Ці нетипові патрульні поліцейські машини настільки “дикі”, що під час погоні точно виявляться швидшими за любителів перевищити швидкість.

Цікаво, що перша поліцейська машина у світі насправді була електромобілем. Створений інженером Френком Лумісом фургон почав патрулювати вулиці Акрона, штат Огайо, у 1899 році, і мав запас ходу 48 км.

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Наразі переважна більшість поліцейських автомобілів оснащена двигунами внутрішнього згоряння. Зазвичай, патрульні авто - це спеціально підготовлені версії стандартних серійних легкових автомобілів, але деякі відділи поліції отримали дуже патрульні авто.

Ferrari 250 GT/E

В 1960 роках в Римі був високий рівень злочинності. Все завдяки славнозвісній італійській мафії. Зіткнення місцевих гангстерів з правоохоронними органами зазвичай закінчувалися автомобільною погонею, а оскільки зловмисники зазвичай їздили на спортивних автомобілях, місцеві поліцейські на своїх чотирициліндрових Alfa Romeo не мали змоги їх упіймати.

Під час зустрічі зі своїми офіцерами, начальник римської поліції запитав, що їм потрібно, щоб зловити злочинців, і Армандо Спатафора, високоповажний член поліції, жартома відповів: “Ferrari!”.

Через кілька днів потому Спатафора та троє інших колег були здивовані, дізнавшись, що їх вибрали для проходження тренувань у Маранелло, оскільки відділ отримає не один, а одразу два Ferrari. Тоді в розпорядження відділу Римської поліції надійшли дві патрульні Ferrari 250 GT/E.

Ferrari 250 GT/E - великий туристичний автомобіль із кузовом Pinninfarina, оснащений двигуном V12 потужністю 237 к.с., який став першим чотиримісним автомобілем Ferrari у великому серійному виробництві.

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Обидві машини, передані римській поліції в 1963 році, були пофарбовані в чорний колір і оснащені маячком на даху. Один був знищений в результаті аварії невдовзі після того, як він був введений в експлуатацію, а інший – прослужив 6 років, та став найкращим засобом боротьби з мафією.

Lamborghini Huracán LP 610-4

Ferrari 250 GT/E, можливо, був першим, але точно не останнім екзотичним автомобілем, який виконував обов’язки патрульного авто італійської поліції.

У 2004 році, компанія Lamborghini подарувала два модифікованих Gallardo Polizia Stradale, відділу патрульної служби Італії. Автомобілі використовувалися під час кількох надзвичайних ситуацій, зокрема для транспортування органів, призначених для трансплантації, але були розбиті під час швидкісних погонь.

Саме тому, у 2014 Lamborghini подарувала новий автомобіль - Lamborghini Huracán LP 610-4, оснащений двигуном V10 потужністю 602 к.с., й з розгоном до 100 км/год за 3,4 секунди.



Поліцейський Huracán, все ще знаходиться в експлуатації. Він пофарбований в унікальний світло-блакитний колір з поліцейськими наклейками та має довгий список спеціального спорядження, наприклад поліцейський комп’ютер, звукозаписуюче обладнання й кобури для зброї.

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Nissan GT-R

Окрім Італії, одні з найкрутіших поліцейських автомобілів у світі можна було знайти також в Японії. Японські поліцейські часто використовують спортивні автомобілі Nissan.

Раніше на службі в поліції були такі моделі Nissan, як: Skyline GT-R, Silvia та 370Z, але, безсумнівно, найдикішим патрульним поліцейським автомобілем, який використовували японські правоохоронні органи, був R35 GT-R.

Автомобіль було подаровано поліції префектури Точігі у 2018 році, коли завод Nissan Kaminokawa (де виготовляється GT-R) святкував 50-річчя роботи. Він має усе необхідне поліцейське обладнання, та потужність в 565 к.с.

Окрім обов’язків на шосе, приголомшлива поліцейська машина також використовувалася для публічних виступів у місцевій громаді та стала найвідомішою поліцейською машиною Японії.

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Lykan Hypersport

Країни Близького Сходу, можливо, мають найвідоміші патрульні автомобілі, тому, зовсім не дивно, що перший гіперкар, коли-небудь вироблений у цьому регіоні, поповнив ряди правоохоронних органів.

Автомобіль створений компанією W Motors, заснованою в Лівані що займається виробництвом спортивних автомобілів в ОАЕ, і найбільш відомий своєю появою у фільмі «Форсаж 7».

Оснащений розробленим RUF шестициліндровим двигуном із подвійним турбонаддувом і потужністю 750 к.с., цей гіперкар з центральним розташуванням двигуна здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 2,8 секунди та досягати максимальної швидкості 389 км/год.

Оскільки поліція Дубая стала всесвітньо відомою завдяки тому, що додала до свого автопарку одні з найбільш приголомшливих гіперкарів, їхні колеги в Абу-Дабі вирішили перевершити їх. Саме тому, один з семи існуючих гіперкарів став поліцейським автомобілем, і зараз виконує роль перехоплювача.

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Bugatti Veyron

Попри всі зусилля поліцейських з Абу-Дабі, місцем, де можна знайти “найдикіші” поліцейські машини у світі, все ще залишається Дубай. Банально тому, що дубайські поліцейські мають найбільший автопарк спорткарів.

За останні двадцять років їх автопарк отримав такі культові автомобілі, як Mercedes-Benz SLS AMG, McLaren MP4-12C, Audi R8 і Lamborghini Aventador. Однак, “перлиною” автопарку поліції Дубая залишається Bugatti Veyron.

987-сильний гіперкар надійшов до лав правоохоронних органів Дубаю у 2013 році. Його використовують для того, щоб перешкоджати місцевим власникам гіперкарів перевищувати обмеження швидкості.

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Цікаво, що Veyron приніс поліції Дубая місце в Книзі рекордів Гіннесса за володіння найшвидшим поліцейським автомобілем у світі.