В конце прошлого года албанский стартап Arrera Automobili продемонстрировал рендеры концепта суперкара Illyrian Pure Sport, который должен был стать первым национальным суперкаром. Однако фирма, похоже, отказалась от этой идеи в пользу еще более амбициозной – выпустить первый албанский гиперкар.

Создать реалистичный рендер автомобиля сегодня не трудная задача, благодаря доступности цифровых инструментов для этого. Поэтому время от времени мы слышим о таких проектах, как болгарский гиперкар Alieno Arcanum, австралийский Hyperod, французский Hopium Machina, канадский Project Arrow или американский Elation Freedom. Список можно продолжать, но мы знаем, что большинству из таких концептов никогда не суждено стать реальными. Какое будущее ждет албанский гиперкар от малоизвестной фирмы, судить трудно, однако даже единственный рабочий прототип Arrera SD+ мог бы стать сенсацией.

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Arrera Illyrian Pure Sport предусматривал использование "аналогового" мотора V8 от GM. Очередной суперкар с американским мотором вряд ли заинтересовал инвесторов и покупателей. По такой же схеме должен был быть создан первый польский суперкар Arrinera Hussarya, о котором никто ничего не слышал уже более десяти лет. Поэтому албанский стартап взялся разрабатывать гиперкар. И не простой – со скоростными характеристиками, лучше любого существующего гиперкара.

Да, в Arrera SD+ обещанная максимальная скорость более 500 километров в час – этот показатель лишь недавно был достигнут американским гиперкаром SSC Tuatara. Мощность должна поступать от 7-литрового V8 разработки Вольфганга Кицлера – моториста Daimler. Расчетная мощность мотора должна составлять более 1 800 лошадиных сил. Для машины массой 1 230 килограммов такая мощность сразу же обеспечила бы ей место в Книге рекордов.

"Аррера" объясняет "S" в названии означает Скендербег – это албанский герой, который сделал Албанию независимой. "D" означает римское число 500, а "+" является намеком на скорость свыше 500 километров в час.

По плану, Arrera SD+ должен показать лицо в металлической форме в следующем году. Если это окажется так, это будет самым впечатляющим достижением для компании, которая пока существует только в Instagram и даже не имеет действующего сайта.

Фото: Arrera SD+ / Arrera Automobili