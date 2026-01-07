Жінку затримали за хабар під час іспиту на права

У територіальному сервісному центрі МВС № 0541 у Вінниці 6 січня 2026 року під камерою було зафіксовано спробу надання неправомірної вигоди з метою незаконного отримання посвідчення водія. Інцидент стався безпосередньо перед початком складання практичного іспиту.

Під час перевірки документів кандидатки у водії адміністратор сервісного центру, який перебував у службовому автомобілі, виявив у її паспорті грошову купюру номіналом 100 доларів США. Після цього жінка запропонувала екзаменатору так зване «вирішення питання» та передала ще чотири купюри того ж номіналу за позитивний результат іспиту.

Працівник сервісного центру на камеру відмовився від пропозиції. Процес складання практичного іспиту було припинено, а інформацію про спробу підкупу передано на спецлінію 102. Для фіксації факту правопорушення на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, що чесно отримати посвідчення водія в Україні дуже складно – близько 80% кандатів провалюють водійські екзамени. Така ситуація створює високі корупційні ризики: кандидати у водії масово звертаються до керівників автошкіл, інструкторів та бігунків. Також поширення мають шахрайські схеми, а інколи навіть купівля підробок.

У сервісних центрах МВС громадянам нагадують, що особиста спроба надання неправомірної вигоди посадовій особі тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену українським законодавством.