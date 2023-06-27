С апреля по июнь автобренды всех континентов выкатили для потребителей около полусотни премьер. Если точнее, запустили в серийное производство 43 автомобиля, подпадающих под статус машин нового поколения и новых моделей.

Эксперты рейтингового ресурса motor1 подсчитали, что почти половина машин из этого списка китайские – 19 единиц. Это на два автомобиля больше, чем в первом квартале.

Чуть меньше новинок в Германии и Швеции. Они во втором квартале поставили на конвейер пять и два новых автомобиля соответственно.

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В общей сложности с 1 апреля по 30 июня европейцы показали девять машин.

Среди европейских новинок засветились:

Renault Rafale (Франция);

Smart #3 (Германия);

Volkswagen ID.7 (Германия);

Mercedes E-Class седан и универсал (Германия);

BMW 5 Series (Германия),

Cupra Tavascan (Испания),

Polestar 4 (Швеция);

Volvo EX30 (Швеция).

Далее в зачете – Япония и Индия. Первая представила пять новинок, а вторая – четыре. В США и Мексике по две премьеры, а Индонезия и Бразилия представили по одной новинке.

Результативность национальных автопроизводителей по числу премьер во втором квартале 2023 года. Инфографика: motor1

В разрезе американского автопрома речь идет о новых Lincoln Nautilus и Toyota Tacoma, а мексиканского – Toyota Yaris Cross для рынков Юго-Восточной Азии и Ram Rampage.

Toyota оказалась самой результативной

Что касается Toyota, то она за эти три месяца стала самой плодотворной – семь премьерных новинок. В зачете она имеет Tacoma четвертого поколения для рынка Северной Америки и Yaris Cross для развивающихся рынков.

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Премиальное подразделение Lexus также отличилось. Он выдал на-гора второе поколение LM, роскошный минивэн для азиатского и европейского рынков.

Далее в списке – Lexus LBX для Европы и некоторых азиатских рынков, Lexus TX для рынков Северной Америки и Ближнего Востока, третье поколение Lexus GX пошло преимущественно для Северной Америки и Ближнего Востока. Завершает премьерную гамму четвертое поколение Alphard для азиатских рынков.

Результативность мировых автобрендов по количеству премьер во втором квартале 2023 года. Инфографика: motor1

После Toyota многие новинки показал General Motors, записавший в свой зачет пять новых автомобилей, три из которых разработаны для Китая и два – для Мексики.

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Китайская Geely со своими многочисленными брендами провела четыре презентации новинок. Второе поколение Geely Boyue рассчитано на Китай и развивающиеся рынки. А вот Lynk&Co 08 будет для Китая и не исключено, что для Европы. С Polestar 4 и Volvo EX30 упомянутое подразделение также определилось – разработано для мировых рынков. Не стояла в стороне от новинок и Great Wall Motors.

Внедорожники снова в лидерах

Этот сегмент автомобилей продолжает ускоренно развиваться и такая тенденция в ближайшее время угасать не будет. В отчетном периоде за второй квартал 61% новых серийных автомобилей являлись кроссоверами. Эта доля на мировом рынке легковых автомобилей продолжает расти.

Всего автопроизводители со всех континентов с апреля по июнь заявили о 25 новых SUV. Здесь интересна производительность национальных автопромов. На первой позиции снова Китай, представивший 13 кроссоверов.

Европейские заводы вывели четыре полноприводные машины, Индия и Япония дали по три, Индонезии и США выставили за три месяца по одному внедорожнику.

Рынок SUV на подъеме и падать в ближайшее время не собирается. На снимке Corvette, модельный ряд которого GM планирует расширить до 2025 года. Фото: corvetteblogger