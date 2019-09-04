Настал день долгожданной премьеры первого электрокара Porsche.

По киевскому времени глобальная онлайн презентация Porsche Taycan стартует в 16:00. Напомним, что известно об автомобиле на данный момент.

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Porsche с наэлектризованной душой – так производитель говорит о Taycan. Немецкая компания даже не пыталась держать информацию о нем в тайне, наоборот, регулярно подпитывала СМИ дозированной информацией.

Год назад стало известно, что концепт Mission E превратится в серийный электрокар Taycan. После этого производитель сообщил, что предусмотрены три версии модели, обозначенные аналогично бензиновым автомобилям: Taycan, Taycan 4S и Taycan Turbo. а также раскрыл ориентировочные цены. Электрокар Porsche оценивается минимум в $ 90 тысяч, тогда как наиболее производительная версия будет стоить не менее $ 130 тысяч.

Уже в этом году Porsche начала постепенно снимать с Taycan упаковку, попутно рассказывая о его характеристиках. В конце концов показали даже интерьер и мультимедийную систему. Не раз электромобиль показывали в действии.

Porsche Taycan комплектуется 600-сильной силовой установкой, которая обеспечивает ему ускорение до первой сотни за 3,5 секунды, а до второй – за 12 секунд; максимальная скорость 300 км/ч и запас хода более 400 км.

Остальные детали о Porsche Taycan 2020 узнаем из видео.

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