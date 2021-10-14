09:21, 14 жовтня 0

В цьому тесті зимових шин було 6 моделей преміум і медіум класів для легковиків D-сегмеенту та середньорозмірних кросоверів.

Фахівці української групи Testing Tyres Group випробували на спеціальних полігонах такі шини: Continental VikingContact 7, Hankook Winter I*Cept IZ2 W616, Michelin X-Ice XI3, Nokian Hakkapeliitta R3 SUV, Pirelli Winter Ice Zero Friction і Toyo Observe Garit GSi5. В даному тесті вони були представлені в розмірі 215/65R17, що поширений серед середньорозмірних SUV-паркетників і легковиків D-класу.

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Всі моделі відносяться до скандинавського типу зимових нешипованих шин, орієнтованих для найсуворіших зимових умов. Їх протектори зроблені з дуже м'якої гумової суміші, а малюнок передбачає щільну нарізку ламелей, які в першу чергу відповідають за зчіпні властивості на льоду. Експерти Testing Tyres Group рекомендують саме цей тип зимових шин, бо вони – найоптимальніший варіант у випадку, якщо зима в Україні буде справжньою і з великою кількістю снігу та льоду, а також коли буде мало снігу.

Головна перевага цього класу шин – кращі зчіпні властивості на вкритій льодом дорозі. Цей тип покриття найнебезпечніший, тому і акцент зроблений на ньому. Дешевші зимові шини для м'яких зим центральної Європи значно поступаються перерахованим моделям в поведінці на льоду (при гальмуванні, розгоні, маневрах і т.д.), а значить, – вони менш безпечні.

Підсумки тестування

Перше місце в цьому тесті шин посіла модель Continental VikingContact 7. Набравши сумарно 9 балів, ця модель отримала в рейтингу “безпеки” п'ять зірок і рекомендацію експертів “дуже рекомендована”. Шина показала добрі збалансовані характеристики на всіх зимових типах дорожного покриття – сніг, лід, мокрий і сухий асфальт. Такий баланс властивостей в сегменті зимових шин можуть забезпечити лише виробники з величезним досвідом розробок, в розпорядженні яких є потужні дослідницькі та випробувальні центри. Безумовно, це не дешеве задоволення, тому і ціна на цю преміальну шину вища, ніж у інших.

За своїми властивостями дуже близькою до німецької шини опинилася фінська Nokian Hakkapeliitta R3 SUV. Вона лише в декількох тестах трохи поступилася моделі від Continental, але цього виявилося достатньо, щоб опинитися на другій позиції з мінімальною різницею в оцінці – 0,3 бала. Проте в рейтингу “безпеки” фінський “лицар” також отримав п'ять зірок. До речі, в більш ранніх тестах зимових шин Tires Testing Group ці дві моделі ділили між собою призове перше місце, але це були інші типорозміри шин. Hakkapeliitta R3 SUV в розмірі 215/65R17 також володар дуже хороших і збалансованих показників. Крім того, дана модель Nokian має набагато привабливішу ціну, за що і отримала п'ять зірок в рейтингу “ціна-якість”.

На третьому місці з чотирма зірками безпеки шина Michelin X-Ice XI3. Це вже застаріла шина від французького виробника, яку в продажу в цьому розмірі знайти дуже складно. Незважаючи на свій вік, вона гідно захищала ім'я свого преміум-бренда і виявилася в даній групі конкурентів на третьому місці. Ця шина була найкращою в усіх тестах на льоду і хорошою на інших позиціях, тому також отримала високу оцінку і чотири зірки в рейтингу “безпеки”. До речі, на зміну X-Ice XI3 прийшла шина Michelin X-Ice Snow, вона, в теорії, не повинна бути гіршою за попередницю і її в продажу знайти вже простіше.

На четверте місце вийшла шина Pirelli Winter Ice Zero Friction. У цієї моделі помітний перекіс у бік кращих властивостей на асфальті, а на льоду і снігу вона показала середні характеристики. Зате щодо керованості на сухому асфальті цій шині немає рівних. За ціною Winter Ice Zero Friction найпривабливіша серед шин преміум-сегмента, тому отримала п'ять зірок.

Шина Hankook Winter I*Cept IZ2 W616 не змогла нарівні конкурувати з лідерами цього тесту. Вона на п'ятому місці, оскільки має не зовсім збалансовані характеристики і кілька слабких властивостей – наприклад, керованість на льоду і снігу. В сумі оцінка вийшла не надто висока і, відповідно, у рейтингу “безпеки”. Вартість цієї шини дуже приваблива, але з урахуванням її властивостей в рейтингу “ціна-якість” їй присвоїли всього три зірки.

Аутсайдером цієї групи шин, де немає бюджетних моделей, виявилася японська модель Toyo Observe Garit GSi5. У неї дуже незбалансовані характеристики. Особливо слабкою ця шина виявилася на мокрому і сухому асфальті, проте і на снігу керувати машиною в цих шинах – складно. Творці цієї моделі явно захопилися властивостями шини під час їзди по льоду і снігу, але забули приділити увагу асфальту. Ця модель також найважча шина в цьому тесті, а ця характеристика буде знижувати ресурс підвіски і збільшувати витрату палива.

Експерти Tires Testing Group

Юрій Дацик, Дмитро Чабан, Євген Сокур

Вердикт експертів Tires Testing Group щодо кожної з шин:

Continental VikingContact 7 – “ДУЖЕ рекомендована”

Nokian Hakkapeliitta R3 SUV – “ДУЖЕ рекомендована”

Michelin X-Ice XI3 – “Рекомендована”

Pirelli Winter Ice Zero Friction – “Рекомендована”

Hankook Winter I*Cept IZ2 W616 – “На розсуд”

Toyo Observe Garit GSi5 – “Варто задуматися”

Докладний звіт випробувань зимових шин від Testing Tyres Group:

Continental VikingContact 7

Висновок експертів – “Дуже рекомендована”

У даній групі шин модель Continental VikingContact 7 має найкращі гальмівні властивості на льоду. Вона чіпляється за дорогу в поворотах і забезпечує прогнозовану поведінку на льоду, даючи можливість виправляти помилки при перевищенні розумної швидкості. У різних льодових тестах ця шина показує високу швидкість проходження траси, що підтверджує хороші зчіпні властивості з льодовим покриттям. На снігу маневри на шині VikingContact 7 можуть супроводжуватися заносом коліс передньої осі (недостатня поворотність), але в цілому вона дозволяє їхати швидко, забезпечуючи точні реакції при маневрах і прогнозовану поведінку автомобіля.

На мокрому асфальті з шинами Continental VikingContact 7 автомобіль почуває себе дуже добре. Шина демонструє відмінні гальмівні властивості. У поворотах машина поводиться нейтрально, без схильності до заносів і зносів, тільки при різких маневрах можлива поява невеликого зносу, який повністю контролюється. На сухому асфальті VikingContact 7 також володарка відмінних гальмівних властивостей, демонструє хорошу стійкість на дорозі і прогнозовану керованість.

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Nokian Hakkapeliitta R3 SUV

Висновок експертів – “Дуже рекомендована”

Фінська шина Nokian Hakkapeliitta R3 SUV на льодовій звивистій трасі найшвидша. Але в поворотах вона не найстабільніша, оскільки виникають невеликі заноси і зноси, тому відразу потрібно коректувати поведінку кермом або газом. На затяжній льодової дузі можливі заноси, тому для плавної стабілізації потрібно скидати газ. На снігу Hakkapeliitta R3 SUV в цьому розмірі демонструє впевнену поведінку. Машина легко прискорюється і добре контролюється в поворотах, які може проходити з легким заносом.

На мокрому асфальті ця шина добре входить в повороти, а якщо поворот різкий, то виникає невелике занесення, додаючи “поворотності”. І якщо навіть шини задньої осі пішли в ковзання, то машина залишається під контролем і керувати нею можна без особливого зусилля. На сухому асфальті при різких маневрах R3 SUV мають помітно великі крени через сильну деформацію боковин шин. Це, власне, і погіршило поведінку машини в порівнянні з шиною Continental.

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Michelin X-Ice XI3

Висновок експертів – “Рекомендована”

Французька модель Michelin X-Ice XI3 на льоду має хороші гальмівні властивості, забезпечує непогану керованість і на затяжний дузі чіпко тримається за дорогу. При маневрах можлива поява невеликих зносів, які легко нейтралізуються зниженням швидкості. Шина стабільна і прогнозована на зледенілих дорогах. На снігу шина також забезпечує відмінну керованість та прогнозованість і лише гальмівні властивості на вкатаному снігу могли би бути кращими.

На мокрому асфальті Michelin X-Ice XI3 демонструє типову “мішленівську” поведінку. Можлива поява занесення коліс передньої осі (недостатня поворотність), на що потрібно реагувати спокійно, знижуючи швидкість і не роблячи різких рухів. На сухому асфальті шина непогано гальмує і забезпечує хорошу керованість. Необхідність коригувати рух кермом може знадобитися лише при агресивній їзді на високих швидкостях – 110 км/год і вище.

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Pirelli Winter Ice Zero Friction

Висновок експертів – “Рекомендована”

Італійська шина Pirelli Winter Ice Zero Friction, зроблена в Росії, на льоду поступається лідерам тесту як щодо гальмівних властивостей, так і щодо керованості й стійкості. Початок заносів і зносів при маневрах складніше спрогнозувати, вони досить несподівані, їх складно скоригувати. Але якщо до ковзання не доводити, машина в цих шинах добре слухається керма. Під час зледенілого затяжного повороту за дорогу тримається досить добре.

На снігу ця модель під час розгону і гальмування помітно відстає від лідерів, але забезпечує непогану керованість. Дозволяє їхати швидко, можливі невеликі контрольовані заноси.

На мокрому асфальті Winter Ice Zero Friction в цілому отримала хороші оцінки, але все ж вимагає акуратності та контролю швидкості, оскільки при різких маневрах можлива поява занесення автомобіля. За гальмівним властивостям вона в трійці кращих. На сухому асфальті ця шина найкраща в тесті за рівнем забезпечення керованості, прогнозованості і стабільності поведінки. Хоча у гальмівних властивостях поступається декільком моделям.

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Hankook Winter I*Cept IZ2 W616

Висновок експертів – “На розсуд”

Корейська модель Hankook Winter I*Cept IZ2 W616 на льоду не демонструє високих результатів. Під час маневрів легко йде в знесення при додаванні газу, в занос – при скиданні газу, та й в цілому на льоду ця шина помітно слизькіша, ніж лідери тесту. На снігу ця шина добре гальмує, але щодо керованості також програє багатьом учасникам тесту. Проявляються великі заноси і зноси в залежності від ситуації, та й розганяти машину в таких умовах складніше.

На мокрому асфальті Winter I*Cept IZ2 W616 також не демонструє відмінної поведінки, наділяючи автомобіль надлишковою поворотністю (схильність до зносів). Машина на цих шинах не любить активного драйву, а вимагає спокійної, повільної їзди.

На сухому асфальті ця шина показала себе набагато краще. Керувати машиною досить легко, немає схильності до появи небезпечних заносів і зносів.

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Toyo Observe Garit GSi5

Висновок експертів – “Варто задуматися”

Шина Toyo Observe Garit GSi5 на льоду забезпечує відмінну керованість і добре утримує машину від бічних ковзань в затяжних поворотах. В обмерзлі повороти на цій шині можна входити на більших швидкостях, ніж на інших шинах. Можливі заноси і зноси виникають на великих швидкостях, але при цьому вони не завжди прогнозовані і слабо відчутні на початку появи. На снігу ця шина непогано гальмує, але з керованістю є проблеми, оскільки є велика схильність до заносів та зносів. Крім того, контролювати їх набагато складніше, ніж на інших шинах.

На мокрому асфальті швидко їхати на шинах Toyo Observe Garit GSi5 дуже складно, оскільки можливі як сильні заноси, так і раптово виникаючі зноси. Гальмівні властивості на цьому покритті також найгірші. На сухому асфальті з поведінкою машини у цих шинах також є проблеми. Вона досить нестабільна і при різких маневрах потрібно бути готовим активно “працювати” кермом, щоб стабілізувати керування.

Результати випробувань всіх шин 215/65R17: