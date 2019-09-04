Настав день довгоочікуваної прем'єри першого електрокара Porsche.

За київським часом глобальна онлайн презентація Porsche Taycan стартує о 16:00. Нагадаємо, що відомо про автомобіль до цього часу.

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Porsche з наелектризованою душею – так виробник говорить про Taycan. Німецька компанія навіть не намагалась тримати інформацію про нього в таємниці, навпаки, регулярно підживлювала ЗМІ дозованою інформацією.

Рік тому стало відомо, що концепт Mission E перевтілиться у серійний електрокар Taycan. Після цього виробник повідомив, що передбачено три версії моделі, позначені аналогічно бензиновим автомобілям: Taycan, Taycan 4S та Taycan Turbo. а також розкрив орієнтовні ціни. Електрокар Porsche оцінюється мінімум в $90 тисяч, тоді як найбільш продуктивна версія коштуватиме щонайменше $130 тисяч.

Вже цього року Porsche почала поступово знімати з Taycan обгортку, попутно розповідаючи про його характеристики. Врешті-решт показали навіть інтер’єр та мультимедійну систему. Не раз електромобіль показували в дії.

Porsche Taycan комплектується 600-сильною силовою установкою, яка забезпечує йому прискорення до першої сотні за 3,5 секунди, а до другої – за 12 секунд; максимальну швидкість у 300 км/год та запас ходу більше 400 км.

Решту деталей про Porsche Taycan 2020 дізнаємось із відео.

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