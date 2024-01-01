Які пожежні машини купують у Польщі

Укладено довгострокові контракти між 3-ю регіональною базою матеріально-технічного забезпечення в Кракові та компанією Szczęśniak Pojazdy Specjalne з Більсько-Бяли це яскраво підтверджують. Таку активність помітили в спеціалізованій службі defence24.pl.

Раніше ця компанія щорічно виробляла понад 200 автомобілів, з яких 80% складають автомобілі для пожежних служб, а решта 20% – військовий або спеціальний транспорт. Техніка постачається для 30 країн.

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Тепер співвідношення цивільних та військових автомобілів може змінитися. Обсяг машин в класичній червоній кольористиці для пожежно-рятувальних цивільних депо навряд чи зміниться, а ось кількість виробленого спецтранспорту у темно-зелених мілітарі-фарбах має збільшитися суттєво.

За одним із контрактів військові пожежники отримають сім середніх, три важких та вісім аеропортових (мегаважких) аварійно-рятувальних та пожежних автомобілів. Ці сучасні транспортні засоби виготовлені за техумовами замовника.

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Замовляються не просто пожежні, а пожежно-рятувальні машини з усім інструментарієм та обладнанням, у т.ч. для рятування з-під завалів. Фото: Szczęśniak Pojazdy Speciale Sp. zo

Підрозділи військової пожежної охорони відповідають за пожежну охорону в підрозділах, підпорядкованих Міністерству національної оборони, виконуючи широкий спектр завдань, як схожих до типових для державної пожежної служби, так і специфічних операцій, що випливають з функціонування оборонного відомства.

Середня розмірна група

В цьому пакеті готується відразу сім середніх пожежних-рятувальних автомобілів на шасі Renault D15 HIGH K P4X4 280E6 з двовісним приводом. Це має забезпечити високу мобільність на важкій рельєфно-кліматичній місцевості в будь-який сезон.

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Для забезпечення належної динаміки та мобільності в системі приводу використовується дизельний двигун потужністю 210 кВт (286 к. с.). Потужність передається на обидві осі через автоматичну коробку передач.

Кожна з поставлених машин має постійний повний привід (4х4), що забезпечує зчеплення в полі одинарними (на обох осях) шинами з позашляховим протектором (395R20).

Базове 16-тонне шасі Renault D15 отримало одномодульну 4-дверну кабіну на шість пожежників. Алюмінієва конструкція з системою відсіків (3+3+1) характеризується оптимальним співвідношенням маси і міцності і вміщує весь комплект пожежного обладнання відповідно до стандартів WOP.

Основою середніх аварійно-рятувальних та пожежних автомобілів є 16-тонне шасі Renault D15 4x4. Фото: Szczęśniak Pojazdy Speciale Sp. zo

Композитні резервуари для води (2500 л) і бак для піноконцентрату (250 л) змонтовані в міцну оцинковану проміжну раму. Двоступінчаста пожежна помпа Godiva P2A 2010 (продуктивність: 2846 л/хв 8 ат. або 429 л/хв 40 ат.) вважається одним з найкращих у світі. Водопінну гармату з ручним керуванням продуктивністю 1600 л/хв розмістили на даху.

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Додаткове обладнання включає, серед іншого: освітлювальну щоглу та електричну лебідку. Варто зазначити, що військові пожежні автомобілі Renault оснащені всім обов’язковим обладнанням зі списку GSR (Загальні правила безпеки). Йдеться про автоматичне екстрене гальмування. Є також бічний радар, що шукає об’єкти в сліпій зоні, асистент смуги руху, система розпізнавання дорожніх знаків.

Важка розмірна група

Цей законтрактований пакет згаданої угоди складається з трьох важких рятувально-пожежних автомобілів, побудованих на тривісному шасі Scania P450B6X6HZ XT. У системі приводу використовується двигун потужністю 331 кВт (450 к. с.), потужність якого передається через шестиступеневу (6+1) автоматичну коробку передач Allison Transmission GA 867.

Тут коротка кабіна для трьох осіб (1+1+1). Водій має у своєму розпорядженню чітку семидюймову панель керування, яка надає інформацію, серед іншого: про рівень вогнегасних речовин у резервуарах або відкриття відсіків чи шаф. У передній частині автомобіля була встановлена електрична лебідка з тяговим зусиллям 8165 кг і тросом довжиною 30 метрів.

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На вантажному шасі Scania P450B6X6HZ XT військові отримають три важкі рятувально-пожежні автомобілі.

Фото: Szczęśniak Pojazdy Speciale Sp. z o

Надбудова на шасі складається з трьох модулів: апаратного, з резервуарами для вогнегасних речовин, насосно-апаратного. Каркас першого і третього модулів виконано зі зварних алюмінієвих профілів з елементами з нержавіючої сталі. Їх зовнішнє покриття виконано з лакованих алюмінієвих листів, а внутрішнє – з анодованого листового металу.

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Тут є п'ять відсіків для розміщення обладнання. На допоміжній рамі в центральній частині корпусу пожежогасіння встановлено модуль резервуарів для води місткістю 10065 л та 1030 л для піноконцентрату. Він виготовлений із композитних матеріалів (GRP) і має внутрішні хвилерізи для запобігання переливу рідини та зменшення навантаження від енергії хвиль під час руху.

У задній частині конструкції розташований двоступенева пожежна помпа Godiva P2A 6010 продуктивністю 6165 л/хв при тиску 8 бар або 447 л/хв при тиску 40 бар. Автомобіль оснащений двома водометами і пінними гарматами, які управляються за допомогою джойстиків з салону.

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Надбудова має три модулі: відсік обладнання, резервуар для вогнегасної речовини та насосно-апаратну шафу. Фото: Szczęśniak Pojazdy Speciale Sp. zo

Бамперна гармата має продуктивність 1600 л/хв, а основна, встановлена в передній частині даху, має продуктивність 5000 л/хв. Також в комплектацію входить швидкозбірна катушка з електроприводом, рукав високого тиску довжиною 65 метрів і насадка продуктивністю 150 л/хв.

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Надважка техніка аеродромного базування

У цій партії для авіабаз замовлено відразу вісім важких аеродромних аварійно-рятувальних і протипожежних машин (вода – піна-порошок – сніг). Автомобілі побудовані на тривісному шасі Scania P450B6X6HZ XT. Їх привід, як і описаних вище важких рятувальних і пожежних машин, забезпечується двигуном потужністю 331 кВт (450 к. с.). Потужність передається через шестиступеневу автоматичну коробку передач Allison Transmission GA 867.

Попри масштабність та великі габарити тут все максимально автоматизовано. Саме тому й кабіна на цій машині коротка - має тримісну денну схему салону (1+1+1). Тут відразу є уточнення, в кабіні не пасажирських двомісний диван, а окремі крісла на кожного члена екіпажу.

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Для операційних робіт на такому гігантському автомобілі Scania P450B6X6HZ XT достатньо трьох членів екіпажу. Фото: Szczęśniak Pojazdy Speciale Sp. zo

Протипожежна конструкція автомобіля також складається з трьох модулів: апаратного, з баками для вогнегасних речовин і насосно-апаратного модуля. У кузові є п'ять відділень - по два з боків і одне ззаду, які закриваються алюмінієвими жалюзі.

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Місткість для вогнегасної речовини виготовлені з композиційних матеріалів. Вони мають 8045 літрів для води та 810 літрів для піноконцентрату. До додаткових заходів гасіння відноситься порошкова установка АП 180 ємністю 180 кг порошку, а також снігова установка з балонами (2х30 кг) з 60 кг вуглекислого газу (CO 2 ).

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У задній частині конструкції знаходиться насосно-апаратний відсік з пожежною помповою станцією Godiva P2A 6010. Фото: Szczęśniak Pojazdy Speciale Sp. zo

Godiva P2A 6010 має продуктивністю 6150 л/хв при тиску 8 бар або 447 л/хв при тиску 40 бар. Водно-пінна система отримала автоматичний дозатор піни, що забезпечує концентрацію 1% або 6%. Додатково в комплектацію входить електрична швидкозбірна котушка зі шлангом високого тиску довжиною 65 метрів і насадкою продуктивністю 150 л/хв.

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У передній частині кабіни встановлено бамперну водопінну гармату продуктивністю 1600 л/хв, а на даху – основну водопінну гармату продуктивністю 2400 л/хв або 10 кг. s порошку. Управління здійснюється за допомогою джойстиків, розташованих у кабіні.

Важливим елементом протипожежного захисту на авіабазах є важкі аеродромно-рятувальні та пожежні машини. Фото: SZCZĘŚNIAK Pojazdy Speciale Sp. zo

Додатковим обладнанням автомобіля є пневматична освітлювальна щогла, керована дротовим пультом дистанційного керування з шістьма світлодіодними фарами, кожна потужністю 180 Вт.

Кожен з 18 законтрактованих автомобілів, відповідно до вимог військових, оснащено інклінометром (індикатором нахилу) для інформації водія під час руху по схилах або подолання пагорбів.