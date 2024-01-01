Какие пожарные машины покупают в Польше

Заключены долгосрочные контракты между 3-й региональной базой материально-технического обеспечения в Кракове и компанией Szczęśniak Pojazdy Specjalne с Бельско-Бялы это ярко подтверждают. Такую активность заметили в специализированной службе defence24.pl.

Ранее эта компания ежегодно производила более 200 автомобилей, из которых 80% составляют автомобили для пожарных служб, а остальные 20% – военный или специальный транспорт. Техника поставляется для 30 стран.

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Теперь соотношение гражданских и военных автомобилей может измениться. Объем машин в классической красной расцветке для пожарно-спасательных гражданских депо вряд ли изменится, а вот количество производимого спецтранспорта в темно-зеленых милитари-красках должно увеличиться существенно.

По одному из контрактов военные пожарные получат семь средних, три тяжелых и восемь аэропортовых (сверхтяжелых) аварийно-спасательных и пожарных автомобилей. Эти современные транспортные средства изготовлены по техусловиям заказчика.

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Заказываются не просто пожарные, а пожарно-спасательные машины со всем инструментарием и оборудованием, в т.ч. для спасения из-под завалов. Фото: Szczęśniak Pojazdy Speciale Sp. zo

Подразделения военной пожарной охраны отвечают за пожарную охрану в подразделениях, подчиненных Министерству национальной обороны, выполняя широкий спектр задач, как похожих на типичные для государственной пожарной службы, так и специфических операций, вытекающих из функционирования оборонного ведомства.

Средняя размерная группа

В этом пакете готовится сразу семь средних пожарных-спасательных автомобилей на шасси Renault D15 HIGH K P4X4 280E6 с двухосным приводом. Это должно обеспечить высокую мобильность на тяжелой рельефно-климатической местности в любой сезон.

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Для обеспечения надлежащей динамики и мобильности в системе привода используется дизельный двигатель мощностью 210 кВт (286 л.с.). Мощность передается на обе оси через автоматическую коробку передач.

Каждая из поставленных машин имеет постоянный полный привод (4х4), что обеспечивает сцепление в поле одинарными (на обеих осях) шинами с внедорожным протектором (395R20).

Базовое 16-тонное шасси Renault D15 получило одномодульную 4-дверную кабину на шесть пожарных. Алюминиевая конструкция с системой отсеков (3+3+1) характеризуется оптимальным соотношением массы и прочности и вмещает весь комплект пожарного оборудования в соответствии со стандартами WOP.

Основой средних аварийно-спасательных и пожарных автомобилей является 16-тонное шасси Renault D15 4x4. Фото: Szczęśniak Pojazdy Speciale Sp. zo

Композитные резервуары для воды (2500 л) и бак для пеноконцентрата (250 л) смонтированы в прочную оцинкованную промежуточную раму. Двухступенчатая пожарная помпа Godiva P2A 2010 (производительность: 2846 л/мин 8 ат. или 429 л/мин 40 ат.) считается одним из лучших в мире. Водопенную пушку с ручным управлением производительностью 1600 л/мин разместили на крыше.

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Дополнительное оборудование включает, среди прочего: осветительную мачту и электрическую лебедку. Стоит отметить, что военные пожарные автомобили Renault оснащены всем обязательным оборудованием из списка GSR (Общие правила безопасности). Речь идет об автоматическом экстренном торможении. Есть боковой радар, ищущий объекты в слепой зоне, ассистент полосы движения, система распознавания дорожных знаков.

Тяжелая размерная группа

Этот законтрактованный пакет упомянутого соглашения состоит из трех тяжелых спасательно-пожарных автомобилей, построенных на трехосном шасси Scania P450B6X6HZ XT. В системе привода используется двигатель на 331 кВт (450 л. с.), мощность которого передается через шестиступенчатую (6+1) автоматическую коробку передач Allison Transmission GA 867.

Здесь короткая кабина для трех человек (1+1+1). Водитель имеет в своем распоряжении четкую семидюймовую панель управления, которая предоставляет информацию об уровне огнетушащих веществ в резервуарах, открытии отсеков или шкафов. В передней части автомобиля была установлена электрическая лебедка с тяговым усилием 8165 кг и тросом длиной 30 метров.

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На грузовом шасси Scania P450B6X6HZ XT военные получат три тяжелых спасательно-пожарных автомобиля.

Фото: Szczęśniak Pojazdy Speciale Sp. z o

Надстройка на шасси состоит из трех модулей: аппаратного, с резервуарами для огнетушащих веществ, насосно-аппаратного. Каркас первого и третьего модулей выполнен из сварных алюминиевых профилей с элементами из нержавеющей стали. Их внешнее покрытие выполнено из лакированных алюминиевых листов, а внутреннее – из анодированного листового металла.

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Здесь есть пять отсеков для размещения оборудования. На вспомогательной раме в центральной части корпуса пожаротушения установлен модуль резервуаров для воды емкостью 10065 л и 1030 л для пеноконцентрата. Он изготовлен из композитных материалов (GRP) и имеет внутренние волнорезы для предотвращения перелива жидкости и уменьшения нагрузки от энергии волн во время движения.

В задней части конструкции расположен двухступенчатый пожарный насос Godiva P2A 6010 производительностью 6165 л/мин при давлении 8 ат. или 447 л/мин при давлении 40 ат. Автомобиль оснащен двумя водометами и пенными пушками, которые управляются с помощью джойстиков из салона.

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Надстройка имеет три модуля: отсек оборудования, резервуар для огнетушащего вещества и насосно-аппаратный шкаф. Фото: Szczęśniak Pojazdy Speciale Sp. zo

Бамперная пушка имеет производительность 1600 л/мин, а основная, установлена в передней части крыши, имеет производительность 5000 л/мин. Также в комплектацию входит быстросборная катушка с электроприводом, рукав высокого давления длиной 65 метров и насадка производительностью 150 л/мин.

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Сверхтяжелая техника аэродромного базирования

В этой партии для авиабаз заказано сразу восемь тяжелых аэродромных аварийно-спасательных и противопожарных машин (вода – пена-порошок – снег). Автомобили построены на трехосном шасси Scania P450B6X6HZ XT. Их привод, как и описанных выше тяжелых спасательных и пожарных машин, обеспечивается двигателем мощностью 331 кВт (450 л.с.). Мощность передается через шестиступенчатую автоматическую коробку передач Allison Transmission GA 867.

Несмотря на масштабность и большие габариты здесь все максимально автоматизировано. Именно поэтому и кабина на этой машине короткая – имеет трехместную дневную схему салона (1+1+1). Здесь сразу есть уточнение, в кабине не пассажирский двухместный диван, а отдельные кресла на каждого члена экипажа.

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Для операционных работ на таком гигантском автомобиле Scania P450B6X6HZ XT достаточно трех членов экипажа. Фото: Szczęśniak Pojazdy Speciale Sp. zo

Противопожарная конструкция автомобиля также состоит из трех модулей: аппаратного, с баками для огнетушащих веществ и насосно-аппаратного модуля. В кузове есть пять отделений - по два по бокам и одно сзади, которые закрываются алюминиевыми жалюзи.

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Емкости для огнетушащего вещества изготовлены из композиционных материалов. Они имеют 8045 литров для воды и 810 литров для пеноконцентрата. К дополнительным мерам тушения относится порошковая установка АП 180 емкостью 180 кг порошка, а также снежная установка с баллонами (2х30 кг) с 60 кг углекислого газа (CO 2 ).

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В задней части конструкции находится насосно-аппаратный отсек с пожарной помповой станцией Godiva P2A 6010. Фото: Szczęśniak Pojazdy Speciale Sp. zo

Godiva P2A 6010 обладает производительностью 6150 л/мин при давлении 8 ат. или 447 л/мин при давлении 40 ат. Водно-пенная система получила автоматический дозатор пены, обеспечивающий концентрацию 1% или 6%. Дополнительно в комплектацию входит электрическая быстросборная катушка со шлангом высокого давления длиной 65 метров и насадкой производительностью 150 л/мин.

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В передней части кабины установлена бамперная водопенная пушка производительностью 1600 л/мин, а на крыше – основная водопенная пушка производительностью 2400 л/мин или 10 кг. s порошка. Управление осуществляется с помощью джойстиков, расположенных в кабине.

Важным элементом противопожарной защиты на авиабазах являются тяжелые аэродромно-спасательные и пожарные машины. Фото: SZCZĘŚNIAK Pojazdy Speciale Sp. zo

Дополнительным оборудованием автомобиля является пневматическая осветительная мачта, управляемая проводным пультом дистанционного управления с шестью светодиодными фарами, каждая мощностью 180 Вт.

Каждый из 18 законтрактованных автомобилей, в соответствии с требованиями военных, оснащен инклинометром (индикатором наклона) для информации водителя во время движения по склонам или преодоления холмов.