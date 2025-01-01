В Гданьске выбрали победительниц конкурса "Мисс Скания 2025": видео

Если точнее, то сюда прибыли 180 тяжелых автомобилей Scania не только из Гданьского Поморья, но и из многих других уголков Польши, от Щецина до Подкарпатского региона.

Как пишет 40ton.net, были автомобили из внутреннего транспорта, прибыли из международных рейсов, хватало специализированных грузовиков, а также выставлялись некоторые ретро-автомобили и тюнинговые шедевры.

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Главный титул Померанской "Мисс Scania 2025" жюри присудило Scania 770S Highline "Король" от компании Вальдемара Плуты.

Трехосный тягач, которым ежедневно управляет владелец компании, комплексно модифицирован как снаружи, так и внутри.

Тягач также получил полуприцеп в том же стиле, со специальным, ламинированным принтом на шторах.

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Награду директора филиала Scania в Гданьске получила Scania 530 Highline "Slavica" от компании Пшемыслава Банухи.

Также в этом случае мы имеем трехосный тягач, подготовлен для работы во внутренних морских контейнерных перевозках.

Основной темой кузова является славянская мифология, что проявилась в чрезвычайно интересных и тщательно выполненных мотивах, в частности Мацанни и Свитезянке.

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Звание "Ветерана дорожного движения", которое зарезервировано для автомобилей, выпущенных до 1995 года, досталось Scania 143H 420 Streamline от Lo-Stark.

Это полностью восстановленный тягач, на реставрацию которого затрачено около 4200 часов в мастерской. Конечным результатом является великолепный звук классического зеленого двигателя V8 и обновленный салон, обитый коричневой кожей.

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Награду "Специальный автомобиль", предназначенную для моделей с более масштабным кузовом, получил R620 Highline от Palmet Trans.

Это трехосное шасси 6×4, предназначено для перевозки штабелированной древесины (сортимента) и украшено мельчайшими деталями, в частности металлической краской, покрывающей как рычаг механической коробки передач, так и крышки клапанов двигателя.

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Приз зрительских симпатий, который был присужден открытым голосованием без участия жюри, был присужден Scania 590S Highline от Siek Logistyka.

Транспортное средство представляет собой комплект с рефрижераторным полуприцепом, полностью изготовленный из песчаника, с графикой, отсылающей к известному ралли Париж-Дакар.

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Особое почтение в тех мотивах было отдано французскому мотоциклисту Патрису Додену, который погиб на трассе ралли в 1979 году в возрасте 28 лет.