Какими были Toyota RAV4 за три десятилетия своего существования

Название RAV4 означает Recreational Active Vehicle with 4-wheel drive, что можно перевести, как полноприводный автомобиль для активного отдыха. Компания Toyota показала концепцию такого автомобиля под названием RAV-FOUR на Токийском автосалоне 1989 года, а через 5 лет появилась серийная модель.

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Первое поколение производилась до 2000 года и была достаточно революционной для своего времени, ведь тогда автомобили в кузове SUV еще не имели такой популярности.

RAV4 1-го поколения

Малый компактный кроссовер имел двух-, или трехдверное исполнение и благодаря 2,0-литровому мотору и полному приводу прекрасно подходил как для городских, так и сельских условий, поэтому, в 1996 году Toyota добавила пятиместную версию с опционным моноприводом и трехдверную версию с мягким верхом.

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В 1997 году на отдельных рынках дебютировала полностью электрическая версия, которая имела скромную мощность в 63 л.с. и использовала никель-металл-гидридные батареи под полом, что обеспечивали запас хода примерно в 200 км.

RAV4 2-го поколения

Второе поколение, которое было на конвейере с 2000 по 2006 год, фактически, стало улучшением первой генерации, хотя и было создано на новой платформе. Кроссовер предлагался с бензиновым двигателями объемом 1,8 л и 2,0 л, мощностью в 123 и 150 л.с. соответственно. В 2001 году линейку пополнила дизельная версия, с 2,0-литровым двигателем на 116 “лошадок”.

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Третье поколение (2006-2012 годы), стало исключительно пятидверным. Кроссовер стал намного больше по габаритам, ведь прибавил в длину около 19 см. Эта модель стала первой, которая использовала новую систему полного привода Toyota с муфтой с электронным управлением.

Третье поколение Toyota RAV4

Кроме этого, внедорожник получил ассистенты помощи при спуске и подъеме. Покупателям были доступны бензиновые двигатели объемом 2,0, 2,4, 2,5 и 3,5 литра, а также новый 2,2 л дизель.

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Четвертое поколение дебютировало в 2013 году и производилось до 2018. Внедорожник добавил в размерах еще на 23,5 см в длину и предлагался с превосходным уровнем оснащения.

RAV 4 четвертой генерации

RAV4 четвертого поколения получил новую интеллектуальную систему динамического контроля крутящего момента и, кроме обычных, бензиновых и дизельных силовых установок предлагался также с гибридной версией, которая присоединилась к линейке в 2016 году.

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Актуальное, пятое поколение, после дебюта в 2018 году, до сих пор находится на конвейере, ведь имеет отличный показатель продаж на различных мировых рынках.

Актуальный Toyota RAV4 актуальный

Кроссовер основан на платформе Toyota New Global Architecture и линейка его силовых агрегатов представляет собой гибридные установки. В 2020 году появилась версия RAV4 Plug-in Hybrid, мощностью 304 л.с., а в 2023 году представили высокопроизводительную версию GR Sport.

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Toyota RAV4 GR Sport получил черты TOYOTA GAZOO Racing с характерным спортивным внешним видом, иной настройкой подвески и иными 19-дюймовыми колесами.