Солдатів будуть вчити на спеціальних армійських машинах різних типів

Життя показало, що фронту потрібна не тільки мототранспортна чи інша техніка, але й водії для цих машин. Якщо раніше багі, мотоцикли чи квадроцикли у фронтових підрозділах були рідкісним явищем і навіть винятком, то зараз цей транспорт вже довів свою ефективність.

Як йдеться на ФБ-сторінці "Повернись живим", у підрозділах Сил оборони останнім часом відучувалася сильна потреба у водіях не тільки пікапів, кросоверів чи інших всюдиходів, але й малорозмірної мототехніки.

Водіїв мототехніки у військах бракує

Саме тому майже вісім мільйонів гривень донатів Фонд спрямував на придбання техніки для навчання водіїв мототранспорту. До навчальних центрів направлено по три багі, а також квадроцикли та мотоцикли.

Мало купити для захисників мотоцикли (на фото модель Honda NX500), потрібно ще й навчити солдатів ними вправно користуватися. Фото: Повернись живим

Розповідати про мотоцикли Honda NX500 не будемо, оскільки про них редакція Авто24 писала неодноразово, а ось про передані квадроцикли та багі згадати в описах варто.

Sportsman MV850 – птаха рідкісна у наших військах

На фото видно, що навчальним центрам закуплено справжній армійський квадроцикл Polaris Sportsman MV850. Це – одна з небагатьох моделей мототехніки, що розроблена саме під потреби військових для використання у зоні бойових дій.

Тут варто звернути увагу, що донині спеціалізована армійська версія "квадрика" Sportsman MV850 практично не постачалася до підрозділів Сил оборони, за винятком поодиноких ввезень квадроциклів та багі цього бренду.

У квадроцикла MV850 рухлива незалежна задня підвіска (IRS) має хід 26 см, що дає плавний хід по бездоріжжю. Фото: Повернись живим

Його цільова аудиторія – оборонне призначення. Для цього MV850 укомплектували 4-тактним двоциліндровим силовим агрегатом SOHC об'ємом 850 куб. см потужністю 77 к.с. зі стандартною гальмівною системою двигуна, повним приводом On-demand True All Wheel Drive (AWD) та системою електронного впорскування пального.

Всюдихідний транспортний засіб (ATV) MV850 компанії Polaris Government & Defence для військового застосування (див. презентаційне відео нижче), включаючи патрулювання, охорону, розвідку та логістичні операції, має плоску платформу та понад 100 точок кріплення для легкого та надійної фіксації вантажу.

Квадроцикл Polaris Sportsman MV850 отримав лебідку вантажністю 1360 кг, міцні багажники та бампер, може витримувати до 90 та 180 кг спорядження на передньому та задньому багажниках відповідно.



Мисливський багі став армійським

Привертає увагу поставлений до навчальних центрів мотовсюдихід Polaris Ranger XP 1000. Як і квадроцикл Sportsman MV850, цей багі також рідкісний транспорт в українських підрозділах Сил оборони.

Це – цивільна версія для роботи, полювання та перевезення спорядження в умовах важкого бездоріжжя, але її згаданий вище виробник адаптував під потреби військових, створивши своєрідну машину переднього краю.

За потреби режим Turf системи VersaTrac розблокує задній диференціал і полегшить проходження поворотів та зменшить радіус розвороту. Фото: Повернись живим

Багі отримав двигуном ProStar об'ємом 999 куб. см і потужністю 82 к. с., посилену трансмісію та продуктивну систему охолодження варіатора. Завдяки такому потенціалу спроможний у максимумі розвивати швидкість приблизно 105 км/год.

Повнорозмірний мотовсюдихід Polaris Ranger XP 1000 EPS (див. презентаційне відео в цивільній версії нижче) з електропідсилювачем керма та посиленою трансмісією має довгу колісну базу - 206 см, високий кліренс, а також автоматичну систему повного приводу AWD, завдяки цьому він чудово підходить для роботи на повному бездоріжжі.

Вчитися будуть як курсанти, так й інструктори

Кожен курсант зможе опанувати водіння одразу всіх перерахованих вище транспортних засобів. Також підготовку на цьому мототранспорті пройдуть і інструктори з бойових бригад.

Після курсу вони навчатимуть нових водіїв на техніці свого підрозділу, тож масштаб цієї допомоги набагато більше, ніж може здаватись.

"На лінії бойових зіткнень немає гарних доріг. Такі всюдиходи можуть проїхати там, де інша техніка просто застрягне. На них легше долати відкриті ділянки місцевості, маневрувати та бути менш помітним для ворога", – розповідає інструктор автомобільного навчального батальйону, прізвище якого не афішується.

І хоча квадроциклів та багі Polaris Україні експлуатується не так багато, все-таки в мережі вдалося відшукати відео про ці машини. Про них йдеться (див. нижче) в розповіді одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ.