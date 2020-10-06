Если вам приходят штрафы за превышение скорости, совершенные на автомобиле который вы давно продали – есть выход.

Штрафы с камер накладывают не в водителя-нарушителя, а на юридического владельца автомобиля. Учитывая огромное количество автомобилей, проданных за годы независимости "по техпаспорту" или "по доверенности", их юридические владельцы вынуждены платить штрафы за нарушения, которых они не совершали.

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Обычно эта норма закона противоречит Конституции Украины и в Конституционный суд уже было подано несколько обращений, но решение до этого пока не принято. И скорее всего принято не будет, ведь только за первые два месяца автовладельцы оплатили штрафов на 73 миллионов гривен. Аварийность при этом увеличилась на 26%.

Что же делать юридическим владельцам в такой ситуации? Здесь есть несколько вариантов действия, и какой из них выбрать зависит от конкретных обстоятельств. Чего точно делать не стоит – так это не обращать внимания на ситуацию. Если штрафов будет много, на все имущество (не только автомобиль) юридического владельца может быть наложен арест.

Перерегистрация или надлежащий пользователь

Если сохранился контакт реального владельца автомобиля, или удалось узнать у нотариуса на кого было выписано поручение – вам повезло. Осталось только договориться с реальным владельцем о перерегистрации в Сервисном центре МВД, либо (если это невозможно или нежелательно) об оформлении "должного пользователя".

Угон

Если контактов реального владельца автомобиля нет, а штрафы приходят – можно подать заявление об угоне. На самом деле это не очень хороший вариант, обвинять в совершении уголовного преступления человека, который его не совершал. При подаче заявления в полицию следует указать обстоятельства, при которых был передан автомобиль. Возможно, такое заявление будет иметь смысл и автомобиль найдут. Но есть лучшая идея.

Выбраковка

Обратившись в любой Сервисный центр МВД можно подать заявление о выбраковке автомобиля. Для этого нужен только паспорт и идентификационный код. Однако стоит помнить, что это "билет в один конец". После этого перерегистрация или другие юридические действия с автомобилем будут невозможными. Юридическому владельцу выдают справку о том, что автомобиль списан (выбыл из строя).

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