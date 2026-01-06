Какой штраф за превышение скорости самый большой в мире

Однако эта новость не стоит и дырки от бублика, поскольку ее содержание очень зачерствело. Водитель Ferrari Testaro действительно превысил скорость на 57 километров. Он имел на спидометре 137 км/ч на участке дороги с ограничением в 80 км/ч.

Но это произошло очень и очень давно. Событию в эти дни исполняется 16 лет. Об инциденте 7 января 2010 года написала News.BBC. Так что новизной здесь даже и не пахнет. Впрочем, рекордом "новость" также не похвастается, ибо он давно уже побит.

Читайте также В Австрии планируют повысить максимальную скорость до 150 километров в час

Швейцария безжалостна к "шумахерам"

В Швейцарии и правда очень высокие штрафы за превышение скорости, но он может быть и маленьким. Все зависит от обстоятельств и состояния.

В нынешнем упомянутом конкретном случае суд установил, что состояние владельца Ferrari Testarossa оценивались примерно в 19,3 миллиона евро. Учитывая такую финансовую состоятельность, а также на серьезность нарушения, совершенное не в первый раз, размер штрафа составил более 246 200 евро.

Однако с того времени прошло 16 лет и та сумма наложенного штрафа рекордной не считается.

Читайте также В немецких городах могут ограничить скорость до 30 км/ч

Рекорд Швейцарию не покинул

В целом же самые большие штрафы за превышение скорости существенно различаются в зависимости от страны и системы начисления (фиксированная сумма или процент от дохода). Швейцария ориентируется на состояние владельца машины.

По состоянию на 1 января 2026 года ситуация выглядит так:

Мировой рекорд держит Швейцария. Самый большой штраф в размере 1,09 млн долларов (930 162 евро) получил шведский водитель на автомобиле Mercedes-Benz SLS AMG.

Читайте также Всемирный банк выступил за скорость на трассах не более 100 км/ч

Второе место держит упомянутый штраф 290 000 $ (246 200 евро) выписанный в Швейцарии водителю Ferrari Testarossa (2010 год).

На третьем месте Финляндия. Там в 2023 году одному из самых богатых людей страны выписали штраф в 121 000 евро. Он наложен за превышение скорости на 30 км/ч.

Читайте также Благодаря камере контроля скорости "зарабатывает" целое село

Что имеем в Украине

По состоянию на январь 2026 года в Украине со штрафами за превышение скорости все стабильно. Размер остается фиксированным, хотя продолжаются обсуждения по отмене "нештрафованного" порога в +20 км/ч и внедрению балльной системы.

Сколько платим:

превышение скорости более чем на 50 км/ч – 1700 грн;

превышение скорости на 20–50 км/ч – 340 грн.

Читайте также В городах все чаще ограничивают скорость до 30 км/ч

А как в других странах

Информация по штрафам подается по состоянию на декабрь 2025 года. Расхождения в суммах большие. Для примера возьмем ключевые для нас страны.

Польша – максимальный штраф по решению суда может достигать 30 000 злотых (около 6500 евро) за особо тяжкие нарушения.

Германия – максимальная сумма за превышение скорости составляет около 623–800 евро, но за вождение в нетрезвом состоянии штрафы значительно выше (до 3000 евро).

Читайте также Блогер летел по столичному шоссе на BMW со скоростью 390 км/ч: видео

Евросоюз (общие тенденции 2026) – страны ЕС активно синхронизируют наказания, где за превышение на 30+ км/ч штрафы в среднем составляют 150–300 евро.