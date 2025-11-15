Кому принадлежит 10 крупнейших частных автомобильных коллекций в мире

Журналисты Jalopnik рассказали о десятке влиятельных людей, которые наполнили свои гаражи наиболее редкими автомобилями в мире, в частности Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini и уникальными прототипами, стоимость которых иногда превышает бюджет небольшого государства.

Султан Брунея - более 7000 автомобилей

Хассанал Болкиах

Хассанал Болкиах имеет самую большую частную коллекцию в мире - около 7000 машин, включая более 500 Rolls-Royce, 450 Ferrari, 134 Koenigsegg, 380 Bentley, 179 Jaguar, 574 Mercedes-Benz и сотни других авто. Часть из них - эксклюзивные модели, созданные только для него. Однако, коллекция султана настолько засекречена, что большинство сведений о ней получено благодаря пропитанным фотографиям или инсайдерским сообщениям.

Марк Пиелох - музей мускул-каров

Марк Пиелох

Американец Марк Пиелох создал крупнейший в мире музей мускул-каров во Флориде - более 440 автомобилей, среди которых 280 легендарных Mustang, Camaro, Shelby и Corvette. Многие машины имеют пробег менее 160 километров. Кроме американской классики, Пиелох также является страстным фанатом Porsche, поскольку в его коллекции есть 66 моделей, начиная от Porsche 911 Dakar 2023 года выпуска до Porsche Carrera RS Lightweight 1971 года.

Ральф Лорен - коллекция на $600 миллионов

Ральф Лорен

Модельер Ральф Лорен владеет “только” около 70 наиболее редкими автомобилями, среди которых Bugatti Type 57SC Atlantic 1938 года, McLaren F1 LM, Ferrari 250 GTO и LaFerrari. Его гараж оценивается более чем в $600 миллионов.

Шейх Хамад бин Хамдан Аль Нахайян - “радужный шейх”

Шейх Хамад бин Хамдан Аль Нахайян

В коллекции шейха более 3000 автомобилей, в частности самый большой в мире Hummer высотой более 6 метров. Семь из восьми Mercedes 500SEL в его гараже имеют один цвет радуги, а восьмой – получил окраску из сочетания всех семи оттенков.

Роджер Даддинг - британская классика

Роджер Даддинг

Британец Роджер Даддинг в свои 86 лет собрал самую большую коллекцию классических автомобилей в Европе, насчитывающую более 450 единиц, включая 24 экземпляра Aston Martin Lagonda - дизайн этой модели до сих пор считают одним из самых провальных в истории автомобилестроения. Его коллекция Studio 434 часто используется для фильмов и сериалов.

Майкл Фукс - фанат цвета

Майкл Фукс

Американский бизнесмен Майкл Фукс имеет более 150 автомобилей, среди которых 15 Rolls-Royce в собственных оттенках краски - Fux Red Candy Phantom Drophead Coupé, Fux White Ghost, Fux Orange Cullinan. Интересно, что в 2023 году он приобрел два Spectre стоимостью 442 000 долларов, чтобы закрепить свое место в истории бренда как первый американский покупатель электрического Rolls-Royce.

Кен Лингенфельтер - “король” Corvette

Кен Лингенфельтер

Бывший владелец Lingenfelter Performance Engineering имеет более 250 машин, среди которых около 150 Corvette. Его частный музей в Мичигане площадью 3716 квадратных метров открывают для благотворительных туров.

Джей Лено - автомобильный энциклопедист

Джей Лено

Бывший телеведущий Джей Лено владеет 181 автомобилем и десятками мотоциклов - от паровых машин 1900-х до современных McLaren. Украшение коллекции EcoJet - суперкар с реактивным мотором. Многие авто он реставрирует собственноручно.

Ник Мейсон - рок-звезда с Ferrari 250 GTO

Ник Мейсон

Барабанщик Pink Floyd имеет коллекцию из редких Ferrari, среди которых культовый 250 GTO 1962 года. Он единственный музыкант, включен в Автомобильный Зал славы. Самой старой жемчужиной в автопарке Мейсона является прекрасно сохранившийся Panhard Et Levassor 1901 года выпуска с открытым кузовом в стиле кареты. Невероятно, но он брал его в долгие поездки по крупным городам Англии.

Ион Цериак - румынский миллиардер с душой коллекционера

Ион Цериак

Бывший теннисист и бизнесмен Ион Цериак имеет более 350 авто, включая Ferrari F40, Mercedes SLR Stirling Moss и двумя Phantom IV, созданными только для королевских семей. В городе Отопень, что в Румынии, собрана половина из его коллекции, в частности Aston Martin Lagonda 1976 года выпуска, 1900C Super Sprint Coupe 1957 года выпуска, Challenge Race Car 1988 года выпуска, Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss 2009 года выпуска, Jenson Interceptor, Porsche 918 Spyder и тому подобное.