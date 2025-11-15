Кому належить 10 найбільших приватних автомобільних колекцій у світі

Журналісти Jalopnik розповіли про десятку впливових людей, котрі наповнили свої гаражі найбільш рідкісними автомобілями у світі, зокрема Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini та унікальними прототипами, вартість яких іноді перевищує бюджет невеликої держави.

Султан Брунею — понад 7000 автомобілів

Хассанал Болкіах

Хассанал Болкіах має найбільшу приватну колекцію у світі — близько 7000 машин, включно з понад 500 Rolls-Royce, 450 Ferrari, 134 Koenigsegg, 380 Bentley, 179 Jaguar, 574 Mercedes-Benz та сотні інших авто. Частина з них — ексклюзивні моделі, створені лише для нього. Проте, колекція султана настільки засекречена, що більшість відомостей про неї отримано завдяки просоченим фотографіям або інсайдерським повідомленням.

Марк Пієлох — музей мускул-карів

Марк Пієлох

Американець Марк Пієлох створив найбільший у світі музей мускул-карів у Флориді — понад 440 автомобілів, серед яких 280 легендарних Mustang, Camaro, Shelby та Corvette. Багато машин мають пробіг менше 160 кілометрів. Окрім американської класики, Пієлох також є палким фанатом Porsche, оскільки в його колекції є 66 моделей, починаючи від Porsche 911 Dakar 2023 року випуску до Porsche Carrera RS Lightweight 1971 року.

Ральф Лорен — колекція на $600 мільйонів

Ральф Лорен

Модельєр Ральф Лорен володіє “лише” близько 70 найбільш рідкісними автомобілями, серед яких Bugatti Type 57SC Atlantic 1938 року, McLaren F1 LM, Ferrari 250 GTO і LaFerrari. Його гараж оцінюють у понад $600 мільйонів.

Шейх Хамад бін Хамдан Аль Нахайян — “веселковий шейх”

Шейх Хамад бін Хамдан Аль Нахайян

У колекції шейха понад 3000 автомобілів, зокрема найбільший у світі Hummer висотою понад 6 метрів. Сім із восьми Mercedes 500SEL в його гаражі мають один колір веселки, а восьмий – отримав забарвлення з поєднання всіх семи відтінків.

Роджер Даддінг — британська класика

Роджер Даддінг

Британець Роджер Даддінг у свої 86 років зібрав найбільшу колекцію класичних автомобілів у Європі, що налічує понад 450 одиниць, включно з 24 екземплярами Aston Martin Lagonda — дизайн цієї моделі й досі вважають одним з найбільш провальних в історії автомобілебудування. Його колекція Studio 434 часто використовується для фільмів та серіалів.

Майкл Фукс — фанат кольору

Майкл Фукс

Американський бізнесмен Майкл Фукс має понад 150 автомобілів, серед яких 15 Rolls-Royce у власних відтінках фарби — Fux Red Candy Phantom Drophead Coupé, Fux White Ghost, Fux Orange Cullinan. Цікаво, що у 2023 році він придбав два Spectre вартістю 442 000 доларів, щоб закріпити своє місце в історії бренду як перший американський покупець електричного Rolls-Royce.

Кен Лінгенфельтер — “король” Corvette

Кен Лінгенфельтер

Колишній власник Lingenfelter Performance Engineering має понад 250 машин, серед яких близько 150 Corvette. Його приватний музей у Мічигані площею 3716 квадратних метрів відкривають для благодійних турів.

Джей Лено — автомобільний енциклопедист

Джей Лено

Колишній телеведучий Джей Лено володіє 181 автомобілем та десятками мотоциклів — від парових машин 1900-х до сучасних McLaren. Окраса колекції EcoJet — суперкар з реактивним мотором. Багато авто він реставрує власноруч.

Нік Мейсон — рок-зірка з Ferrari 250 GTO

Нік Мейсон

Барабанщик Pink Floyd має колекцію з рідкісних Ferrari, серед яких культовий 250 GTO 1962 року. Він єдиний музикант, включений до Автомобільної Зали слави. Найстарішою перлиною в автопарку Мейсона є чудово збережений Panhard Et Levassor 1901 року випуску з відкритим кузовом у стилі карети. Неймовірно, але він брав його у довгі поїздки по великих містах Англії.

Іон Церіак — румунський мільярдер з душею колекціонера

Іон Церіак

Колишній тенісист і бізнесмен Іон Церіак має понад 350 авто, включно з Ferrari F40, Mercedes SLR Stirling Moss і двома Phantom IV, створеними лише для королівських родин. В місті Отопень, що в Румунуї, зібрана половина з його колекції, зокрема Aston Martin Lagonda 1976 року випуску, 1900C Super Sprint Coupe 1957 року випуску, Challenge Race Car 1988 року випуску, Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss 2009 року випуску, Jenson Interceptor, Porsche 918 Spyder тощо.