управляемость и хорошо удерживает машину от боковых скольжений в затяжных поворотах. В обледенелые повороты на этой шине можно входить на больших скоростях, нежели на других шинах. Возможные сносы и заносы возникают на больших скоростях, но при этом они не всегда прогнозируемы и слабо ощутимы в начале появления. На снегу эта шина неплохо тормозит, но с управляемостью есть проблемы, так как велика склонность к сносам и заносам. Кроме того, контролировать сносы и заносы намного сложнее, чем на других шинах.

На мокром асфальте быстро ехать на шинах Toyo Observe Garit GSi5 очень сложно, так как возможны как сильные сносы, так и внезапно возникающие заносы. Тормозные свойства на этом покрытии также самые худшие.

На сухом асфальте с поведением машины в этих шинах также есть проблемы. Она довольно нестабильна и при резких маневрах требуется быть готовым активно “работать” рулем, чтобы стабилизировать управление.

Результаты испытаний всех шин 215/65R17: