Для армии Молдовы ЕС передал новых автомобилей на 5 миллионов евро

Транспортный транш включает технику различных типов, размерных групп и назначений. По сообщению оборонного ведомства Молдовы, эта помощь расценивается как "важная веха в развитии наших партнерских отношений, основанных на доверии, взаимном уважении и общем обязательстве по миру и стабильности".

Из изображений видно, что поступили тяжелые грузовики, многоместные автобусы, микроавтобусы, внедорожники и пикапы. Палитра производителей ограничена тремя брендами – Iveco, Mercedes-Benz, Ford.

Детали помощи

Полученная партия включает 66 единиц техники общей стоимостью более 5 миллионов евро. Поддержка предоставляется в рамках Европейского фонда мира, созданного в 2021 году.

Тогда Европейский Совет одобрил первый транш помощи в размере 7 миллионов евро, а впоследствии объем финансирования вырос до 197 миллионов евро.

Поступила техника различного логистического назначения, боевых машин не было. Фото: Минобороны Молдовы

Средства EPF (European Peace Facility EPF) направлены на обеспечение Национальной армии медицинским, инженерным, логистическим, тактическим и коммуникационным оборудованием, а также средствами воздушного наблюдения, управления и киберзащиты.

Какие тяжелые грузовики поступили в подарок

Из отчета церемониальной передачи техники на военной базе №142 видно, что там возвышаются полноприводные грузовики Mercedes-Benz. Количество не указывается, но из видеосюжета понятно, что там их восемь единиц.

Тентовые полноприводные машины Arocs 2542 в армейской версии разрабатывались для широкой линейки логистических задач с полезной нагрузкой до двенадцати тонн. Здесь одинарные шины с высоким вездеходным протектором.

На фоне грузовиков Mercedes-Benz Arocs 2542 военно-транспортного исполнения. Фото: Минобороны Молдовы

Автомобиль с уникальной конструкцией подвески и рамы имеет хорошие ходовые свойства и эффективную высокую мощность как на сложной местности, так и на дороге с твердым покрытием.

Этому способствует мощный и высокооборотный двигатель Euro VI OM 470 мощностью 315 кВт (428 л.с.) с крутящим моментом 2100 Нм в сочетании с автоматизированной коробкой передач Mercedes PowerShift3.

Arocs также адаптирован под выполнение сложных логистических и тактических задач в соответствии с требованиями к армейским автомобилям НАТО. Кроме цветовой гаммы с темно-зеленой покраской, грузовик имеет стоп-сигнал-невидимку, а также средства индивидуальной защиты.

В основе транспортного транша были внедорожники, пикапы и микроавтобусы/минивэны. Фото: Минобороны Молдовы

Что еще интересного в транше помощи

О микроавтобусах Ford Tourneo и пикапах Ford Ranger редакция Авто24 писала часто, повторяться не будем, но обратим внимание на еще одну группу машин в транспортном транше – пассажирские автобусы междугороднего сообщения Iveco.

Они там присутствуют в количестве четырех единиц. Правда, все изображения из короткого видеосюжета там на дальнем плане, точно определить модель трудно. Скорее всего, это – Iveco Crosswa, разработанный для междугородних и школьных перевозок.

Автобус стал одним из самых популярных на междугородних маршрутах Европы, считается идеальным инструментом для пассажирских перевозок на короткие и средние расстояния. 12-метровая пассажирская машина получила 7,8-литровый дизельный двигатель мощностью 243 кВт / 330 л.с. и ряд передовых систем помощи водителю для улучшения безопасности дорожного движения.

Iveco Crosswa считается одним из лучших автобусов для гражданских перевозок, армия исключением не станет. Скриншот: Авто24

Кроме хорошего соотношения цены и качества на рынке, здесь привлекательности добавляет топливная экономичность (расход 25 литров на 100 километров пробега), длинный интервал между обслуживаниями, повышенная безопасность и многие другие усовершенствования.

Вывод

Учитывая непредсказуемость соседнего Приднестровья с российским военным присутствием, Европейский Союз продолжает поддерживать Республику Молдова в укреплении ее обороноспособности, модернизации вооруженных сил и обеспечении стабильности в регионе.