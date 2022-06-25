Успешный гражданин богатой европейской страны развлекается тем, что гоняет на винтажном скутере в свободное время? Ничего удивительного, многие так развлекаются. Но ведь речь – не о воскресных покатушках, а о путешествии буквально вокруг света – в 27 000 километров… Для чего он такое сделал?

Не так много людей осталось с таким духом". Немецкий скутерист Маркус Майер сказал это о своем путешественнике-побратиме, но он сам в числе тех людей, кто способен менять все радости благополучной страны на свободу. Свободу ехать куда хочешь, видеть, что хочешь, свободу искать для себя трудности и приключения.

Сорокачетырехлетний Маркус Майер нашел для себя лучший способ путешествовать по миру – на классическом скутере. Кроме того, это верный способ проверить себя. (все фото здесь – Markus Mayer)

Восемь лет назад Маркус начал свою вторую, параллельную жизнь. Отработав год как обычный немецкий гражданин, он брал отпуск, садился на заранее подготовленный скутер Vespa и отправлялся в продолжительное путешествие. Выбор транспорта был принципиальным, ведь он так же легко мог бы приобрести мотоцикл туристического класса или подходящий автомобиль. Но так было неинтересно.

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Маркус Майер выбирает исключительно продолжительные маршруты. К примеру, он объехал по периметру всю Западную Европу, несколько раз устраивал туры по нескольким странам Старого Света сразу, установил рекорд, преодолев 10 стран за 24 часа (продолжительностью 1691 км). Он дважды пересек США по классическому маршруту "От побережья к побережью" (10 тыс. км, 52 дня в пути).

Вокруг света за 80 дней

Но самым большим достижением Маркуса Майера стало кругосветное путешествие, которое он совершил за классические "жульверновские" 80 дней. Позади осталось 18 стран, 3 континента, было преодолено 27 тыс. км плюс еще 20 тысяч – на судах, паромах, поездах и авиалайнерах. В среднем в этой поездке скутер Маркуса преодолевал 399 км в день, хотя в районе Владивостока суточный пробег достиг 690 км.

Маркус принципиально путешествует один: без пассажира, без коллег на скутерах, без фургона сопровождения. Все, что ему нужно, он везёт с собой.

За 80 дней скутер "потребил" 1100 л бензина, 24 литра масла (двигатель двухтактный, но об этом ниже), 2 шины, 2 свечи, 2 комплекта сцепления, 3 комплекта бесконтактного зажигания и тормозной механизм заднего колеса.

В течение путешествия произошло несколько незначительных ДТП, а также 4 атаки животных – одного быка и трех собак. Часть пути Маркус проехал со сломанной ключицей – одно из падений на старой дороге в Сибири было неудачным. Не имея иного убежища, кроме маленькой легкой палатки, он пережил шторм в Черногории, тайфун в Сибири, по одному урагану на Гавайях и в Виргинии.

Дважды у путешественника заканчивался бензин, хотя вдобавок к 7-литровому баку у него всегда было как минимум 5 л в запасе.

Ямы на дорогах – один из самых страшных врагов путешественника на скутере. Встреча с ними его 10-дюймовых колесиков приводит к падению и травмам.

Что касается запасов – всю свою поклажу Маркус традиционно вмещает на переднем и заднем багажниках, вес ее составлял 45 – 50 кг. Сюда входили туристическое снаряжение, еда, аптечка, запчасти и горючее. Что касается оружия для самообороны, путешественник об этом ничего не сообщает. Но не скрывает, что в молодости был десантником и имеет соответствующую подготовку.

Почему скутер и почему Vespa

Мотороллер Маркус полюбил еще в юности, когда жил в баварской глубинке, где не было развитого общественного транспорта. Именно итальянскую марку он выбрал из-за ее каноничности, ведь как раз с этого бренда начиналось когда-то распространение скутеров в Европе и во всем мире.

Вес багажа Маркуса в его 80-дневном кругосветном путешествии – не более 50 кг. Это палатка, спальник, запчасти, горючее, продукты.

Для кругосветного путешествия Маркус из своего собрания выбрал три винтажных модели с механической коробкой передач и двухтактным двигателем объемом 125 – 175 кубиков. При этом интересно, что этот диапазон кубатур касается одного первого скутера. Это он преодолел самую тяжелую часть маршрута через Европу, Кавказ, Сибирь и Казахстан, и на нем пришлось дважды менять цилиндр – и каждый раз запчасти были разного "калибра", из-за чего менялся рабочий объем моторчика.

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Особо напомним, что такие "Веспы" имеют всего лишь 10-дюймовые колеса, мягко говоря, не очень пригодные к плохим дорогам, по которым шел маршрут вне Европы. Между тем на ровном асфальте скутеры Маркуса развивают до 110 км/ч – конечно, не с полной нагрузкой. Естественно, что все три экземпляра перед дальними поездками проходили тщательную техническую подготовку.

Сколько это стоит

Мечта дорого далась Маркусу – чтобы стать свободным, ему, как он сам рассказывает, пришлось отказать от всего: хорошей работы, любимой девушки, квартиры, счета в банке… Перед выездом в свой самый длинный пробег он избавился от всех обязательств – у него не было даже контракта с мобильным оператором.

Путешественник ехал в течение 8 – 16 часов в сутки. Он хотел уложиться в 80 дней, но всегда оставлял себе время на общение с природой и фотографирование.

Маркус не зарабатывает на своих путешествиях, он не является лицом марки Vespa и не имеет генерального контракта с каким-нибудь брендом нефтепродуктов. Ему не всегда удается компенсировать даже часть своих расходов на горючее и еду. Так же, как и работодатели, денежные спонсоры предпочитают иметь дело с более форматными личностями, чем экстремальный райдер.

С тех пор как Маркус увлекся далекими автономными путешествиями, у него не стало жены. "Женщины говорят, что им нравятся предприимчивые мужчины, но только до тех пор, пока он не окажется на ее диване", - смеется путешественник.

Маркус путешествует не ради денег, поэтому не продает свои фото из поездок (хотя делает профессиональные кадры) и не пишет по возвращении книг. Но он участвует в благотворительных пробегах для помощи больным детям.

Маркус в пути дважды "капиталил" двигатель этой Vespa, не говоря о мелких ремонтах. Этот экземпляр взял на себя самую тяжелую часть кругосветного путешествия.

Кстати, именно деньги – главный тормоз его грандиозных туров. Он ведь вынужден работать по несколько лет, чтобы накопить средства на следующую поездку. Например, к своему 80-дневному путешествию вокруг света он готовился три года, а после него вынужден был поселиться в своем стареньком фургоне – квартира была не по карману.

Так же из-за экономии средств в кругосветном путешествии он использовал не одну, а три "Веспы". На первой он отправился из дома на восток, преодолел на ней Европу, Турцию, Казахстан, Россию, Корею. Затем оставил ее на Дальнем Востоке и переправился на судне через Тихий океан в США, где в Сан-Диего его ждала вторая Vespa, оставленная им там во время прошлогоднего американского путешествия "От побережья до побережья". Преодолев всю Америку, Маркус оставил второй скутер и (после перелета через Атлантику) пересел на третий в Испании.

У Маркуса хорошее образование, он знает несколько языков, но признается, что почти каждый раз после возвращения домой ему приходится долго искать работу: работодатели часто опасаются брать к себе столь свободного, независимого человека.

Маркус Майер отнюдь не профессиональный путешественник. Но дальние поездки сделали его подлинным философом. А может быть, наоборот.

Маркус Майер: “Жизнь – это больше, чем еда, питье, секс, сон и работа за доллар, а также ошеломляющие занятия по выходным, такие как просмотр футбола или телевизора, наркотики или алкоголь... Путешествие – это только один из многих способов расти и учиться, и вы даже можете сделать это, чтобы внести свой вклад. Это один из многих способов погони за реальной жизнью, но не единственный! Твоя жизнь – твой выбор!”

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