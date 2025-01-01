Honda отказалась от большого электрического внедорожника

Как пишет Motor1, ссылаясь на Nikkei Asia, Honda отменила планы по большому электрическому внедорожнику, выпуск которого должен был состояться в 2027 году. Японский автопроизводитель решил приостановить разработку модели и сократить свои плановые расходы на электромобили до 2030 года.

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Согласно публикации, Honda сократит финансирование, связанное с электромобилями, с 10 триллионов иен (68,6 миллиарда долларов) до 7 триллионов иен ($48,0 миллиардов). Однако, отмечается, что компания все еще планирует запустить флагманский электрический седан и среднеразмерные внедорожники, которые она продемонстрировала ранее в этом году с концептами 0 Series.

Их появление запланировано на следующий год. Honda планировала выпустить семь электромобилей до 2030 года. Пока неизвестно сколько из них все еще находятся в разработке. Одним из главных факторов сокращения электрических моделей является то, что автопроизводитель стремится наладить производство большего количества гибридов, которые уже разрабатываются для рынка Америки.

Основными причинами, повлиявших на отрасль, являются новые импортные тарифы США, а также решение об отмене администрацией Трампа федеральных налоговых льгот, ранее стимулировали развитие и внедрение автопроизводителями электромобилей.

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Porsche, Volvo, Nissan, Mini, Mercedes-Benz, Audi и другие автопроизводители уже пересматривают свои планы по электрификации, а некоторые из них уже сосредотачивается на развитии гибридных моделей и продлению срока службы двигателей внутреннего сгорания.