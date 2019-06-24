Более или менее так.

Как показывает практика, рендеры, созданные на основе изображений тестовых прототипов, концептов и дизайнерских эскизов, оказываются достаточно точными. Будем надеяться, не оступились дизайнеры Carscoops и сейчас.

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Концерн Volkswagen-Audi вплотную приблизился к премьере четырех новых хэтчбеков, созданных на одной платформе MQB. Управлять парадом будет восьмое поколение Golf. Новинку обещают представить в сентябре этого года. Компанию ему составят новые Audi A3, Skoda Octavia 2020 и Seat Leon. А в придачу будет еще и Skoda Scala.

По версии Carscoops, четвертое поколение Seat Leon унаследует стилистику "лица" кроссовера Tаrraco, а внутреннюю отделку – от Golf. Традиционно для Volkswagen Group, новый Leon будет иметь широкий выбор силовых установок от 1 до 1,5 литров в бензиновом исполнении и 1,6-литровую дизель-электрическую силовую установку и плагин-гибрид, как у концепта Cupra Formentor. Эта установка на основе полуторалитрового TSI производит 245 л.с. и позволяет проезжать около 30 км на чистой электроэнергии.

Кроме конкурентов родственных марок, на новый "Леон" на рынке будут жидать такие соперники, как Ford Focus, Mazda3, Hyundai I30, Opel Astra, Honda Civic, Peugeot 308, Kia Ceed и Toyota Corolla. Дебют нового поколения Seat Leon ожидается на Франкфуртском автосалоне в сентябре этого года, а к дилерам машины попадут в начале следующего.

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