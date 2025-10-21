Пентагон готує заміну 40-річній БМП M2 Bradley: що це за машина

Розроблена БМП XM30 уже сприймається як наступне покоління бойової машини, що прийшла на заміну застарілої M2 Bradley. Це вже вкотре прозвучало на виставці AUSA 2025. Машина розроблена для боротьби з роями дронів, атакувальними боєприпасами зверху та війною цифрової епохи.

Як пише Army Recognition, XM30 сигналізує про сміливий стрибок у середовище, де механізовані сили будуть воювати та, головне, виживати. Її створювали в рамках ініціативи "Опційно керована бойова машина" для використання на полях битв, що характеризуються радіоелектронною боротьбою, автономними системами та усілякими іншими загрозами.

З екіпажем або без нього

Фахівці армійських закупівель описують БМП XM30 як модульну машину, здатну працювати з екіпажем або без нього, що бездоганно інтегрується в майбутню архітектуру командування та управління армії.

Машину створено для надання бойовим групам бронетанкових бригад вирішальної переваги завдяки модульній конструкції, гібридно-електричному двигуну, вдосконаленій інтеграції датчиків та підвищеній летальності.

Розробники прямо заявляють, що це "не просто нова машина, це – трансформаційний зсув у тому, як армія США уявляє собі війну бронетанкової піхоти".

Для програми створення XM30 обрано виробників американських машин Rheinmetall Lynx KF41 (ліворуч) та General Dynamics Land Systems Griffin III (праворуч). Фото: Army Recognitio

На стадії створення фізичного прототипу

Однак це ще не готовий продукт. Станом на 20 жовтня 2025 року програма XM30 БМП перебуває на етапі інженерно-виробничої розробки після рішення щодо етапу B, прийнятого в червні 2025 року. Це перевело проєкт з фази проєктування на стадію створення фізичного прототипу. Його постачання заплановано на початок 2026 року.

Армія застосовує п'ятиетапний підхід до закупівель для проєктування, створення прототипу, випробувань та виробництва XM-30:

Фаза 1 – складається з дослідження ринку та розробки потреб.

Фаза 2 – фаза концептуального проєктування, включає моделювання, симуляцію та аналіз (MS&A) для формування вимог та підтримки початкових проєктних робіт.

Фаза 3 – фаза детального проєктування, включає детальні проєктні роботи для доопрацювання конструкцій XM-30 та завершується критичним оглядом проєкту (CDR). CDR – це технічний огляд, який забезпечує встановлення початкової базової лінії продукту. Успішне завершення CDR забезпечує технічну основу для переходу до виготовлення, інтеграції, розробки, випробування та оцінки системи.

Фаза 4 – фаза створення та тестування прототипу, перевіряє відповідність продуктивності прототипу специфікаціям. Наприкінці цієї фази проводиться обмежене користувацьке тестування (LUT).

Фаза 5 – фаза виробництва та впровадження, має призвести до укладення єдиного контракту на низькоскоростне початкове виробництво (LRIP) на виробництво, випробування та початкове впровадження.

На виставці AUSA (13–15 жовтня 2025 року) було озвучено, що композитну броню для американської компанії Rheinmetall на XM30 постачатиме її партнер Integris Composites. Візуалізація Rheinmetall USA

Очікується початкове виготовлення з низьким рівнем виробництва десь до кінця 2027 року. При цьому розробники мають врахувати три основні постулати від вимог замовника в особі армії США: мобільність, озброєння та захист. Вони визначають технологічну основу XM30 та являють собою фундаментальний крок за межі того, що здатний забезпечити M2 Bradley.

З двох пропозицій виберуть одну

Два конкурентні прототипи американських машин Rheinmetall Lynx KF41 та General Dynamics Land Systems Griffin III обрані армією США для програми створення XM30. Нова БМП буде оснащена дистанційно керованою баштою, в яку вбудують 30-мм автоматичну гармату з потенціалом розширення до 50-мм ланцюгової гармати XM913. Це має поєднатися зі спареним кулеметом та інтегрованими пусковими установками для високоточних протитанкових ракет.

Машина також повинна підтримувати вдосконалені системи управління вогнем, лазерні далекоміри, датчики цілевказання вдень та вночі, а також підтримку цілевказання на основі штучного інтелекту. Ці функції є важливими для ураження ворожих БМП, особового складу та безпілотників у складних умовах, мінімізуючи при цьому вплив ворожого вогню на екіпаж.

Окрім екіпажу із двох осіб (водія та командира), кожна БМП має перевозити щонайменше від шести до дев'яти повністю екіпірованих піхотинців. Внутрішнє планування розроблено таким чином, щоб забезпечити швидке десантування, а також підтримувати тривалі місії завдяки інтегрованим інструментам ситуаційної обізнаності та планування місій.

БМП M2 Bradley своє віджила

Нагадаємо, M2 Bradley упродовж понад 40 років служила основою механізованих піхотних операцій США. Машина зазнала десятків модернізацій, однак війна у в Україні показала, що його основна структура більше не може підтримувати технологічні вимоги сучасної війни. Його обмеження в захисті, цифровій інтеграції, виробництві енергії та внутрішньому об'ємі стають все гострішими зі зростанням загроз.

А в Україні Bradley воює справно

В редакції Авто24 схиляються до думки, що Україна отримала не більше 300 одиниць M2 Bradley. Відгуки про ці машини йдуть схвальні, українські військові зазначають, що вони надійні, витривалі, демонструють високу живучість. Є безліч випадків, коли "Бредлі" витримували влучення танкових снарядів, "Ланцетів", ПТРК та мін.

Однак втрати є. За приблизними підрахунками станом на середину 2025 року Україна втратила близько 162 бойових машин Bradley:

95 машин визнано безповоротно знищеними;

67 виведено з ладу, піддаються ремонту;

від 8 до 10 одиниць Bradley захоплено російськими військами.

Попри втрати, БМП M2 Bradley суттєво підтримують наші підрозділи як в обороні, так і в наступі, рейдах чи розвідці. Є чимало випадків використання цих машин для евакуації поранених до безпечних зон.

Уроки, отримані з війни в Україні

Звіти свідчать про те, що росіяни втратили значну кількість бронетехніки через протитанкові керовані ракети (ПТРК) та безпілотні літальні системи (БПЛА). Звідси зроблено висновки щодо вразливості броньованих бойових машин до цих систем.

Розробникам рекомендовано при проєктуванні XM-30 врахувати уроки, отримані в Україні. Армійські чиновники заявили, що XM-30 матиме "встановлені системи активного захисту для відбиття безпілотних літальних систем та протитанкової зброї".

Про застосування систем активного захисту по всьому спектру загроз, що виникли під час війни в Україні, нічого не сказано, але є ймовірність, що уроки з української передової там не тільки засвоюються, але й повсякчас доповнюються новими завданнями, спричиненими викликами передової.