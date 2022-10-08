Именно так, шутки в сторону: двухмоторные "Зазики" существовали, причем не в единственном экземпляре. "Авто 24" собрал и проанализировал мизерную информацию об этих уникальных машинах.

Сразу скажем: двухмоторные "Запорожцы" никто не собирался производить серийно и продавать людям - какой странной ни была родина "горбатых" и "ушастых" в те времена, двухмоторными в ней могли быть самолеты и БТР-ы, но никак не автомобильчики В-класса .

Это были экспериментальные машины, которые в условиях отсутствия электронного оборудования, твердотельных гироскопов и GPS-привязки помогали сравнивать разные концепции привода и компоновки. Но для начала немного истории.

В начале 1960-х “Запорожцы” испытывали на дорогах общего пользования. На фото 1960 г. ЗАЗ-965 первых серий в сравнительных тестах с Fiat 600 и BMW 600.

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То, что "Запорожцы" родились заднемоторными, было естественным: такую ​​схему сочли наиболее логичной для уровня технологий середины ХХ в. Принципиальные неудобства владельцам такая компоновка не доставляла, но ближе к середине 1960-х на ЗАЗе начали думать о новых поколениях своей продукции. И думая, конструкторы рассматривали продукцию зарубежных конкурентов (да-да, "горбатые" и "ушастые" тогда понемногу продавались за границей). А в мире к тому времени пришла другая мода – передний повод.

С точки зрения производственников переднеприводные легковушки имеют две существенные проблемы: новые, незнакомые узлы и агрегаты (ШРУСы и трансмиссия) и новое, необычное поведение на дороге. Обе темы нужно было изучать, и ничего лучше, чем дорожные испытания, в середине 1960-х придумать было нельзя.

Два мотора для ЗАЗ-965

Доподлинно неизвестно, каким был этот автомобиль и был ли он на самом деле. Но о нем вспоминает один из авторитетных украинских автожурналистов, когда пересказывает свою беседу с главным конструктором ЗАЗа Владимиром Стешенко.

В середине 1960-х "горбатый" был уже хорошо отработанной в производстве машиной. Поэтому вполне возможно, что испытатели его выбрали в качестве носителя двух типов привода.

Первый двухмоторный ЗАЗ был изготовлен не на ЗАЗе. Сначала передним приводом озадачились в НАМИ, и это произошло ориентировочно между 1962 и 1965 гг. Ученые института были неплохо знакомы с передним приводом – такие машины были в немалых количествах завезены в страну и в качестве военных трофеев, и как специально закупленные для изучения.

Но это были готовые самодостаточные конструкции. Чтобы понять, как влияет изменение типа привода на характеристики машины по сравнению с другой компоновкой, решили сделать одну машину с двумя типами приводов. Такой фокус позволяла только машина, в первоначальном виде заднемоторная и заднеприводная – то есть “Запорожец”. Известно, что первые попытки научных работников НАМИ разобраться с передним приводом были полулегальными – одобрения исследований от руководства не было, соответственно, и финансирование не выделялось.

Поместить сюда стандартный двигатель "Запорожца" вполне реально. Но нужно убрать все излишнее и перекроить силовые элементы кузова.

Но влюбленные в свою работу инженеры умели работать на энтузиазме.

Под передний капот – то есть в багажник горбатого ЗАЗ-965А установили еще один силовой агрегат – двигатель с коробкой и приводами колес.

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Неизвестно, что это был за мотор, но по логике это должен быть родной 27-сильный V-образный МеМЗ-966 “горбатого” с его же коробкой передач. Скорее всего, конструкторам пришлось укоротить полуоси, чтобы добавить у колеса двойные карданные шарниры (ШРУСы в те годы на бюджетных авто не использовали). Наверное, нужно было переделать переднюю подвеску, но для опытного производства НАМИ это не представляло проблем. Прочный кузов "Зазика" тоже позволял подобные переработки.

Получив такой гибридный экземпляр, ученые могли поочередно активировать то передний двигатель, то задний. И таким образом сравнивать динамику, управляемость, проходимость и другие особенности поведения машины с одним и тем же двигателем, но с разными типами привода. Конкретные результаты тестов до нас не дошли, но, похоже, они были обнадеживающими, ведь в конце 1964 года НАМИ получил уже официальный заказ на создание переднеприводного автомобиля для дальнейшего производства на одном из советских автозаводов.

“Ушастый” идет на взлёт

Второй двухмоторный "Запорожец" сделали уже в Запорожье, в 1967 году, когда тему переднего привода начали изучать на ЗАЗе. Мотивация была примерно та же, хотя похоже, исследовали уже не столько концепцию, сколько конкретные решения по силовому агрегату для переднего привода.

Под передним капотом серийного ЗАЗ-966 легко мог уместиться второй силовой агрегат – мотор водяного охлаждения вместе с трансмиссией.

За основу взяли "Запорожец" второго поколения - новейший к тому времени "ушастый" ЗАЗ-966. Сзади на своем месте стоял новый для того времени 40-сильный двигатель МеМЗ-968 в комплекте с родной коробкой. А спереди, в багажнике, установили опытный силовой агрегат – 50-сильный мотор водяного охлаждения, созданный на Мелитопольском моторном заводе для переднеприводного автомобиля.

Конструктор Запорожского автозавода Владимир Стешенко тогда образно называл передний привод тянущим машину, а задний – толкающим ее. Поэтому опытную машину с обоими типами привода на заводе называли “тяни-толкай”, намекая также на известного сказочного персонажа в виде антилопы с двумя головами по оба конца "корпуса".

Экспериментальный переднеприводный НАМИ-0107 выглядел продленным вперед опытным ЗАЗ-966: завод поделился лишним кузовом с учеными НАМИ.

Заводские водители-испытатели включали моторы поочередно, сравнивая поведение машины. Маршруты испытаний были велики, более 1000 – 1500 км, так что помимо прочего новые моторы страховали друг друга: в случае отказа одного можно было добраться до базы или места ночлега на другом. Испытатели вспоминали случай, как они удивили небольшую толпу зрителей на АЗС: когда не удалось запустить задний (основной) двигатель, один из членов экипажа захлопнул капот со словами: "Хорошо, поедем на запасном". И отправились дальше, заведя переднюю "водянку".

Главный конструктор Владимир Стешенко – тогда молодой инженер – рассказывал, как они могли пошутить над тщеславными водителями мощных машин. Включив одновременно оба двигателя, они с тест-пилотом обходили на трассе любого. При том, что машина их снаружи была таким себе невнятным "Запорожцем"...

Это багажник (сзади!) опытного переднеприводного НАМИ-0137 на базе "Запорожца" ЗАЗ-966. Двигатель был уже один – спереди.

Двухмоторные "Запорожцы", как можно убедиться, свою задачу выполнили. Вполне удачный хэтчбек ЗАЗ-1102 "Таврия", который нашим читателям особо представлять не надо, был создан и подготовлен к производству усилиями КБ автозавода. В том числе и благодаря испытаниям тех самых "Запорожцев" с двумя силовыми агрегатами.

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