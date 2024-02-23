Автовиробник відкликає 79 670 автомобілів у Північній Америці через проблемний гальмівний модуль від компанії Continental Automotive Technologies GmbH.

У відкликну кампанії потрапили десятки моделей: X1 xDrive28i, i5, X5, X5M, X6, X6M, X7, Alpina XB7, XM, 7 та 5 серія. До списку також потрапив електричний Rolls-Royce Spectre.

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BMW повідомляє, що гальмівна система може працювати несправно. У цьому випадку може перестати працювати як антиблокувальна система гальм, так і система курсової стійкості.

При цьому ризиків немає, адже механічна частина гальм працює як треба, а тому в разі аварійної ситуації водію все-одно вдасться зупинити автомобіль.

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Німецький автомобільний виробник зобов’язався повідомити своїх клієнтів поштою, а дилерам вже була надана вказівка замінювати підозрілі гальмівні системи на автомобілях клієнтів. Також власники цих моделей BMW можуть самотужки перевірити чи має їх авто дефект гальм просто ввівши VIN- код на сайті NHTSA.