Литовські журналісти провели розслідування, звідки беруться дешеві авто в цій країні для експорту в Молдову та Україну.

Україна - не єдина в світі країна, яка страждає від навали "євроблях". Такі самі проблеми були і у наших сусідів. У Молдові теж стикалися з цим явищем, і боролися проти нього. В кінцевому підсумку громадянам запропонували 70% знижку за легалізацію автомобілів. З 50 тисяч, автомобілів з іноземною реєстрацією, які їздять по дорогах, пільгою скористалися лише 10 тисяч.

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Але перед цим, молдавські журналісти з'ясували, які автомобілі на польській або литовській реєстрації продавалися на їхньому ринку. Результати журналістського розслідування виявилися вражаючими. За версією молдаван, автомобілі з Литви перебувають в жахливому технічному стані і не відповідають сучасним уявленням про безпеку.

Використовуючи свої зв'язки, молдовські журналісти звернулися до литовських колег Роналдасу Габартасу і Юргису Паплатісу, які змогли розкрити схеми поставки автомобілів і пролити світло на технічну сторону питання.

За словами журналістів, автомобілі, які поставлялися в Молдову, часто були зібрані з декількох машин, які сильно постраждали в результаті ДТП. Саме тому ціна багатьох екземплярів була значно нижчою за ринкову.

Практика продажу кузовних запчастин однакова у всьому світі. Кузов розібраного автомобіля ріжеться на чотири частини (так звані чверті). Потім ці чверті продаються. Як правило, чверть автомобіля кінця дев'яностих років випуску оцінюється в кілька сотень доларів. Відновлення автомобіля з використанням таких чвертей не завжди проходить якісно. Якщо замість правильного розбору з висверлюванням точкового зварювання і наступним зварюванням через ці отвори застосується простий метод зварювання в стик – конструкція виявиться не надійною.

Звісно, що з якісним ремонтом кузова в Литві не заморочувались. Те ж саме стосувалося і відновлення подушок безпеки акуратно запаяна зсередини кишеня подушки на рульовому колесі часто буває порожньою. Усередині стоїть лише опір, покликаний дати бортовому комп'ютеру інформацію про нібито наявність подушки.

Проводка розрізаних на частини і зварених заново автомобілів теж буває не в кращому стані. Перерізані в процесі ремонту дроти просто скручують між собою і обмотують ізоляційною стрічкою. Природно, що через кілька місяців такі сполучення окислюються і з електрикою автомобіля починаються проблеми.

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Для експерименту литовські журналісти навіть розбили один з відновлених таким чином автомобілів. Результати краш-тесту виявилися жахливими. У жодного з мешканців салону не залишалося шансів на життя після зіткнення з бетонним перекриттям на швидкості 55 км / год. Автомобіль склався, як картковий будиночок. Не допомогли і подушки безпеки їх просто не було.

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Все це говорить про те, що купуючи старий автомобіль, слід бути уважним і не поскупитися на якісний огляд професіоналами. Адже технології відновлення битих автомобілів в Україні навряд чи сильно відрізняються від литовських, що застосовуються для "євроблях".