Як поїхати на авто в Європу - ця думка все менше лякає українських автомобілістів. І віза не потрібна, і ціни за багатьма позиціями майже зрівнялися, і "наших" там все більше... На підставі нашого журналістського досвіду ми розповімо, що потрібно для подібного туру.

Україна – велика і цікава країна, всі куточки якої більшості з нас не відвідати і за все життя. Але думки про те, як поїхати на авто в Європу під час відпустки, відвідують багатьох співвітчизників все частіше. Але питання вимагає підготовки, адже по той бік західного кордону ще так багато незвичного.

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Усе за планом

Подорож обов'язково потрібно спланувати. Адже в чужій і незнайомій країні вирішення раптово виниклих запитань, виправлення своїх помилок обходиться дуже дорого, причому у всіх сенсах.

Далеко не завжди європейські дороги настільки широкі і зручні. Але якість покриття майже завжди бездоганне

- Визначтеся, що хочете побачити і в яких країнах ці об'єкти розташовані. Варіант типу "просто хочу побачити Францію" не підходить: щоб скласти враження про ту чи іншу країну, потрібно відвідати певні місцевості або об'єкти.

- Не обмежуйте себе строго розписаним маршрутом, адже так ви можете позбавити себе головної переваги автомобільної подорожі – свободи вибору. Підготуйте паралельні і додаткові варіанти маршруту.

- Заздалегідь вивчіть дороги, по яким вам доведеться проїхати. Вони можуть бути платними (з безкоштовною альтернативою або без), з платними тунелями, поромами і мостами. Заплануйте місця ночівель і заправок, не завадить підготувати список дилерських центрів вашої марки або незалежних СТО по маршруту.

Гірлянди покажчиків не встигаєш прочитати на швидкості, тому маршрут і розв'язки краще вивчати заздалегідь, по карті або навігатору.

- Форма оплати автобанів в різних країнах сильно відрізняється (віньєтка, шлагбаум, Telepass і ін.). Обов'язково розберіться у всіх нюансах, наприклад, може виявитися, що на ваш пікап (нехай він навіть з кунгом) потрібно було купувати "вантажну" наклейку на скло.

- Майте на увазі при складанні плану: багато видів послуг в розвинених країнах Європи для нас дуже дорогі. Але часто їм є безкоштовна чи дешева альтернатива. Наприклад, мийки самообслуговування, кемпінги замість готелів, безкоштовні парковки в певних районах.

Офіціоз

Безвізовий режим не означає, що вам не потрібно піклуватися про документи. Крім прав та техпаспорту на ім'я водія потрібна страховка "Зелена карта". Теоретично, прикордонники країни, в яку ви в'їжджаєте, можуть поцікавитися вашим маршрутом і місцями ночівель. Тому не завадить мати готову чітку відповідь для них, бажано – викладену якимось чином на папері латиницею.

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Щоб перетнути кордон з мінімальними витратами часу, можна спробувати скористатися сайтом української Прикордонної служби, де є можливість підключитися до веб-камер.

Обов'язково ознайомтеся з відмінностями правил дорожнього руху в країнах, по яким вам доведеться проїхати. Як мінімум, розберіться зі швидкісними лімітами і покараннями за неправильну парковку, саме за цими недешевими статтями найчастіше "потрапляють на гроші" наші співвітчизники. Скажемо відразу – не скрізь і не завжди самі європейці дотримуються своїх ПДР, але радимо вам дотримуватися в цьому питанні власної політики і "не нариватися".

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Крім навігатора або смартфона з комплектом карт варто мати і паперовий атлас автошляхів, він допомагає охопити маршрут в глобальному плані.

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Автомобіль

Сподіваємося, ваш автомобіль досить бадьорий для того, щоб здійснити безпроблемний марш довжиною в кілька тисяч кілометрів. Але в будь-якому випадку вам необхідні кілька додаткових дій щодо "залізного коня".

- Перед поїздкою відвідайте СТО на предмет виявлення назріваючих несправностей, поломок і природного зносу.

- Можливо, потрібно буде провести планове ТО, нехай навіть дещо раніше регламентного пробігу – краще зробити це вдома, на рідній СТО, ніж міняти масло, фільтри і колодки у незнайомих майстрів і за європейськими цінами.

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- Майте на увазі, що в Європі багато звичних для нас речей вважаються неприйнятними: наприклад, тонування стекол передньої частини салону, тріснуте поперек лобове скло, глушник-прямоток, кущовий китайський ксенон. Позбавте ваш автомобіль цих ознак нецивілізованості. У деяких країнах заборонені радар-детектори та відеореєстратори.

- Діти в машині повинні їхати тільки в спеціальному кріслі. Якщо його немає, візьміть напрокат або купіть – дешевше буде, ніж кожен раз платити чималий штраф. Всі дорослі, включаючи тих, хто їде на задньому сидінні, повинні бути пристебнуті. Інакше кожен пасажир заплатить штраф за себе.

- Майже у всій Європі автомобіль повинен бути укомплектований набором запасних ламп, світлоповертаючими жилетами (кількість на одне авто різне), обов'язково потрібен знак аварійної зупинки і аптечка. Буксирний трос можете взяти з собою, але не у всіх країнах їм дозволено користуватися. Власне, бажаємо вам, щоб такої потреби ніколи і не виникало.

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