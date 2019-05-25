Відвідувачі можуть протестувати кілька батарейних машин, які можна купити в Україні, а також авто, яких немає у продажу.

З 24-го по 26-е травня у Києві проходить спеціалізована виставка електротранспорту і гібридів Plug-In Ukraine 2019.

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Відвідавши єдину повномасштабну спеціалізовану виставку електротранспорту і гібридів в Україні Plug-In Ukraine 2019, ви зможете побачити новинки і презентації останніх моделей електротранспорту, отримати корисну інформацію, рекомендації та оцінку ринку від провідних українських експертів, порівняти продукцію за характеристиками і економічнми складовими, а також дізнатись про тенденції, передові технології і потреби даного сегмента.

В рамках виставки проводяться тест-драйви електромобілів: BMW i3s, Honda Clarity PHEV, Tesla Model S, Nissan LEAF, Kia eSoul, JAC iEV 7S та Jaguar I-PACE. Крім того, тут можна познайомитись з електрокарами і гібридами, офіційно не представленими на українському ринку, наприклад, легендарним Tesla Roadster першого покоління.

Фото: Plug-In Ukraine 2019 / Авто 24

Plug-In Ukraine 2019 проходить у виставковому центрі ACCO International, розташованому у парку імені Пушкіна на проспекті Перемоги, 40-Б. Учасники виставки:

ChargeU в Україні

HYBRID Service Center

Jaguar Land Rover Київ Захід

Kreidler

АВТ Баварія Україна

Альтер Еко ЕЗС

Богдан-Автотрейд

ЕКО Драйв

ЕКО Лізинг

ЕкоФактор Чардж

Електрокарс

ЕлектроЮкрейн

ЕлітБайк

Елміз

Елькарс

Завод технічних масел "АРІАН"

Інститут електродинаміки Національної академії наук України

Інфоком ЛТД

Каромото

Кольчуга

Мегатрейд

Окта Енерджі

Солавто

ТОКА

Чардж Груп

Шнейдер Електрік Україна.

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