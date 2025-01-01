У Гданську вибрали переможців конкурсу "Міс Сканія 2025": відео

Якщо точніше, то сюди прибули 180 важких автомобілів Scania не лише з Гданського Помор'я, а й з багатьох інших куточків Польщі, від Щецина до Підкарпатського регіону.

Як пише 40ton.net, були автомобілі з внутрішнього транспорту, прибули з міжнародних рейсів, не бракувало спеціалізованих вантажівок, а також виставлялися деякі ретро-автомобілі та тюнінгові шедеври.

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Головний титул Померанської "Міс Scania 2025" журі присудило Scania 770S Highline "Король" від компанії Вальдемара Плути.

Тривісний тягач, яким щодня керує власник компанії, комплексно модифікований як зовні, так і всередині.

Тягач також отримав напівпричіп у тому ж стилі, зі спеціальним, ламінованим принтом на шторах.

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Нагороду директора філії Scania у Гданську отримала Scania 530 Highline "Slavica" від компанії Пшемислава Банухі.

Також у цьому випадку ми маємо тривісний тягач, підготовлений для роботи у внутрішніх морських контейнерних перевезеннях.

Основною темою кузова є слов'янська міфологія, що проявилася у надзвичайно цікавих та ретельно виконаних мотивах, зокрема Мацанні та Світезянці.

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Звання "Ветерана дорожнього руху", яке зарезервовано для автомобілів, випущених до 1995 року, дісталося Scania 143H 420 Streamline від Lo-Stark.

Це повністю відновлений тягач, на реставрацію якого затрачено близько 4200 годин у майстерні. Кінцевим результатом є чудовий звук класичного зеленого двигуна V8 та оновлений салон, оббитий коричневою шкірою.

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Нагороду "Спеціальний автомобіль", призначену для моделей з більш масштабним кузовом, отримав R620 Highline від Palmet Trans.

Це тривісне шасі 6×4, призначене для перевезення штабельованої деревини (сортименту) та оздоблене найдрібнішими деталями, зокрема металевою фарбою, що покриває як важіль механічної коробки передач, так і кришки клапанів двигуна.

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Приз глядацьких симпатій, який було присуджено відкритим голосуванням без участі журі, було присуджено Scania 590S Highline від Siek Logistyka.

Транспортний засіб являє собою комплект із рефрижераторним напівпричепом, повністю виготовлений з пісковика, з графікою, що відсилає до відомого ралі Париж-Дакар.

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Особливу шану в тих мотивах було віддано французькому мотоциклісту Патрісу Додену, який загинув на трасі ралі в 1979 році у віці 28 років.