З квітня по червень автобренди усіх континентів викотили для споживачів майже півсотні прем'єр. Якщо точніше, запустили у серійне виробництво 43 автомобілі, що підпадають під статус машин нового покоління та нових моделей.

Експерти рейтингового ресурсу motor1 ппідрахували, що майже половина машин із цього списку китайські – 19 одиниць. Це на два автомобілі більше, ніж у першому кварталі.

Трохи менше новинок у Німеччини та Швеції. Вони у другому кварталі поставили на конвеєр п’ять та два нові автомобілі відповідно.

Читайте також Автопром Німеччини після виходу з Росії нічого не втратив

Загалом з 1 квітня по 30 червня європейці показали дев’ять машин.

З-поміж європейських новинок засвітилися:

Renault Rafale (Франція);

Smart #3 (Німеччина);

Volkswagen ID.7 (Німеччина);

Mercedes E-Class седан та універсал (Німеччина);

BMW 5 Series (Німеччина),

Cupra Tavascan (Іспанія),

Polestar 4 (Швеція);

Volvo EX30 (Швеція).

Далі у заліку – Японія та Індія. Перша представила п'ять новинок, а друга – чотири. У США та Мексики по дві прем’єри, а Індонезія та Бразилія презентували по одній новинці.

Результативність національних автовиробників за кількістю прем’єр у другому кварталі 2023 року. Інфографіка: motor1

У розрізі американського автопрому мова йде про нові Lincoln Nautilus та Toyota Tacoma, а мексиканського – Toyota Yaris Cross для ринків Південно-Східної Азії та Ram Rampage.

Toyota виявилася найрезультативнішою

Щодо Toyota, то вона за ці три місяці стала найбільш плідною – сім прем’єрних новинок. У заліку вона має Tacoma четвертого покоління для ринку Північної Америки та Yaris Cross для ринків, що розвиваються.

Читайте також Британці свій автопром кривдити не дадуть

Преміальний підрозділ Lexus також відзначився. Він видав на-гора друге покоління LM, розкішний мінівен для азіатського та європейського ринків.

Далі у списку – Lexus LBX для Європи та деяких азіатських ринків, Lexus TX для ринків Північної Америки та Близького Сходу, третє покоління Lexus GX пішло переважно для Північної Америки та Близького Сходу. Завершує прем’єрну палітру четверте покоління Alphard для азіатських ринків.

Результативність світових автобрендів за кількістю прем’єр у другому кварталі 2023 року. Інфографіка: motor1

Після Toyota багато новинок показав General Motors, що записав у свій залік п'ять нових автомобілів, три з яких розроблено для Китаю і два – для Мексики.

Читайте також Toyota просуває штучний інтелект

Китайська Geely зі своїми численними брендами провела чотири презентації новинок. Друге покоління Geely Boyue розраховане на Китай та ринки, що розвиваються. А ось Lynk & Co 08 буде для Китаю і не виключено, що для Європи. З Polestar 4 та Volvo EX30 згаданий підрозділ також визначився – розроблено для світових ринків. Не стояла осторонь зі своєю новинкою і Great Wall Motors.

Позашляховики знову у лідерах

Цей сегмент автомобілів продовжує прискорено розвиватися і така тенденція найближчим часом згасати не буде. У звітному періоді за другий квартал 61% нових серійних автомобілів були кросоверами. Ця частка на світовому ринку легкових автомобілів продовжує зростати.

Загалом автовиробники з усіх континентів з квітня по червень заявили про 25 нових SUV. Тут цікавою виявилася продуктивність національних виробників. На першій позиції знову китайський автопром, який представив 13 кросоверів.

Європейські заводи вивели чотири повнопривідні машини, Індія і Японія дали по три, Індонезії та США виставили за три місяці по одному позашляховику.

Ринок SUV на піднесенні і падати найближчим часом не збирається. На знімку Corvette, модельний ряд якого GM планує розширити до 2025 року. Фото: corvetteblogger