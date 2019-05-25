Посетители могут протестировать несколько батарейных машин, которые можно купить в Украине, а также авто, которых нет в продаже.

С 24-го по 26-е мая в Киеве проходит специализированная выставка электротранспорта и гибридов Plug-In Ukraine 2019.

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Посетив единую полномасштабную специализированную выставку электротранспорта и гибридов в Украине Plug-In Ukraine 2019, вы сможете увидеть новинки и презентации последних моделей электротранспорта, получить полезную информацию, рекомендации и оценку рынка от ведущих украинских экспертов, сравнить продукцию по характеристикам и экономическим составляющими, а также узнать о тенденциях, передовых технологиях и потребностях данного сегмента.

В рамках выставки проводятся тест-драйвы электромобилей: BMW i3s, Honda Clarity PHEV, Tesla Model S, Nissan LEAF, Kia eSoul, JAC iEV 7S и Jaguar I-PACE. Кроме того, здесь можно познакомиться с электрокарами и гибридами, официально не представленными на украинском рынке, например, легендарным Tesla Roadster первого поколения.

Фото: Plug-In Ukraine 2019 / Авто 24

Plug-In Ukraine 2019 проходит в выставочном центре ACCO International, расположенном в парке имени Пушкина на проспекте Победы, 40-Б. Участники выставки:

ChargeU в Украине

HYBRID Service Center

Jaguar Land Rover Киев Запад

Kreidler

АВТ Бавария Украина

Альтер Эко ЕЗС

Богдан-Автотрейд

ЭКО Драйв

ЭКО Лизинг

Экофактор Чардж

Электрокарс

ЭлектроЮкрейн

ЭлитБайк

Элмиз

Элькарс

Завод технических масел "АРИАН"

Институт электродинамики Национальной академии наук Украины

Инфоком ЛТД

Каромото

Кольчуга

Мегатрейд

Окта Энерджи

Солавто

ТОК

Чардж Групп

Шнейдер Электрик Украина.

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