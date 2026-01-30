За порушення правил дорожнього руху у Польщі штрафи зросли до 6 мільйонів гривень

Відтак часи поблажливості для водіїв, котрі скоюють серйозні правопорушення, минули. У переліку покарань з'явилася позиція про довічного позбавлення водійських прав за порушення судових заборон, а також про 10-річне ув'язнення чи конфіскацію транспортного засобу.

Як пише auto-swiat.pl, передбачено покарання не лише за перевищення швидкості чи керування у нетверезому стані, але й тих, хто бере участь у перегонах, перебуває під впливом наркотиків або втік з місця події (аварії).

Читайте також Обгін вантажівками у Польщі: як зміниться ця норма правил дорожнього руху

Нові правила передбачають конфіскацію транспортного засобу за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння понад 0,5 проміле та високі штрафи у разі спільного володіння автомобілем.

Організатори та учасники незаконних автомобільних ралі та перегонів можуть бути оштрафовані на суму до 5000 злотих (60 700 грн) або ув'язнені на строк до 10 років.

Кримінальний кодекс адаптували під нові норми

Поправка до Кримінального кодексу передбачає обов'язкове довічне позбавлення водійських прав для тих, хто порушує заборони на керування транспортними засобами, встановлені судом.

Тут масштаби змін можуть бути величезними – з 1 січня 2024 року по 20 червня 2025 року понад 20 000 водіїв було оштрафовано за порушення заборон на керування транспортними засобами.

Читайте також Польща вводить водіям інший ліміт алкоголю та зелену наліпку на скло

Це також стосується тих, хто спричинив аварії під час незаконних перегонів, перебуваючи під впливом наркотиків, або тих, хто втік з місця події чи вживав алкоголь після аварії.

Коли буде ув'язнення за перевищення швидкості?

Найбільш суперечливим питанням є нове формулювання статті 178d Кримінального кодексу. Водій, який зухвало перевищує обмеження швидкості, порушує інші правила дорожнього руху та ставить під загрозу життя чи здоров'я інших осіб, може бути ув'язнений на строк до п'яти років.

Ці правила настільки загальні, що поліцейський на місці події вирішуватиме, чи висунути винному проступок, чи тяжкий злочин.

Читайте також У Польщі з "правами" неіснуючого СРСР краще не їздити: який штраф

Однак саме перевищення швидкості не буде підставою для кваліфікації перевищення швидкості як злочину. Інша справа, коли водій веде себе зухвало, порушує інші правила дорожнього руху, тим самим наражаючи інших на безпосередню небезпеку втрати життя або тілесних ушкоджень.безпеку втрати життя або тілесних ушкоджень.

Процедура конфіскації автомобіля

Це може бути дуже поширеним покаранням за участю державного казначейства. Суд зможе видати постанову про конфіскацію автомобіля, якщо водій порушує заборону керування транспортними засобами, винесену судом, та коли вміст алкоголю в крові перевищує 0,5 проміле.

Також було розширено чинні з березня 2024 року правила щодо обов'язкової конфіскації транспортних засобів за рівень алкоголю понад 1,5 проміле. Якщо автомобіль належить не виключно винному, суд призначить штраф у розмірі від 5000 до 500 000 злотих (6 060 000 грн).

Читайте також "Шапка" снігу на авто та прогрів двигуна у місті: за що взимку штрафують автовласників у Польщі

Те саме стосується випадків, коли транспортний засіб серйозно пошкоджений і більше не має цінності, тут стан транспортного засобу значення немає – плати у будь-якому разі.

Покарання за незаконні перегони

Нові правила поширюються на організаторів та учасників незаконних автомобільних ралі. Будь-яке зібрання понад 10 транспортних засобів на відкритому просторі вимагає попереднього повідомлення муніципалітету.

Неповідомлення може призвести до штрафу до 5000 злотих (60 700 грн) для учасників та щонайменше 2000 злотих (24 280) для організаторів.

Читайте також Блогер летів по столичному шосе на BMW зі швидкістю 390 км/год: відео

За участь у незаконних перегонах передбачено ще суворіші покарання – до п’яти років позбавлення волі, а у разі смертельної аварії – до 10 років позбавлення волі.

Таким чином, збори транспортних засобів, що складаються з понад 10 транспортних засобів, необхідно буде зареєструвати. Без реєстрації учасники та організатори ризикують отримати значні штрафи.

Коли наступні доповнення в ПДР

Через два місяці, з 30 березня 2026 року, за дрифт на дорогах загального користування стягуватиметься штраф у розмірі до 5000 злотих (60 700 грн), а рецидивісти сплачуватимуть подвійну суму.

Читайте також Який знак свідчить про вимірювання середньої швидкості на ділянці дороги

Таке правопорушення призведе до позбавлення водійських прав на три місяці, а з 3 березня 2026 року водії, які перевищують швидкість понад 50 км/год поза населеними пунктами, автоматично втрачатимуть свої права на три місяці.

Водночас 17-річні зможуть подати заявку на отримання водійських прав категорії B за умови, що вони керували транспортним засобом з досвідченим супроводжуючим не менше шести місяців.