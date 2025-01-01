Honda відмовилась від великого електричниого позашляховика

Як пише Motor1, посилаючись на Nikkei Asia, Honda скасувала плани щодо великого електричного позашляховика, випуск якого мав відбутись у 2027 році. Японський автовиробник вирішив призупинити розробку моделі та скоротити свої планові витрати на електромобілі до 2030 року.

Читайте також: Позашляховики Honda зробили схожими на Jeep: фото

Згідно з публікацією, Honda скоротить фінансування, пов'язане з електромобілями, з 10 трильйонів єн (68,6 мільярда доларів) до 7 трильйонів єн ($48,0 мільярдів). Однак, зазначається, що компанія все ще планує запустити флагманський електричний седан та середньорозмірні позашляховики, які вона продемонструвала раніше цього року з концептами 0 Series.

Їхня поява запланована на наступний рік. Honda планувала випустити сім електромобілів до 2030 року. Наразі невідомо скільки з них все ще перебувають у розробці. Одним з головних факторів скорочення електричних моделей є те, що автовиробник прагне налагодити виробництво більшої кількості гібридів, які вже розробляються для ринку Америки.

Основними причинами, що вплинули на галузь, є нові імпортні тарифи США, а також рішення про скасування адміністрацією Трампа федеральних податкових пільг, що раніше стимулювали розвиток та впровадження автовиробниками електромобілів.

Також цікаво: Honda хоче створити найефективніші гібриди у світі

Porsche, Volvo, Nissan, Mini, Mercedes-Benz, Audi та інші автовиробники вже переглядають свої плани з електрифікації, а деякі з них вже зосереджується на розвитку гібридних моделей та подовженню терміну служби двигунів внутрішнього згорання.