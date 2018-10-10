Під час презентації нової моделі компактного паркетника Н6 для нашого ринку нам випала нагода познайомитись з усім модельним рядом преміального суббренду Great Wal.

Цього літа китайський преміум-бренд автомобілів Haval з’явився в Україні. А на початку жовтня модельний ряд марки поповнила абсолютно нова модель кросовера Н6. Ми скористались шансом, аби перевірити у дії усі моделі Haval.

Перший автоцентр бренду Haval (читається Хевел) відкрився 11 липня біля міжнародного аеропорту "Бориспіль" поблизу Києва. Автосалон розташований поряд з салонами Porsche, Jaguar-Land Rover, Volvo та майбутнім Bentley. І це не випадково, адже Haval позиціонується, як преміум марка. Від материнської Great Wall “Хевел” відокремився у 2013 році і з того часу постійно доводить, що цей маркетинговий хід був вірним.

Haval Н6

Фото: Новий Haval Н6 презентовано в Україні / Авто 24

Прем'єра нового покоління Haval Н6 в Україні відбулась раніше, ніж у інших країнах Європи. Одночасно з презентацією стартували і продажі кросовера.

Також цікаво: Nissan Qashqai-R став найшвидшим кросовером у світі

У 2015 році Н6 першого покоління здобув звання “Кросовер року” у Китаї та продемонструвало вражаючі результати – щомісяця протягом майже 2 років він був лідером продажів у своєму сегменті. Пізніше компанія Great Wall використала платформу Haval Н6 для створення ще двох кросоверів преміум-класу під маркою WEY.

Фото: У дизайні екстер’єру Haval Н6 чимало цікавих деталей / Авто 24

На українському ринку Haval Н6 другого покоління пропонується з турбованими двигунами об'ємом 1,5 л (165 к.с.) та 2,0 л (190 к.с.), котрі поєднуються з 7-ступінчатою автоматичною коробкою передач з мокрим зчепленням. Нажаль, в Україні модель представлена виключно у передньопривідному виконанні.

Кросовер обладнано незалежною підвіскою типу “макферсон” спереду та незалежною дворичажною – ззаду. Габарити моделі: 4610х1860х1720 мм у довжину, ширину та висоту, відповідно. Колісна база – 2680 мм.

Під час короткого тест-драйву кросовер проявив себе гідним суперників для лідерів сегменту. Приємні на вигляд та на дотик матеріали внутрішнього оздоблення, повний набір систем безпеки та комфорту, зручність у салоні – всередині новий Н6 “тримає марку” на найвищому рівні для свого класу.

Також цікаво: Поляки пустились у всі тяжкі з Mercedes X-Class

У список устаткування базової комплектації Н6 входить повний набір систем активної і пасивної безпеки, електропакет, системи допомоги при русі, система безключового доступу зі штатною сигналізацією, можливість вибрати один з 3-х режимів їзди, мультимедійна система з сенсорним екраном і камерою заднього виду, кондиціонер, електронний автоматичний ручник тощо.

Фото: Всередині Haval Н6 виглядає не менш стильно, ніж ніж зовні і радує гарними матеріалами оздоблення та сучасною електронікою / Авто 24

На тест нам дісталась топова комплектація Haval H6, з котрою кросовер додатково був оснащений електронною панеллю приладів, налаштуванням зусилля на кермі, шкіряним салоном з електричними регулюваннями сидінь та пам'яттю, аудіосистемою з 11 динаміками, функцією напівавтоматичного паркування, системою стеження за смугою руху та моніторингу “сліпих зон”. У такому виконанні кросовер обійдеться помітно дешевше, ніж головні конкуренти, що значно збільшує його привабливість для покупців.

Haval Н6 представлений в Україні у трьох комплектаціях: Fashionable, Intelligent та Supreme, за ціною від 581 400 за машини з 1,5-літровим двигуном і від 618 450 грн за кросовери з дволітровим двигуном.

Haval Н2

Фото: Haval H2 на відкритті автосалону марки у Одесі / Авто 24

Компактний кросовер Haval H2 – однокласник таких популярних моделей, як Renault Duster, Suzuki Vitara та Kia Sportage. Цей паркетник має колісну базу у 2560 мм та довжину 4335 мм. Кліренс – 184 мм.

Читайте також: Tesla Model 3 названо найбезпечнішим автомобілем на ринку

Автомобіль оснащується 1,5-літровим турбованим бензиновим двигуном потужністю 143 к.с. та крутним моментом у 202 Нм. Коробка передач – 6-ступінчата “механіка” або “автомат” на вибір. Кросовер обладнаний трансмісією BorgWarner intelligent TOD, що забезпечує йому можливість роботи у повнопривідному режимі.

Фото: Усі перешкоди позашляхової траси Н2 пройшов без найменших зусиль / Авто 24

З таким мінімальним позашляховим арсеналом Haval H2 не боїться з’їхати з асфальту і долає перешкоди з легкістю, гідною “ікони” цього класу – Duster.

Найменший Haval може похвалитись багатим оснащенням. У списку обладнання моделі безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, кнопка запуску двигуна, система відеоогляду, багатофункціональна цифрова панеллю приладів, мульти-кермо, повний електропакет з регулюванням крісел у 6 напрямках, панорманий люк, сучасна мультимедійна система. За безпеку в автомобілі відповідають кілька електронних систем, а також передні й бокові подушки безпеки+шторки та активні підголовники крісел.

Фото: Інтер’єр Haval H2 не лише зручний, а ще й стильний

В цілому компактний Haval H2 справляє приємне враження і видається вдалим застосуванням для 432-518 тисяч гривень.

Haval H9

Фото: Флагман Haval Н9 / SUV Sales Perth, Haval

Найбільший представник модельного ряду Haval в Україні – позашляховик H9. Цей автомобіль за усіма ознаками можна назвати “китайським Toyota Prado”. Габарити (4856/1926/1900 мм, база 2800 мм), 7-місна компоновка салону, високий рівень комфорту та чудове технологічне оснащення здатні забезпечити власнику відчуття автомобіля преміум-класу за помірні гроші.

Також цікаво: Роздивляємось нову Toyota Supra зовні і всередині

Про рівень комфорту цього позашляховика говорить той факт, що дорога Київ-Одеса у ньому промайнула, як кілька хвилин. Клімат-контроль, музика, зручні крісла, збалансована підвіска та потужний двигун робили свою справу добре і непомітно.

Фото: Салон Haval H9 / Haval

Haval H9 обладнується 2-літровими турбованими двигунами. Бензиновий з з подвійною системою зміни фаз газорозподілу на впуск і випуск (VVT) має потужність у 245 к.с., тоді як дизельний Common Rail з двофазним турбонаддувом генерує 190 к.с. В обох випадках до двигуна під’єднана 8-ступенева автоматична коробка передач ZF. Повний привід з пониженою передачею підключається через трансмісію BorgWarner TOD.

Фото: Haval H9 на ділянці позашляхових перешкод / Haval

В Україні Haval H9 оцінений у 969 тисяч гривень за базову комплектацію, тоді як топова коштує від 1,1 мільйона гривень.

Також цікаво: Тест-драйв Hyundai Santa Fe: Ставка на ефект