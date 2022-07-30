Внимание военных к легкому и неприхотливому транспорту понятно. Мотоциклы служат в армии уже больше века, причем в некоторых случаях их тактические функции особо не изменились.

Мотоциклы, оформившись как доступный транспорт в первое десятилетие прошлого века, успели повоевать еще в Первой мировой войне. Тогда использовались как "одиночки", так и варианты с коляской. Сфера применения: командирский транспорт, связь, патрулирование дорог, иногда разведка.

Бельгийский FN M12 называют отцом всех тяжелых армейских мотоциклов: два ведущих колеса, "раздатка" в трансмиссии, низкооборотный 1,0-литровый двигатель.

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Чем отличаются военные мотоциклы

Понятно, что военные хотели бы лишить свои мотоциклы многих имеющихся недостатков, но этому мешает повышение цены и снижение надежности. Поэтому перечень отличий военных мотоциклов от гражданских несложен:

Маскировка. Хромированные детали заменяются на крашеные, краска применяется матовая, к фарам добавляется маскировочное устройство или монтируется специальная "светомаскировочная" фара.

Повышение проходимости. Достигается как за счет улучшения геометрических параметров – подъема глушителей, увеличения ходов колес, так и путем добавления привода на колесо коляски. Иногда устанавливают нестандартные "зубастые" шины.

Крепеж для оружия. Не всегда оружие мотоциклиста располагали так, чтобы из него можно было стрелять на ходу, ведь точность огня во время движения по проселку близка к нулевой. Винтовку или пулемет иногда просто надежно фиксируют на раме или коляске.

Специальное оборудование. В былые времена армейские мотоциклы выступали в качестве носителей тяжелого стрелкового оружия или определенного оборудования. К примеру, на киевские мотоциклы устанавливали не только пулеметы для стрельбы на ходу. На месте коляски монтировали минометы, катушки с проводом для связистов, сварочные аппараты и т.п. Коляски, на которых есть вертлюги для пулемета, также имеют в багажнике ложементы для запасных магазинов. А еще – кронштейны для фиксации пулемета в походном положении и для канистр.

Harley-Davidson выпускал модель WLA специально для армий Второй мировой войны, в том числе и для ленд-лиза.

История военных мотоциклов

Во время Второй мировой войны роль мотоциклов выросла принципиально. Во-первых, генералы понимали, что надо готовиться к войне моторов и использовали байки в своих планах. Во-вторых, сам мотоцикл значительно усовершенствовался: стал выносливым, более надежным и прочным. Появились специальные военные модели, большая ставка делалась на мотоциклы с коляской, но и двухколесные версии для армий мира тоже массово закупались.

Например, в Америке и Канаде мотоциклистов обучали вести бой в паре со своим железным конем, а еще были мотоподразделения, заменявшие отсутствовавший тогда GPS. Специально подготовленные мотоциклисты водили колонны техники союзников через незнакомые французские и немецкие города во время операций в Европе.

В заокеанских армиях были два основных поставщика – Harley Davidson и Indian, выпускавшие для войны несколько моделей. Их же в некотором количестве можно было встретить на дорогах Украины – эти громоздкие “американцы” поставлялись в Красную армию по программе ленд-лиза.

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В немецкой армии мощные мотоциклы BMW R75 служили в артиллерии в качестве тягача полевой пушки, но в основном в разведке – оснащенные пулеметом MG на коляске. Вторым массовым тяжелым мотоциклом у немцев был Zundapp, а в классе легких машин было большее разнообразие марок и моделей. На всех участках Восточного фронта работала сеть мотоциклетных ремонтных мастерских. Некоторые образцы немецких мотоциклов, дошедшие до наших дней и хранящиеся в собраниях украинских коллекционеров, оказались сложены из нескольких машин – именно в таких фронтовых мастерских.

Киевский мотозавод КМЗ начал выпуск армейских машин с таких М-72, которые не продавались населению. Впоследствии появилась линейка МВ с ведущим колесом коляски.

В Красной армии существовали целые мотоциклетные полки – прежде всего, как часть механизированных соединений. Бойцы на двух и трех колесах проводили разведку, лидировали тяжелой колонны техники, обслуживали штабы. Проверенные во время боев мотоциклы М-72 после победы в 1945 г. стали на конвейер новосозданного Киевского мотозавода, основав таким образом линейку мотоциклов МТ "Днепр".

Военные мотоциклы середины ХХ ст.

Со временем мотоцикл с коляской утратил свое значение для армии как боевая и транспортная единица. Ведь и вместительность, и грузоподъемность, и проходимость в непогоду у них были далеки от идеала. А главный козырь – небольшая цена – для большинства армий стал неактуальным. Сначала "колясычей" заменили легкие внедорожники типа Willys MB, а затем и более мощная техника уже сугубо военного назначения.

Киевские МВ имели два "специальных кронштейна" – вертлюги для стрельбы из пулемета вперед и назад. В коляске – крепеж для магазинов и пулемета в походном положении.

Но тяжелые мотоциклы с коляской военные все равно держали "про запас" - вплоть до конца 1980-х в Советской армии на складах оставались многочисленные экземпляры специальных мотоциклов МВ-750, МВ-650 и МТ-12 – все, между прочим, производства Киевского мотозавода . Кроме того, в Советском Союзе (в Украине в том числе) каждый гражданский мотоцикл тяжелого класса типа МТ "Днепр" и "Урал", кроме Госавтоинспекции, непременно регистрировался в военкомате.

Понятно, что внимание военных к частной мототехнике граждан объясняется перспективой их мобилизации на случай войны. Так, в Бельгии все даже гражданские мотоциклы в определенный период должны были иметь продиктованные военными элементы конструкции – например, мягкую подвеску люльки, благодаря чему пассажиру было легче вести прицельный огонь из пулемета.

Вплоть до начала ХХІ ст. держал в армии мотоциклы и Китай. Конструктивно это были копии советского М-72, а сейчас эти байки выпускаются и продаются под видом реплики довоенных BMW.

Шведский "армеец" Monark Model 962 (M356A) с лыжами и двигателем Jawa. Спереди крепкая рычажная вилка с большим ходом колеса. Далее – собственно Jawa в армейском исполнении.

“Явы” и эндуро для армии

В отличие от тяжелых мотоциклов с боковым прицепом, двухколесные байки прижились в армиях мира по сей день. Причем часто это специальные модели как спроектированные на базе машин класса эндуро, так и переработанные из серийных дорожных машин.

Военная Jawa typ 554/03, подготовленная для десантирования на парашютах. За специальную верхнюю раму система подвешивалась под крылом транспортного самолета.

В качестве интересного примера можно привести шведский армейский мотоцикл Monark Model 962 (M356A) с 350-кубовым 21-сильным двигателем от хорошо известной Явы. На первый взгляд неожиданный выбор двигателя, по-видимому, объясняется его простотой и ценовой доступностью. Это при том, что Jawa выпускала и чисто свои военные мотоциклы.

Два военных мотоцикла "Ява" под крылом самолета перед десантированием на парашютах.

Один из самых известных армейских байков нашего времени, вероятно – Cagiva T4 350, служивший, например, во французской и итальянской армиях. Чуть младшая 350-кубовая модель, а также четырехтактная Cagiva W12, несла службу в итальянской армии.

Украинская армия использует в войне легкие электробайки, которые везут не только военного, но и противотанковую ракету в комплекте.

В украинской армии сегодня во время боевых действий эксплуатируют электробайки DelFast и ELEEK – легкие двухколесные машины на аккумуляторах, которые используют для разведрейдов и даже перевозки противотанковых систем. Интересно, что обе модели – отечественного производства и имеют положительные отзывы от военных.

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