Які автомобілі найбільше страждають в ДТП з причепом вантажівки: результати краш-тесту

Експерти DCAR Institute of Collision Safety дослідили три десятки автомобілів для виявлення наслідків зіткнень в дуже вадких ДТП. Провідні інститути, лабораторії зазвичай проводять перевірку на лобове чи бокове зіткнення, удари на аварії зі зміщенням. Це все класика, що вже введена в еталон стандартів.

Цього разу експерти вдалися до нового тесту, дозволивши машині лише частково врізатися у задню частину великої вантажівки. Про це йдеться в публікації news.qq.com.

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Особливість полягала в тому, що автомобіль врізається в задню частину нерухомої 40-тонної вантажівки на швидкості 56 км/год із рівнем перекриття 30% з пасажирського боку.

Для тесту використали найпоширенішій у Китаї магістральний тягач 6×4 та класичний двовісний напівпричіп на здвоєних шинах. Тут варто зазначити, що висота китайських напівпричепів від поверхні дороги трохи вища від європейських. Туди й лупцювали легковики.

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Фура повною масою 40 тонн "стала хлопчиком для биття", але битою опинилася не вона, а легковики. Фото: DoCar

У списку з трьох десятків легкових автівок були як дешеві, так і дорогі моделі китайських брендів, популярні автівки з Європи, електромобілі та навіть представники преміум-класу. У тесті винятків не робили жодному бренду.

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Такі зіткнення виявилися настільки жахливими, що практично всі машини були знищені до стану "ремонту не підлягає". У більшості автомобілів були обрізані передні стійки, пом’яті пасажирські сидіння, перекинуті люки та навіть розбиті D-стійки.

Tesla Model 3 лишилася побитою, але манекени в салоні, що імітували пасажирів, цілі. Фото: DoCar

Підсумковий результат полягає в тому, що серед 30 автомобілів лише Volvo S60, Tesla Model 3 і Hyundai Elantra отримали найкращий результат (G) у тесті Diamond Card.

Лише три автомобілі можуть отримати прийнятну оцінку (A), з-поміж яких лише Mercedes-Benz G-Class, Geely Emgrand і Xiaomi SU7.

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З цього тесту Hyundai вже зробила висновок і відразу використала цей епізод: показали вирізку з відеосюжету (див. відео нижче, без звуку), де Elantra влітає в напівпричіп – видовище переконливе. Аналогічно вчинили й Tesla.

Решта машин має не дуже втішні результати. Експерти з цього приводу рекомендацій не дають, але висновки зробили: коли ви "сядете на пасажирське сидіння цих автомобілів, то велика ймовірність при подібному зіткненні померти на місці".

Однією з головних причин, чому всі результати такі погані – цей тест дійсно надто складний. Однак він цікавий тим, що моделює реальну ситуацію. В конструкції вантажівки та її причіпної системи є пристрій захисту, який поглинає частину енергії через деформацію, коли наступний транспортний засіб рухається ззаду.

В рекламних проспектах чітко заявлено, що "задній бампер напівпричепа служить для захисту кузова від пошкоджень при ДТП. Він здатний поглинути енергію удару і спрацювати як відбійник і не дозволяє легковим автомобілям при виникненні небезпечних ситуацій на дорозі в'їхати під вантажівку".

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DoCar вибрала 30% перекриття лобового зіткнення. Тобто під час фактичного випробування поверхня удару вантажівки була в основному з лівого боку, а у легкового автомобіля – з правого боку, тобто пасажира.

У проєкції 30-відсоткового перекриття лобового зіткнення з фурою не постраждали манекени лише в салонах трьох машин, всі решта опинилися в червоному та рудому полі статистики. Фото: DoCar

Згадані вище моделі Volvo S60 або Tesla Model 3 за рівнем даху мають десь таку ж висоту, як рівень підлоги напівпричепа. Завдяки міцним переднім стійкам замість повного роздавлювання в момент зіткнення, дах в тестах лише притискало до кузова, забезпечуючи в салоні легковика такий важливий для подібних ситуацій життєвий простір.

До речі, дослід показав, що загальні характеристики седанів насправді кращі, ніж у позашляховиків. Нижня частина кузова автомобіля полегшує потрапляння під вантажівку. Передня балка запобігає зіткненню, ці та інші механізми можуть стикатися із задніми колесами вантажівки та діяти як буфер.

Десь на бездоріжжі SUV бездоганний у прохідності, а ось у зіткненні з причепом фури він… самі бачите. Фото: DoCar

А для позашляховиків висота кузова вантажівки становить майже середину передньої стійки, і ймовірність того, що передня стійка з тріском зламається, надто висока.

Таким чином, ми бачимо, що автомобілі Elantra та Emgrand мають передні стійки, які практично не згинаються. Це набагато краще, ніж у SUV, який коштує значно дорожче.

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Таким чином Dongchedi зламав уявлення про "дорогий – значить, безпечний" і довів, що хороший автомобіль має бути безпечним. З цього погляду власники автомобілів мають знати межі своїх транспортних засобів (див. відео внизу). Це спонукає когось з виробників задуматися, а хтось уже широко використовує висновки для просування своїх машин.