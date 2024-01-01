Якими були Toyota RAV4 за три десятиліття свого існування

Назва RAV4 означає Recreational Active Vehicle with 4-wheel drive, що можна перекласти, як повнопривідний автомобіль для активного відпочинку. Компанія Toyota показала концепцію такого автомобіля під назвою RAV-FOUR на Токійському автосалоні 1989 року, а через 5 років з’явилася серійна модель.

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Перше покоління вироблялась до 2000 року й була досить революційною для свого часу, адже тоді автомобілі в кузові SUV ще не мали такої популярності.

RAV4 1-го покоління

Малий компактний кросовер мав дво-, чи тридверне виконання й завдяки 2,0-літровому мотору й повному приводу чудово підходив як для міських, так і сільських умов, тому, в 1996 році Toyota додала п’ятимісну версію з опційним моноприводом та тридверну версію з м’яким верхом.

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В 1997 році на окремих ринках дебютувала повністю електрична версія, яка мала скромну потужність в 63 к.с. й використовувала нікель-метал-гідридні батареї під підлогою, що забезпечували запас ходу приблизно в 200 км.

RAV4 2-го покоління

Друге покоління, яке було на конвеєрі з 2000 по 2006 рік, фактично, стало покращенням першої генерації, хоча й було створене на новій платформі. Кросовер пропонувався з бензиновим двигунами об’ємом 1,8 л й 2,0 л, потужністю в 123 й 150 к.с. відповідно. В 2001 році лінійку поповнила дизельна версія, з 2,0- літровим двигуном на 116 “конячок”.

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Третє покоління (2006-2012 роки), стало виключно п’ятидверним. Кросовер став набагато більшим за габаритами, адже додав в довжину близько 19 см. Ця модель стала першою, яка використовувала нову систему повного приводу Toyota з муфтою з електронним керуванням.

Третє покоління Toyota RAV4

Окрім цього, позашляховик отримав асистенти допомоги при спуску та підйомі. Покупцям були доступні бензинові двигуни об’ємом 2,0, 2,4, 2,5 та 3,5 літра, а також новий 2,2 л дизель.

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Четверте покоління дебютувало в 2013 році й вироблялось до 2018. Позашляховик додав в розмірах ще на 23,5 см у довжину й пропонувався з чудовим рівнем оснащення.

RAV 4 четвертої генерації

RAV4 четвертого покоління отримав нову інтелектуальну систему динамічного контролю крутного моменту та, окрім звичайних, бензинових й дизельних силових установок пропонувався також з гібридною версією, яка доєдналась до лінійки в 2016 році.

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Актуальне, п’яте покоління, після дебюту в 2018 році, досі перебуває на конвеєрі, адже має чудовий показник продажів на різних світових ринках.

Актуальний Toyota RAV4

Кросовер засновано на платформі Toyota New Global Architecture й лінійка його силових агрегатів являє собою гібридні установки. В 2020 році з’явилась версія RAV4 Plug-in Hybrid, потужністю 304 к.с., а в 2023 році представили високопродуктивну версію GR Sport.

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Toyota RAV4 GR Sport отримав риси TOYOTA GAZOO Racing з характерним спортивним зовнішнім виглядом, інакшим налаштуванням підвіски та інакшими 19-дюймовими колесами.