Автопроизводитель отзывает 79 670 автомобилей в Северной Америке из-за проблемного тормозного модуля от компании Continental Automotive Technologies GmbH.

В отзывную кампанию попали десятки моделей: X1 xDrive28i, i5, X5, X5M, X6, X6M, X7, Alpina XB7, XM, 7 и 5 серия. В список также попал электрический Rolls-Royce Spectre.

Читайте также: Секретная модель BMW, которую компания так и не запустила в производство

BMW сообщает, что тормозная система может работать неисправно. В этом случае может перестать работать как антиблокировочная система тормозов, так и система курсовой устойчивости.

При этом рисков нет, ведь механическая часть тормозов работает как надо, а потому в случае аварийной ситуации водителю все равно удастся остановить автомобиль.

Также интересно: BMW готовит версию M5 Touring для США

Немецкий автомобильный производитель обязался уведомить своих клиентов по почте, а дилерам уже было дано указание заменять подозрительные тормозные системы на автомобилях клиентов. Также владельцы этих моделей BMW могут самостоятельно проверить имеет ли их авто дефект тормозов просто введя VIN-код на сайте NHTSA.