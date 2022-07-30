Внимание военных к легкому и неприхотливому транспорту понятно. Мотоциклы служат в армии уже больше века, причем в некоторых случаях их тактические функции особо не изменились.
Мотоциклы, оформившись как доступный транспорт в первое десятилетие прошлого века, успели повоевать еще в Первой мировой войне. Тогда использовались как "одиночки", так и варианты с коляской. Сфера применения: командирский транспорт, связь, патрулирование дорог, иногда разведка.
Бельгийский FN M12 называют отцом всех тяжелых армейских мотоциклов: два ведущих колеса, "раздатка" в трансмиссии, низкооборотный 1,0-литровый двигатель.
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Чем отличаются военные мотоциклы
Понятно, что военные хотели бы лишить свои мотоциклы многих имеющихся недостатков, но этому мешает повышение цены и снижение надежности. Поэтому перечень отличий военных мотоциклов от гражданских несложен:
- Маскировка. Хромированные детали заменяются на крашеные, краска применяется матовая, к фарам добавляется маскировочное устройство или монтируется специальная "светомаскировочная" фара.
- Повышение проходимости. Достигается как за счет улучшения геометрических параметров – подъема глушителей, увеличения ходов колес, так и путем добавления привода на колесо коляски. Иногда устанавливают нестандартные "зубастые" шины.
- Крепеж для оружия. Не всегда оружие мотоциклиста располагали так, чтобы из него можно было стрелять на ходу, ведь точность огня во время движения по проселку близка к нулевой. Винтовку или пулемет иногда просто надежно фиксируют на раме или коляске.
- Специальное оборудование. В былые времена армейские мотоциклы выступали в качестве носителей тяжелого стрелкового оружия или определенного оборудования. К примеру, на киевские мотоциклы устанавливали не только пулеметы для стрельбы на ходу. На месте коляски монтировали минометы, катушки с проводом для связистов, сварочные аппараты и т.п. Коляски, на которых есть вертлюги для пулемета, также имеют в багажнике ложементы для запасных магазинов. А еще – кронштейны для фиксации пулемета в походном положении и для канистр.
Harley-Davidson выпускал модель WLA специально для армий Второй мировой войны, в том числе и для ленд-лиза.
История военных мотоциклов
Во время Второй мировой войны роль мотоциклов выросла принципиально. Во-первых, генералы понимали, что надо готовиться к войне моторов и использовали байки в своих планах. Во-вторых, сам мотоцикл значительно усовершенствовался: стал выносливым, более надежным и прочным. Появились специальные военные модели, большая ставка делалась на мотоциклы с коляской, но и двухколесные версии для армий мира тоже массово закупались.
Например, в Америке и Канаде мотоциклистов обучали вести бой в паре со своим железным конем, а еще были мотоподразделения, заменявшие отсутствовавший тогда GPS. Специально подготовленные мотоциклисты водили колонны техники союзников через незнакомые французские и немецкие города во время операций в Европе.
В заокеанских армиях были два основных поставщика – Harley Davidson и Indian, выпускавшие для войны несколько моделей. Их же в некотором количестве можно было встретить на дорогах Украины – эти громоздкие “американцы” поставлялись в Красную армию по программе ленд-лиза.
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В немецкой армии мощные мотоциклы BMW R75 служили в артиллерии в качестве тягача полевой пушки, но в основном в разведке – оснащенные пулеметом MG на коляске. Вторым массовым тяжелым мотоциклом у немцев был Zundapp, а в классе легких машин было большее разнообразие марок и моделей. На всех участках Восточного фронта работала сеть мотоциклетных ремонтных мастерских. Некоторые образцы немецких мотоциклов, дошедшие до наших дней и хранящиеся в собраниях украинских коллекционеров, оказались сложены из нескольких машин – именно в таких фронтовых мастерских.
Киевский мотозавод КМЗ начал выпуск армейских машин с таких М-72, которые не продавались населению. Впоследствии появилась линейка МВ с ведущим колесом коляски.
В Красной армии существовали целые мотоциклетные полки – прежде всего, как часть механизированных соединений. Бойцы на двух и трех колесах проводили разведку, лидировали тяжелой колонны техники, обслуживали штабы. Проверенные во время боев мотоциклы М-72 после победы в 1945 г. стали на конвейер новосозданного Киевского мотозавода, основав таким образом линейку мотоциклов МТ "Днепр".
Военные мотоциклы середины ХХ ст.
Со временем мотоцикл с коляской утратил свое значение для армии как боевая и транспортная единица. Ведь и вместительность, и грузоподъемность, и проходимость в непогоду у них были далеки от идеала. А главный козырь – небольшая цена – для большинства армий стал неактуальным. Сначала "колясычей" заменили легкие внедорожники типа Willys MB, а затем и более мощная техника уже сугубо военного назначения.
Киевские МВ имели два "специальных кронштейна" – вертлюги для стрельбы из пулемета вперед и назад. В коляске – крепеж для магазинов и пулемета в походном положении.
Но тяжелые мотоциклы с коляской военные все равно держали "про запас" - вплоть до конца 1980-х в Советской армии на складах оставались многочисленные экземпляры специальных мотоциклов МВ-750, МВ-650 и МТ-12 – все, между прочим, производства Киевского мотозавода . Кроме того, в Советском Союзе (в Украине в том числе) каждый гражданский мотоцикл тяжелого класса типа МТ "Днепр" и "Урал", кроме Госавтоинспекции, непременно регистрировался в военкомате.
Понятно, что внимание военных к частной мототехнике граждан объясняется перспективой их мобилизации на случай войны. Так, в Бельгии все даже гражданские мотоциклы в определенный период должны были иметь продиктованные военными элементы конструкции – например, мягкую подвеску люльки, благодаря чему пассажиру было легче вести прицельный огонь из пулемета.
Вплоть до начала ХХІ ст. держал в армии мотоциклы и Китай. Конструктивно это были копии советского М-72, а сейчас эти байки выпускаются и продаются под видом реплики довоенных BMW.
Шведский "армеец" Monark Model 962 (M356A) с лыжами и двигателем Jawa. Спереди крепкая рычажная вилка с большим ходом колеса. Далее – собственно Jawa в армейском исполнении.
“Явы” и эндуро для армии
В отличие от тяжелых мотоциклов с боковым прицепом, двухколесные байки прижились в армиях мира по сей день. Причем часто это специальные модели как спроектированные на базе машин класса эндуро, так и переработанные из серийных дорожных машин.
Военная Jawa typ 554/03, подготовленная для десантирования на парашютах. За специальную верхнюю раму система подвешивалась под крылом транспортного самолета.
В качестве интересного примера можно привести шведский армейский мотоцикл Monark Model 962 (M356A) с 350-кубовым 21-сильным двигателем от хорошо известной Явы. На первый взгляд неожиданный выбор двигателя, по-видимому, объясняется его простотой и ценовой доступностью. Это при том, что Jawa выпускала и чисто свои военные мотоциклы.
Два военных мотоцикла "Ява" под крылом самолета перед десантированием на парашютах.
Один из самых известных армейских байков нашего времени, вероятно – Cagiva T4 350, служивший, например, во французской и итальянской армиях. Чуть младшая 350-кубовая модель, а также четырехтактная Cagiva W12, несла службу в итальянской армии.
Украинская армия использует в войне легкие электробайки, которые везут не только военного, но и противотанковую ракету в комплекте.
В украинской армии сегодня во время боевых действий эксплуатируют электробайки DelFast и ELEEK – легкие двухколесные машины на аккумуляторах, которые используют для разведрейдов и даже перевозки противотанковых систем. Интересно, что обе модели – отечественного производства и имеют положительные отзывы от военных.
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