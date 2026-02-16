Советские "Нивы" стали донорами для военных багги "Хищник": ежедневно делают по одной машине

Начатая три года назад миссия изготовления и поставки багги для фронта отошла от “гаражного” изготовления, оставив позади низкую результативность. Теперь производительность может сравниться с показателями небольшого завода.

Как рассказывает специализированный ресурс Militarnyi, ныне созданное под патронатом военных ремонтное предприятие выдает каждый день на-гора по одному багги.

Читайте также На боевые багги из Винницы выстроилась очередь: фронтовикам нужны такие машины

Подобного показателя еще никто не достиг

В редакции Авто24 утвердительно заявили, что по сей день такой среднесуточный показатель в Украине ни одна мастерская по производству боевых багги не достигла.

На сегодня это не только лучший результат, но и убедительный пример преимущества мелкосерийного производства.



...плюс полная мобилизация "Жигулей"

Основным "сырьем" для изготовления багги в условном "конвейерном режиме" стали автомобили ВАЗ времен советского автопрома.

Читайте также Винницкие багги вывезли из-под огня на фронте уже более 700 раненых защитников

Таких машин достаточно в Украине как тогдашнего производства, так и не такого далекого прошлого, в т.ч. выпущенных на автозаводах в Украине, где было организовано крупноузловое производство.

Первыми пример показали винничане

Читатели Авто24 помнят серию наших эксклюзивных публикаций из первых рук о винницких волонтерах и их организаторах Виталии Гуменюке и Вадиме Сорочинском, которые из старых "Жигулей" наладили производство багги. Сначала классических с задним приводом, а потом уже и полноприводных, в том числе под названием "Хищник".

Машины свозили отовсюду. Даже школьник из села Каменогорка Максим Кашпрук все лето ухаживал за овцами и на заработанные деньги купил старенькие "Жигули" и передал винницким волонтерам на "Хищника".

Читайте также Винницкие багги получили собственное название: досадные врагу "Хищники" уже на фронте

Утверждать, что эти "Хищники" являются прямыми потомками винницких не будем, поскольку из фотографий видно немало хороших изменений в конструкции, но вот на видео коллег из "Милитарного" видим знакомые лица людей, которые неоднократно уже встречались в наших публикациях.

Скажем лишь то, что с легкой руки упомянутого выше Вадима Сорочинского и его единомышленников из волонтерского подразделения города Бар багги получили собственное название – "Хищник". Оно прижилось в войсках, название модели есть в употреблении армейцев и фигурирует в документах.

"Нивы" стали приоритетными

Если раньше наиболее ходовыми были классические "Жигули" различных моделей, в основном заднеприводных, то в последнее время в ремонтном предприятии по запросу фронтовиков начали изготавливать полноприводные баги 4х4.

Для такой постройки используются классические автомобили ВАЗ-2121, что более известны под названием "Нива". Такие машины ищут везде и всюду. Где-то выкупают, где-то на свалках находят. Есть примеры, когда такие машины поступают от людей бесплатно.

Читайте также В Виннице начали производить полноприводные багги

Технологическая карта как на автозаводе

В цехах ремонтного предприятия есть зона, где такие машины практически до винтика разбирают, сортируют детали, агрегаты. Отбраковывают все инженеры, задача которых отсортировать пригодные для дальнейшего использования компоненты. Что-то идет на реставрацию, очистку, что-то отбрасывается в лом.

Далее по разработанной технологической карте почти десяток военнослужащих на своих участках, "вырезают, красят или сваривают элементы, из которых в конце дня составят готовую военную машину". Далее испытания.

Читайте также Продается багги: пулемет и крепления под ПТРК в комплекте

Перед отгрузкой на передовую каждая машина под названием "Хищник" по технологической карте проходит обязательное испытание на полигоне и только по заключению водителя-испытателя получает дальнейшее продвижение.

Без кондиционера и аудиосистемы

В стандартном исполнении багги "Хищник" имеет спартанское исполнение – ничего лишнего. Здесь в открытом салоне, где даже отсутствует лобовое стекло, стоит четыре сиденья (2+2). Панель приборов – минимальная. Впрочем, электроники здесь также мизер – кнопка "старт", тахометр оригинального ВАЗа. Фары оставили, как и блокировку колес, также добавили гнездо USB.

Сзади есть небольшая багажная ниша. Там можно разместить коробку для нефасованной поклажи. При необходимости по запросу военных за креслами наваривают специальную конструкцию, на которой можно разместить носилки с раненым.

Читайте также ВСУ получат отечественный серийный багги

На буксире полноприводное багги может тянуть прицеп с грузоподъемностью 1000 кг, но разработчики советуют ограничивать грузоподъемность до 700 кг.

Сколько стоит полноприводное багги

За 3 года проект "Багги для ВСУ" отправил на передовую более трех сотен сделанных машин. С выходом на ежедневное изготовление по одному "Хищнику" результативность должна вырасти в разы.

Цена пока остается стабильной – по себестоимости полноприводный "Хищник" обходится до 150 тысяч гривен.