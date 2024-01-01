Аграрии передали в войска "течики", пикапы и внедорожники

Полтора десятка грузопассажирских бусов Volkswagen Transporter закупил и передал в войска “агробатальон” Одесской области. Об этом на своей ФБ-странице сообщил председатель Всеукраинского агрорады Андрей Дикун.

Все "Транспортеры", о которых редакция Авто24 писала неоднократно, накануне передачи армейцам прошли соответствующее техническое обслуживание. Машины получили единую колористику – темно-синюю покраску.

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"Украинские аграрии кормят страну, но сейчас наша главная миссия – помогать тем, кто ее защищает. Каждое переданное авто – это спасенные жизни, это скорость и маневренность на поле боя. Мы не остановимся, потому что вместе мы – сила, которая ведет Украину к победе", – отметил в ходе церемониала передачи техники глава ВАР Андрей Дикун.

Из запланированных для поставки в подразделения Десантно-штурмовых войск 150 автомобилей уже 89 закуплено и передано. Инициатива Всеукраинской аграрной рады "Большой сбор для Десантно-штурмовые войска (UA Air Assault Forces)" нашла поддержку в хозяйствах и предприятиях АПК.

На прошлой неделе на почин откликнулась Ассоциация производителей молока. Для армейцев передано 10 полноприводных автомобилей различных брендов, в основном это пикапы с открытым и закрытым кузовом и пятидверные внедорожники.

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С панорамных фото видно, что в пакете полноприводных автомобилей есть автомобили брендов Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Ford, Honda, описание которых редакция довольно часто подавала.

В той партии есть одна особенность: к сбору присоединились владельцы молочных ферм не только из глубокого тыла, но и из пострадавших и прифронтовых территорий.



Всего с февраля 2022 года Всеукраинская аграрная рада организовала в региональных филиалах сбор средств, в ходе чего закуплено и передано в войска 2440 автомобилей.

Фото: ВАР