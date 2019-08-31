Джерелом інформації є звіт компанії BMW для акціонерів, тож данні представлені у вигідному для баварців світлі, однак показують і загальну картину.

В першу чергу BMW продемонструвала власну перевагу на ринку Європи в цілому і Німеччини зокрема. У глобальному ж масштабіуспіхи баварців не такі значні.

В світі

Вже вкотре першу позицію за показником продажів нових електромобілів у світі займає Tesla. Марка, лінійка якої складається виключно з електрокарів, продовжує нарощувати оберти: запущено виробництво на заводі в Китаї, планується відкрити фабрику в Німеччині, модельний ряд поповнять родстером та пікапом…

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Наразі на світовому ринку електрокарів Tesla має 17%, та на п’яти їй наступає вже чимало великих гравців.

Поки що другий за розміром шматок пирога у китайської марки BYD – 13%. Такий показник досягається за рахунок продажів на домашньому ринку та в прилеглих регіонах. На найбільших світових ринках бренд не представлений. Як і решта виробників електрокарів з Піднебесної, хоча чимало з них заявляли про своє бажання вийти на міжнародну арену.

В автогігантів типу Volkswagen, Toyota, Nissan, Hyundai та Kia справи йдуть не так добре, однак вже в наступному десятилітті усе має змінитись, коли усі вони наберуть обертів.

В Європі

В Європі справи в місцевих виробників йдуть краще, але найбільший шмат пирога усе ще за “Теслою”. Американський бренд утримує 18-відсоткову долю ринку у Старому світі, не в останню чергу завдяки шаленій популярності у північних країнах.

Однак друге місце в Європі посідає BMW з показником в 13%. При цьому стверджується, що в рідній Німеччині BMW має абсолютну гегемонію на ринку з 20-відсотковою часткою.

За сегментами

Ще один цікавий графік демонструє розподіл вподобань покупців за ціновими групами. Незважаючи на те що найбільша частка належить преміальним маркам, серед окремих моделей за обсягом продажів у лідерах масові автомобілі.

Світовим бестселером вже не перший рік залишається японський хетчбек Nissan Leaf, займаючи 22% всього ринку. Друге місце – за французьким компактом Renault Zoe (21%). А третє місце завоював сітікар з преміум-сегменту – BMW i3.

Фото: інфографіка розподілу ринку електокарів / Motor1

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