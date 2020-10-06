Якщо вам приходять штрафи за перевищення швидкості скоєні на автомобілі який ви давно продали – є вихід.

Штрафи з камер накладають не на водія-порушника, а на юридичного власника автомобіля. Враховуючи величезну кількість автомобілів проданих за роки незалежності «по техпаспорту» або «за дорученням», їх юридичні власники змушені платити штрафи за порушення які вони не скоювали.

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Звичайно ця норма закону суперечить Конституції України і до Конституційного суду вже було подано декілька звернень, але рішення що до цього поки що не прийнято. І скоріше всього прийнято не буде, адже лише за перші два місяці автовласники оплатили штрафів на 73 мільйони гривень. Аварійність при цьому збільшилась на 26%.

Що ж робити юридичним власникам у такій ситуації? Ту є декілька варіантів дії, і який з них обрати залежить від конкретних обставин. Чого точно робити не варто – так це незважати на ситуацію. Якщо штрафів буде багато, на усе майно (не тільки автомобіль) юридичного власника може бути накладено арешт.

Перереєстрація або належний користувач

Якщо зберігся контакт реального власника автомобіля, або вдалось дізнатись у нотаріуса на кого було виписане доручення – вам пощастило. Залишилось лише домовитись з реальним власником про перереєстрацію в Сервісному центрі МВС, або (якщо це неможливо або небажано) про оформлення «належного користувача».

Угон

Якщо контактів реального власника автомобіля немає, а штрафи приходять – можна подати заяву про угон. Насправді це не дуже гарний варіант, звинувачувати у вчиненні кримінального злочину людину яка його не скоювала. При подачі заяви до поліції варто вказати обставини, за яких був переданий автомобіль. Можливо, така заява матиме сенс і автомобіль знайдуть. Але є краща ідея.

Вибраковка

Звернувшись до будь-якого Сервісного центру МВС можна подати заяву про вибраковку автомобіля. Для цього потрібен лише паспорт та ідентифікаційний код. Проте варто пам’ятати, що це «квиток в один кінець». Після цього перереєстрація або інші юридичні дії з автомобілем унеможливлюються. Юридичному власнику видають довідку про те що автомобіль списаний (вибув з експлуатації).

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