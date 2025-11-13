Для армії Молдови ЄС передав нових автомобілів на 5 мільйонів євро

Транспортний транш включає техніку різних типів, розмірних груп та призначень. За повідомленням оборонного відомства Молдови, ця допомога розцінюється як "важлива віха в розвитку наших партнерських відносин, заснованих на довірі, взаємній повазі та спільному зобов’язанні щодо миру та стабільності".

З зображень видно, що надійшли важкі вантажівки, багатомісні автобуси, мікроавтобуси, позашляховики та пікапи. Палітра виробників обмежена трьома брендами – Iveco, Mercedes-Benz, Ford.

Читайте також США передає в Молдову кілька десятків HMMWV

Деталі допомоги

Отримана партія включає 66 одиниць техніки загальною вартістю понад 5 мільйонів євро. Підтримка надається в межах Європейського фонду миру, створеного у 2021 році.

Тоді Європейська Рада схвалила перший транш допомоги у розмірі 7 мільйонів євро, а згодом обсяг фінансування зріс до 197 мільйонів євро.

Надійшла техніка різного логістичного призначення, бойових машин не було. Фото: Міноборони Молдови

Кошти EPF (European Peace Facility EPF) спрямовані на забезпечення Національної армії медичним, інженерним, логістичним, тактичним і комунікаційним обладнанням, а також засобами повітряного спостереження, управління та кіберзахисту.

Які важкі вантажівки надійшли у дарунок

Зі звіту церемоніальної передачі техніки на військовій базі №142 видно, що там височіють повнопривідні вантажівки Mercedes-Benz. Кількість не вказується, але з відеосюжету зрозуміло, що там їх вісім одиниць.

Читайте також Два кордони отримають один пункт пропуску: три в одному буде згодом

Тентові повнопривідні машини Arocs 2542 в армійській версії розроблялися для широкої лінійки логістичних завдань з корисним навантаженням до дванадцяти тонн. Тут одинарні шини з високим всюдихідним протектором.

На фоні вантажівок Mercedes-Benz Arocs 2542 військово-транспортного виконання. Фото: Міноборони Молдови

Автомобіль з унікальною конструкцією підвіски та рами має гарні ходові властивості та ефективну високу потужність як на складній місцевості, так і на дорозі з твердим покриттям.

Цьому сприяє потужний та висококрутний двигун Euro VI OM 470 потужністю 315 кВт (428 к.с.) з крутним моментом 2100 Нм у поєднанні з автоматизованою коробкою передач Mercedes PowerShift3.

Читайте також Через Дністер до Молдови побудують новий міст

Arocs також адаптований під виконання складних логістичних та тактичних завдань відповідно до вимог до армійських автомобілів НАТО. Окрім колірної гами з темно-зеленого фарбування, вантажівка має стоп-сигнал-невидимку, а також засоби індивідуального захисту.

В основі транспортного траншу були позашляховики, пікапи та мікроавтобуси/мінівени. Фото: Міноборони Молдови

Що ще цікавого у транші допомоги

Про мікроавтобуси Ford Tourneo та пікапи Ford Ranger редакція Авто24 писала часто, повторюватися не будемо, але звернемо увагу на ще одну групу машин у транспортному транші – пасажирські автобуси міжміського сполучення Iveco.

Читайте також Молдова не всім відкриє шлагбаум на в’їзд: кого туди не пустять

Вони там присутні у кількості чотирьох одиниць. Щоправда, усі зображення з короткого відеосюжету там на далекому плані, точно визначити модель важко. Найімовірніше – це Iveco Crosswa, розроблений для міжміських та шкільних перевезень.

Автобус став одним найпопулярніших на міжміських маршрутах Європи, вважається ідеальним інструментом для пасажирських перевезень на короткі та середні відстані. 12-метрова пасажирська машина отримала 7,8-літровий дизельний двигун потужністю 243 кВт /330 к.с. та ряд передових систем допомоги водієві для покращення безпеки дорожнього руху.

Iveco Crosswa вважається однією з найкращих автобусів для цивільних перевезень, армія винятком не стане. Скриншот: Авто24

Окрім гарного співвідношення ціни та якості на ринку, тут привабливості додає паливна економічність (витрата 25 літрів на 100 кілометрів пробігу), довший інтервал між обслуговуваннями, підвищена безпека та багато інших удосконалень.

Висновок

Враховуючи непередбачуваність сусіднього Придністров'я з російською воєнною присутністю, Європейський Союз продовжує підтримувати Республіку Молдова у зміцненні її обороноздатності, модернізації збройних сил і забезпеченні стабільності в регіоні.