Одна з найвизначніших подій року в автомобільному світі добігає кінця, тож прийшов час зібрати до купи усі нові суперкари та як слід їх роздивитися.

Серед новинок Женевського автосалону цього року було чимало суперкарів, вперше представлених публіці. Не будемо брати до уваги концепти, хоча кілька ефектних прототипів могли б посісти гідне місце у цьому списку. Мова – лише про “живі” моделі.

Величезна кількість новинок цього року так чи інакше пов’язані з електричною енергією. Не обійшов цей тренд і сегмент суперкарів. Поступово навіть починають говорити про системи автономного управління у суперкарах, як наприклад, Rimac C_Two. Але віддати комп’ютеру 2000 “коней” вартістю кілька мільйонів доларів та позбавити себе задоволення стримувати їх кермом видається надто нереальною. Хоча не такою вже й фантастичною, як десяь років тому.

Серед новинок грандів автоіндустрії Ferrari 488 Pista, McLaren GTR. Новинки від Koenigsegg та Lamborghini назвати серійними важко, та й новими вони не є, хоч виробники й підготували спеціальні версії своїх останніх моделей.

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Набагато цікавішими видаються роботи новачків ринку та дрібних компаній. Серед них Italdesign зі своєю першою моделлю Zerouno, гіперкар від Techrules, Rimac C_Two, згаданий вище, творіння компаній W Motors і Zenvo. Такі автомобілі не лише оживляють масові продукти, але й стимулюють великих гравців створювати нішеві машини.

Zenvo TSR-S обладнано 5,8-літровим V8 з подвійним турбонаддувом, що продукує 1177 л.с. Динаміка – 2,8 секунди до сотні. Буде випущено усього 5 таких автомобілів.

Rimac C_Two – один з найлютіших гіперкарів Женеви цього року. Електрична силова установка автомобіля має загальну потужність у 1888 кінських сил, що дозволяє йому прискорюватись до 60 миль на годину за 1,85 секунди.

Techrules знову береться довести, що “Технології рулять” зі своїм гіперкаром Ren RS. Шість електродвигунів у ньому поєднані з дизельним турбінним мотором. Потужність установки – 1287 кінських сил. Максимальна швидкість – 330 км/год. Виробник заявляє, що гіперкар здатен подолати до 1170 км на одному заряді.

Що ж, здається, час, коли гібриди та електромобілі були нудними та повільними, відходить у минуле. Залишаєтсья лише назбирати достатньо коштів на придбання одного з таких автомобілів.



Нижче ви можете знайти детальну інформацію про деякі з представлених моделей. Rimac C_Two, Corbellati Missile, Mercedes-AMG Project One, Bugatti Chiron Sport, Zenvo TSR-S, David Brown Speedback GT Silverstone Edition, Porsche 911 GT3 RS

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