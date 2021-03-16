Наприкінці минулого року албанський стартап Arrera Automobili продемонстрував рендери концепту суперкара Illyrian Pure Sport, який мав стати першим національним суперкаром. Однак фірма, схоже, відмовилась від цієї ідеї на користь ще більш амбітної – випустити перший албанський гіперкар.

Створити реалістичний рендер автомобіля сьогодні не є важким завданням, завдяки доступності цифрових інструментів для цього. Тому час від часу ми чуємо про такі проекти, як болгарський гіперкар Alieno Arcanum, австралійський Hyperod, французький Hopium Machina, канадський Project Arrow чи американський Elation Freedom. Список можна продовжувати, але ми знаємо, що більшості з таких концептів ніколи не судилося стати реальними. Яке майбутнє чекає на албанський гіперкар від маловідомої фірми, судити важко, однак навіть єдиний робочий прототип Arrera SD+ міг би стати сенсацією.

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Arrera Illyrian Pure Sport передбачав використання “аналогового” мотора V8 від GM. Черговий суперкар з американським мотором навряд чи зацікавив інвесторів та покупців. За такою ж схемою мав бути створений перший польський суперкар Arrinera Hussarya, про який ніхто нічого не чув вже більше десяти років. Тому албанський стартап узявся розробляти гіперкар. І неабиякий – зі швидкісними характеристиками, кращими за будь-який існуючий гіперкар.

Так, Arrera SD+ обіцяна максимальна швидкість більше 500 кілометрів на годину – цей показник лиш недавно був досягнутий американським гіперкаром SSC Tuatara. Потужність має надходити від 7-літрового V8 розробки Вольфганга Кіцлера – моториста Daimler. Розрахункова потужність мотора має складати більше 1800 кінських сил. Для машини масою 1230 кілограмів така потужність одразу ж забезпечила б їй місце у Книзі рекордів.

“Аррера” пояснює “S” у назві означає Скендербег – це албанський герой, що зробив Албанію незалежною. “D” означає римське число 500, а “+” є натяком на швидкість понад 500 кілометрів на годину.

За планом, Arrera SD+ має показати обличчя у металевій формі вже наступного року. Якщо це виявиться так, це буде найбільш вражаючим досягненням для компанії, яка поки що існує лише в Instagram і навіть не має діючого веб-сайту.

Фото: Arrera SD+ / Arrera Automobili