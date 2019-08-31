Источником информации является отчет компании BMW для акционеров, поэтому данные представлены в выгодном для баварцев свете, однако показывают и общую картину.

В первую очередь BMW продемонстрировала собственное преимущество на рынке Европы в целом и Германии в частности. В глобальном же масштабе успехи баварцев не столь значительны.

В мире

Уже в который раз первую позицию по показателю продаж новых электромобилей в мире занимает Tesla. Марка, линейка которой состоит исключительно из электрокаров, продолжает наращивать обороты: запущено производство на заводе в Китае, планируется открыть фабрику в Германии, модельный ряд пополнится родстером и пикапом…

Смотрите также: Японцы показали Mitsubishi Evolution 2020

Сейчас на мировом рынке электрокаров Tesla имеет 17%, но на пятки ей наступает уже немало крупных игроков.

Пока что второй по размеру кусок пирога у китайской марки BYD – 13%. Такой показатель достигается за счет продаж на домашнем рынке и в близлежащих регионах. На крупнейших мировых рынках бренд не представлен. Как и остальные производители электрокаров из Поднебесной, хотя многие из них заявляли о своем желании выйти на международную арену.

У автогигантов типа Volkswagen, Toyota, Nissan, Hyundai и Kia дела идут не так хорошо, однако уже в следующем десятилетии все должно измениться, когда все они наберут обороты.

В Европе

В Европе дела у местных производителей идут лучше, но самый большой кусок пирога все еще за “Теслой”. Американский бренд удерживает 18-процентную долю рынка в Старом мире, не в последнюю очередь благодаря бешеной популярности в северных странах.

Однако второе место в Европе занимает BMW с показателем в 13%. При этом утверждается, что в родной Германии BMW имеет абсолютную гегемонию на рынке с 20-процентной долей.

По сегментам

Еще один интересный график демонстрирует распределение предпочтений покупателей по ценовым группам. Несмотря на то, что наибольшая доля принадлежит премиальным маркам, среди отдельных моделей по объему продаж в лидерах массовые автомобили.

Мировым бестселлером уже не первый год остается японский хэтчбек Nissan Leaf, занимая 22% всего рынка. Второе место – за французским компактом Renault Zoe (21%). А третье место завоевал ситикар премиум-сегмента – BMW i3.

Также интересно: Американцы раскупают дизельгейтные "Фольксвагены", как горячие пирожки