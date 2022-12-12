2022 год – самый тяжелый для Украины и ее экономики со времени независимости. Однако авторынок выдержал все – войну, девальвацию, коллапс логистики и энергетики. И даже показал новые тенденции развития.

С начала года и до 1 декабря украинцы приобрели 642,3 тысячи легковушек с пробегом на внутреннем рынке, еще 378 тысяч привезли подержанными из-за границы.

ъТаким образом, прогнозируемый объем рынка к концу года составит около 1,1 миллиона сделок купли-продажи подержанных машин: почти 700 тысяч внутри страны, и более 400 — импортных, утверждают в Институте исследований авторынка.

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Анализ авторынка в 2022 году



Украинский авторынок в 2022 году и события, которые на него влияли

Пандемия коронавируса. В начале 2022 года продолжался карантин. Его последствиями был экономический кризис и дефицит автомобилей за границей.

Начало полномасштабного вторжения России в Украину. Во время угрозы жизни людей, на первом месте — сохранить себя и семью, а не приобрести новый автомобиль. Однако мобильность в такой ситуации чрезвычайно важна. Поэтому даже тогда украинцы покупали машины, чтобы вывезти себя и близких в безопасное место. Но и сделки тогда заключались быстрее, потому что времени на долгий выбор авто не было, а покупали какие-либо автомобили в состоянии «заводится и едет». И это, несмотря на то, что работа сервисных центров МВД была временно остановлена. С активной части рынка выбыло более 1 млн авто, значительная часть уехала за границу.

Остановка работы морских портов . Уменьшилось количество автомобилей из Америки, доставка усложнилась и подорожала, однако в конце концов ситуация стабилизировалась, наладились новые логистические пути через порты Европы. Так, в начале года четыре из десяти популярных КПП были портами, а уже в середине года — пропускные пункты на западной границе. В целом, в 2022 году «американцы» успели почти исчезнуть с украинского авторынка и снова вернуться туда, восстановив свои предыдущие позиции.

Изменение курса валют (дважды за год). Поскольку большинство украинцев получают доходы в гривнах, а цены на автомобили почти не изменились, машины стали менее доступными, потому что покупательная способность снизилась. То есть, за те же деньги в гривневом эквиваленте украинцы теперь могут купить худшее авто.

Введение нулевой растаможки. Такое решение позволило восстановить активность на авторынке и удовлетворить потребность в автомобилях самой доступной и популярной категории (стоимостью до $5 тыс.). За три месяца действия закона украинский автопарк пополнился более чем на 200 тысяч легковушек, из которых 78% были в диапазоне таможенной стоимости до $5 тысяч.

Топливный кризис. Дефицит горючего и его удорожание увеличили интерес к электромобилям и снизили заинтересованность в дизельных машинах. Сначала менее выгодной, а затем снова выгодной стала покупка автомобилей с ГБО. Однако после того, как проблемы с горючим были решены, украинцы не стали интересоваться автомобилями меньше — несмотря на то, что ездить на них стало дороже из-за подорожания всех видов горючего.

Отмена «нулевой» растаможки. Возврат таможенных платежей на импорт автомобилей сократил объемы ввоза авто из-за границы в 7 раз. Однако поскольку заинтересованность в автомобилях в Украине высока, эту потребность покупатели удовлетворяют, покупая машины на внутреннем рынке. Его доля выросла с 58,9% в ноябре-2021 до 81,5% в ноябре-2022, а доля импорта соответственно сократилась с 41,1% до 18,5%.

Дефицит автомобилей за границей. Этот процесс идет с начала пандемии коронавируса с 2020 года. Автомобилей в мире не хватает из-за остановки производства. Чтобы не ожидать по несколько месяцев новой легковушки, значительная часть европейцев начала отдавать предпочтение подержанным автомобилям, выбирая мобильность «сегодня на сегодня». В результате подержанные автомобили за границей дорожают, и, соответственно, становятся менее доступными для украинцев, желающих приобрести там машину. Вместе с возвратом достаточно высоких таможенных платежей, начисляемых в валюте, отдельные модели автомобилей с пробегом могут стоить в Украине дешевле, чем за границей. Похожий процесс происходит и в Украине: продажи «почти новых» авто в возрасте до 3 лет превысили продажи новых легковушек.

Пик продаж седельных тягачей. Из-за смены логистических путей абсолютное большинство товаров перевозится автомобильным транспортом — как в импорте, так и экспорте. Из-за высокого спроса на такие перевозки в Украине возник дефицит таких транспортных средств: находившегося в Украине автопарка не хватало. Это привело к активному росту импорта подержанных седельных тягачей из-за границы и полуприцепов к ним.

Террористические атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины. Вопреки регулярным массированным ракетным обстрелам с целью погрузить нашу страну в темноту и холод и вызванные ими отключения электроэнергии, украинцы и дальше покупают автомобили: как новые, так и подержанные. И даже продолжают покупать электромобили.

Изменение алгоритма перерегистрации автомобилей: возможность это сделать в смартфоне через Дию. Со значительным количеством ограничений (только для физических лиц, легковых автомобилей и мототехники), однако это первый шаг в диджитализации автомобильного рынка. Кроме этого, обязательным стало экспертное исследование при смене автовладельца, однако его «отвязали» от сервисных центров МВД — теперь сделать это можно в любом регионе, независимо от того, где планируете впоследствии ставить на учет транспортное средство.

Главное достижение 2022

При всех событиях мы живем, работает экономика. На всех графиках активностей на авторынке мы видим не нули – а это уже большая победа. Работают автомобильные бизнесы, платят налоги, сохраняют рабочие места. Мы едины и работаем ради Великой Победы.

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Чего ждать авторынка в 2023?

Самая главная мечта для нас всех – это скорейшая Победа. Что касается прогнозов на авторынке, то чрезвычайно трудно их делать в условиях неопределенности. Большинство процессов будут напрямую зависеть от ситуации на фронте, а как следствие – от общего состояния экономики.

В случае, если ситуация будет более или менее стабильной, мы можем прогнозировать следующие тенденции на украинском авторынке в 2023 году (реалистичный сценарий):

В зависимости от ситуации с электроэнергией в стране, общий месячный объем вторичного авторынка (подержанные автомобили) может составлять от 50 до 100 тысяч сделок купли-продажи. В случае если не будет изменений налогового законодательства по импорту авто, большинство из них (70-80%) будут покупать на внутреннем рынке.

Из-за границы будут импортировать 10-20 тысяч автомобилей в месяц. Вырасти это количество может только в случае понижения ставок таможенных платежей. В зависимости от их размера, импорт может составить даже до 50 тыс. и даже больше легковых автомобилей с пробегом за месяц (средний показатель до начала полномасштабного вторжения).

Основными поставщиками подержанных автомобилей останутся страны Европейского Союза. Доля автомобилей из стран Америки зафиксируется на довоенном уровне — 25-35% от общего количества, однако их средняя стоимость будет выше, а будут привозить оттуда в основном машины в возрасте до 5 лет.

Рынок новых автомобилей будет расти медленнее. Объемы продаж могут составлять от 3 до 5 тысяч новых автомобилей в месяц. Их увеличение напрямую будет зависеть от наличия программ финансовой поддержки кредитования и лизинга на выгодных условиях.

При выборе нового автомобиля украинцы и дальше будут отдавать предпочтение универсальным кроссоверам, однако решающим будет именно наличие автомобиля в салоне. Активно с новыми автомобилями и дальше будет конкурировать сегмент «почти новых» авто.

Скрыт потенциал украинского авторынка в регионах, где активность уменьшилась в результате военных действий. Надежду дает то, что даже в непростые времена для этих регионов украинцы заключают сделки купли-продажи. Так, с начала полномасштабного вторжения и до 1 декабря, Сервисные центры зарегистрировали: в Донецкой области – 939 перепродаж, 64 шт. б/у «свежепригнанных» легковушек и 7 новых; в Луганской области — 1 573 перепродажи, 476 «свежепригнанных» и 15 новых; в Херсонской области – 1 253 перепродажи, 458 «свежепригнанных» и 35 новых. Конечно, при восстановлении этих и других пострадавших регионов потребность в транспортных средствах будет высока.

Растет потребность в коммерческой технике, ведь сами эти категории транспорта необходимы для восстановления страны. Однако рост этого сегмента рынка будет невысоким — покупательная способность украинцев низкая, а действующие правила ввоза таких подержанных автомобилей из-за границы делают импорт экономически невыгодным.

Что касается цен на автомобили, то причин для существенного колебания цен на рынке пока нет. Однако есть немало внешних факторов, которые оказывают непосредственное влияние на рынок — цены на топливо и их доступность, курс иностранной валюты или даже работа общественного транспорта.

Перерегистрация авто в “Дие” может расшириться на другие категории транспортных средств и заработать для юридических лиц. Параллельно есть большие шансы, что будет введено обещанное растаможивание в смартфоне. Это потребует изменения ставок таможенных платежей, голосования в Парламенте и подписи Президента. Однако процесс продолжается, и это дает надежду на положительные изменения в следующем году. Это может повлечь за собой также и реформу таможни в сфере импорта подержанных автомобилей.

Поскольку выбор автомобилей зависит, в первую очередь, от покупательной способности, которая вряд ли вырастет в 2023 году, большинство подержанных автомобилей будут покупать в привычной ценовой структуре — стоимостью $2-5 тысяч.

Теоретически, после подорожания горючего и ежедневных пробок на дорогах, которые никак не уменьшаются, покупатели должны переориентироваться на компактные городские авто, как это в свое время происходило в Западной Европе. Однако на практике наши автомобилисты до сих пор тяготеют к автомобилям высшего класса, в том числе премиум брендов «в возрасте». Учитывая двойной отрыв по количеству подержанных Volkswagen на рынке, нужен не один год, чтобы сменился лидер нашей «вторички». Поэтому для привычных автомобилей с ДВС вряд ли стоит ожидать кардинального изменения интересов украинских покупателей.

Что касается моделей, то стандартный «топ» популярных подержанных автомобилей на рынке будет оставаться почти неизменным. Несколько будут терять позиции автомобили российско-советского и украинского производства на внутреннем рынке, их будут постепенно заменять подержанные легковушки из-за рубежа.

После стабилизации поставок электроэнергии «второе дыхание» откроется у сегмента электромобилей. После отладки доставки автомобилей из Кореи рынок будет активнее пополняться «газовыми» легковушками (вроде Hyundai Sonata LPI, КІА К5), которых сейчас прибывает 50-70 шт. в месяц при необходимости 500-700 машин, которые очень любят таксопарки.

Учитывая крайне низкий (как для Европы) уровень автомобилизации в Украине, а это примерно 260 авто на 1000 населения (при среднем показателе в ЕС 600 авто/1000 граждан) потенциальный спрос на автомобили всех сегментов будет оставаться высоким еще довольно долго.

Вывод

Каждый день делает нас ближе к Победе. Надеемся, что на авторынке будет сохраняться баланс и мы не станем свидетелями каких-то резких вынужденных перемен, вызванных внешними факторами, а в 2023 году мы будем только работать над восстановлением и развитием нашей страны. А будет развиваться свободная Украина — будет развиваться и экономика, а вместе с ней — автомобильный рынок.