Эти нетипичные патрульные полицейские машины настолько "дикие", что во время погони точно окажутся быстрее любителей превысить скорость.

Интересно, что первая полицейская машина в мире на самом деле была электромобилем. Созданный инженером Фрэнком Лумисом фургон начал патрулировать улицы Акрона, штат Огайо, в 1899 году, и имел запас хода 48 км.

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Сейчас подавляющее большинство полицейских автомобилей оснащено двигателями внутреннего сгорания. Обычно, патрульные авто - это специально подготовленные версии стандартных серийных легковых автомобилей, но некоторые отделы полиции получили очень патрульные авто.

Ferrari 250 GT/E

В 1960 годах в Риме был высокий уровень преступности. Все благодаря знаменитой итальянской мафии. Столкновения местных гангстеров с правоохранительными органами обычно заканчивались автомобильной погоней, а поскольку злоумышленники обычно ездили на спортивных автомобилях, местные полицейские на своих четырехцилиндровых Alfa Romeo не имели возможности их поймать.

Во время встречи со своими офицерами, начальник римской полиции спросил, что им нужно, чтобы поймать преступников, и Армандо Спатафора, достопочтенный член полиции, в шутку ответил: "Ferrari!".

Через несколько дней спустя Спатафора и трое других коллег были удивлены, узнав, что их выбрали для прохождения тренировок в Маранелло, поскольку отдел получит не один, а сразу два Ferrari. Тогда в распоряжение отдела Римской полиции поступили две патрульные Ferrari 250 GT/E.

Ferrari 250 GT/E - большой туристический автомобиль с кузовом Pinninfarina, оснащен двигателем V12 мощностью 237 л.с., который стал первым четырехместным автомобилем Ferrari в большом серийном производстве.

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Обе машины, переданы римской полиции в 1963 году, были окрашены в черный цвет и оснащены маячком на крыше. Один был уничтожен в результате аварии вскоре после того, как он был введен в эксплуатацию, а другой – прослужил 6 лет, и стал лучшим средством борьбы с мафией.

Lamborghini Huracán LP 610-4

Ferrari 250 GT/E, возможно, был первым, но точно не последним экзотическим автомобилем, который выполнял обязанности патрульного авто итальянской полиции.

В 2004 году, компания Lamborghini подарила два модифицированных Gallardo Polizia Stradale, отделу патрульной службы Италии. Автомобили использовались во время нескольких чрезвычайных ситуаций, в частности для транспортировки органов, предназначенных для трансплантации, но были разбиты во время скоростных погонь.

Именно поэтому, в 2014 Lamborghini подарила новый автомобиль - Lamborghini Huracán LP 610-4, оснащенный двигателем V10 мощностью 602 л.с., и с разгоном до 100 км/ч за 3,4 секунды.



Полицейский Huracán, все еще находится в эксплуатации. Он окрашен в уникальный светло-голубой цвет с полицейскими наклейками и имеет длинный список специального снаряжения, например полицейский компьютер, звукозаписывающее оборудование и кобуры для оружия.

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Nissan GT-R

Кроме Италии, одни из самых крутых полицейских автомобилей в мире можно было найти также в Японии. Японские полицейские часто используют спортивные автомобили Nissan.

Ранее на службе в полиции были такие модели Nissan, как: Skyline GT-R, Silvia и 370Z, но, несомненно, самым диким патрульным полицейским автомобилем, который использовали японские правоохранительные органы, был R35 GT-R.

Автомобиль был подарен полиции префектуры Точиги в 2018 году, когда завод Nissan Kaminokawa (где изготавливается GT-R) праздновал 50-летие работы. Он имеет все необходимое полицейское оборудование, и мощность в 565 л.с.

Кроме обязанностей на шоссе, потрясающая полицейская машина также использовалась для публичных выступлений в местной общине и стала самой известной полицейской машиной Японии.

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Lykan Hypersport

Страны Ближнего Востока, возможно, имеют самые известные патрульные автомобили, поэтому, совсем не удивительно, что первый гиперкар, когда-либо произведенный в этом регионе, пополнил ряды правоохранительных органов.

Автомобиль создан компанией W Motors, основанной в Ливане занимающейся производством спортивных автомобилей в ОАЭ, и наиболее известен своим появлением в фильме "Форсаж 7".

Оснащенный разработанным RUF шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом и мощностью 750 л.с., этот гиперкар с центральным расположением двигателя способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,8 секунды и достигать максимальной скорости 389 км/ч.

Поскольку полиция Дубая стала всемирно известной благодаря тому, что добавила в свой автопарк одни из самых потрясающих гиперкаров, коллеги в Абу-Даби решили превзойти их. Именно поэтому, один из семи существующих гиперкаров стал полицейским автомобилем, и сейчас выполняет роль перехватчика.

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Bugatti Veyron

Несмотря на все усилия полицейских из Абу-Даби, местом, где можно найти "самые дикие" полицейские машины в мире, все еще остается Дубай. Банально потому, что дубайские полицейские имеют самый большой автопарк спорткаров.

За последние двадцать лет их автопарк получил такие культовые автомобили, как Mercedes-Benz SLS AMG, McLaren MP4-12C, Audi R8 и Lamborghini Aventador. Однако, "жемчужиной" автопарка полиции Дубая остается Bugatti Veyron.

987-сильный гиперкар поступил в ряды правоохранительных органов Дубая в 2013 году. Его используют для того, чтобы препятствовать местным владельцам гиперкаров превышать ограничения скорости.

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Интересно, что Veyron принес полиции Дубая место в Книге рекордов Гиннесса за владение самым быстрым полицейским автомобилем в мире.