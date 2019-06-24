Більш-менш так.

Як показує практика, рендери, створені на основі зображень тестових прототипів, концептів і дизайнерських ескізів, виявляються досить точними. Сподіватимемось, не схибили дизайнери Carscoops і цього разу.

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Концерн Volkswagen-Audi впритул наблизився до прем’єри чотирьох нових хетчбеків, створених на одній платформі MQB. Керувати парадом буде восьме покоління Golf. Новинку обіцяють представити у вересні цього року. Компанію йому складуть нові Audi A3, Skoda Octavia 2020 та Seat Leon. А на додачу буде ще й Skoda Scala.

За версією Carscoops, четверте покоління Seat Leon успадкує стилістику “обличчя” кросовера Tаrraco, а внутрішнє оздоблення – від Golf. Традиційно для Volkswagen Group, новий Leon матиме широкий вибір силових установок від 1 до 1,5 літрів у бензиновому виконанні та 1,6-літрову дизель-електричну силову установку та плагін-гібрид, як у концепта Cupra Formentor. Ця установка на основі півторалітрового TSI продукує 245 к.с. і дозволяє проїжджати близько 30 км на чистій електроенергії.

Окрім конкурентів споріднених марок, на новий “Леон” на ринку чекатимуть такі суперники, як Ford Focus, Mazda3, Hyundai I30, Opel Astra, Honda Civic, Peugeot 308, Kia Ceed та Toyota Corolla. Дебют нового покоління Seat Leon очікується на Франкфуртському автосалоні цього вересня, а до дилерів машини потраплять на початку наступного.

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